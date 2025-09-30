Κρήτη: Στο νοσοκομείο ο πεζοπόρος που ανασύρθηκε μετά από πτώση στο φαράγγι της Σαρακίνας
Ο τουρίστας έπεσε σε βράχο από ύψος 2,5 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο φαράγγι - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Στο Ηράκλειο μεταφέρθηκε με κακώσεις στο κεφάλι ο τουρίστας που έπεσε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας από ύψος 2,5 μέτρων πάνω σε βράχο σήμερα το μεσημέρι στο φαράγγι της Σαρακίνας στην Ιεράπετρα.
Η δύσκολη επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε το απόγευμα με τους άνδρες της Π.Υ. Ιεράπετρας να μεταφέρουν μέσα από δύσβατο μονοπάτι τον τραυματία σε ασφαλές σημείο όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Εκτός κινδύνου
Τις αρχές ειδοποίησε άτομο με το οποίο περπατούσαν μαζί στο φαράγγι.
Αρχικά ο τουρίστας οποίος είχε τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας ωστόσο λόγω της φύσης του τραύματος οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την μεταφορά του στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
