Σαμαριά: Επιχείρηση μεταφοράς τραυματία – Είναι ο μελισσοκόμος που βρήκε τη σορό Γερμανού τουρίστα τον Μάρτιο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τη μεταφορά τραυματία, ο οποίος έπεσε στο φαράγγι στη Σαμαριά. Ο 55χρονος είναι μελισσοκόμος, ο οποίος έπεσε από το μουλάρι του, καθώς γύριζε από τα μελίσσια του που βρίσκονται στην περιοχή της Σαμαριάς.

Ο τραυματίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων, είναι πολύ γνωστός μελισσοκόμος και έμπειρος περιπατητής. Είναι ο άνθρωπος που είχε εντοπίσει τη σορό του 21 ετών Γερμανού που είχε χαθεί σε μονοπάτι των Λευκών Ορέων τον περασμένο Μάρτιο.

Τι συνέβη

Ο 55χρόνος γύριζε από τις μέλισσές του, όταν έπεσε από το μουλάρι του στη θέση Πρινάρι, σε απόσταση περίπου 4,5 χιλιομέτρων από τη βόρεια είσοδο του φαραγγιού.

Αμέσως ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Κοντά του έσπευσαν πολύ γρήγορα η γιατρός και προσωπικό του Δρυμού. Λόγω της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο 55χρονος, εξαιτίας της πτώσης, έχει χτυπήσει στα πλευρά, τη μέση και το κεφάλι.

Στο σημείο της πτώσης του 55χρονου μεταβαίνει κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο και της ΕΜΟΔΕ, ενώ κοντά στον τραυματία βρίσκεται και προσωπικό από το κλιμάκιο της Ανώπολης.