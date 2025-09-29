Ο ύποπτος ως δράστης της επίθεσης που σκότωσε τουλάχιστον πέντε άτομα και τραυμάτισε άλλα οκτώ στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, μια εκκλησία στο Μίσιγκαν, πυρπολώντας το κτίριο και ανοίγοντας πυρ εναντίον των πιστών που προσπαθούσαν να διαφύγουν και των οικογενειών τους, έχει ταυτοποιηθεί ως ο 40χρονος Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ, όπως επιβεβαιώνει η εφημερίδα The Post.

Ο Σάνφορντ, ένας βετεράνος των αμερικανικών πεζοναυτών, σύμφωνα με τη σελίδα της μητέρας του στο Facebook, έριξε το φορτηγό του Chevrolet Silverado στο κτίριο πριν εξαπολύσει την επίθεση στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στο Grand Blanc Township του Μίσιγκαν, οπλισμένος με ένα ημιαυτόματο τουφέκι.

Ο δράστης του φονικού στο Μίσιγκαν είχε υπηρετήσει στο Ιράκ από το 2004 έως το 2008

Μια παλιά ανάρτηση στο Facebook από τη μητέρα του Σάνφορντ αναφέρει ότι ο δράστης — ο οποίος σκοτώθηκε στο σημείο της σύγκρουσης με την αστυνομία — υπηρέτησε στο Ιράκ από το 2004 έως το 2008.

Πηγές των αρχών επιβολής του νόμου επιβεβαίωσαν ότι ο Σάνφορντ, από το κοντινό Μπάρτον του Μίσιγκαν, είναι ο ύποπτος.

Η αστυνομία ανέφερε ότι υπήρχαν εκατοντάδες πιστοί μέσα στο κτίριο όταν ξεκίνησε η επίθεση και ότι ένας άγνωστος αριθμός θυμάτων θα μπορούσε να βρεθεί μέσα στο κτίριο, μόλις αυτό καταστεί ασφαλές για είσοδο.

Η τεράστια πυρκαγιά κατέστρεψε σχεδόν ολόκληρο το κτίριο, με αεροφωτογραφίες να δείχνουν ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού να ανεβαίνει από το κτίριο.