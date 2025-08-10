Φαράγγι της Σαμαριάς: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 55χρονος πολυτραυματίας – Τον κουβαλούσαν στα χέρια για 2 ώρες

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Χανίων ο 55χρονος που το Σάββατο (9/8) έπεσε και χτύπησε μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς.

Ο 55χρονος είναι μελισσοκόμος, ο οποίος έπεσε από το μουλάρι του, καθώς γύριζε από τα μελίσσια του. Έχει πνευμοθώρακα και φέρει κατάγματα στα πλευρά και σε άλλα σημεία του σώματος του. Ο πολυτραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο περίπου στις 9 το βράδυ έπειτα από μια δύσκολη και χρονοβόρα επιχείρηση διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν μέλη του προσωπικού του εθνικού δρυμού, ένας δασοφύλακας και ένας πυροσβέστης από το κλιμάκιο της Ανώπολης, οι οποίοι μετέφεραν τον 55χρονο με φορείο για περίπου 2,5 χιλιόμετρα σε δύσβατο μονοπάτι, μέχρι το σημείο όπου είχε προσγειωθεί ελικόπτερο μέσα στον δρυμό.

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα zarpanews.gr, ο 55χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί στα χέρια για δύο ώρες μαζί με την φιάλη οξυγόνου.

Ευτυχώς η επιχείρηση είχε αίσιο τέλος χάρη και στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στο Φαράγγι βρέθηκαν 10 πυροσβέστες από την 3η ΕΜΑΚ και την 19η ΕΜΟΔΕ καθώς και υπάλληλοι από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Ανώπολης, ενώ ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου λόγω της κατάστασής του για τη μεταφορά του.

Το ελικόπτερο, τον μετέφερε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον διακομίσει στο νοσοκομείο Χανίων με κατάγματα στα πλευρά και κακώσεις στο θώρακα.

Τι συνέβη στο φαράγγι της Σαμαριάς

Ο 55χρόνος γύριζε από τις μέλισσές του, όταν έπεσε από το μουλάρι του στη θέση Πρινάρι, σε απόσταση περίπου 4,5 χιλιομέτρων από τη βόρεια είσοδο του φαραγγιού.

Αμέσως ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Κοντά του έσπευσαν πολύ γρήγορα η γιατρός και προσωπικό του δρυμού. Λόγω της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Ο πολυτραυματίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων, είναι πολύ γνωστός μελισσοκόμος και έμπειρος περιπατητής. Είναι ο άνθρωπος που είχε εντοπίσει τη σορό του 21 ετών Γερμανού που είχε χαθεί σε μονοπάτι των Λευκών Ορέων τον περασμένο Μάρτιο.