Δείτε γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)

Ένα ακόμα αγωνιστικό σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε, με τις ομάδες στα τέσσερα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να χαρίζουν απλόχερα πλούσιο θέαμα.

Η Άρσεναλ επικράτησε με ανατροπή της Νιουκάστλ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights)

Εντός έδρας νίκη για την Άστον Βίλα κόντρα στην Φούλαμ με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Στην Premier League η Μάντσεστερ Σίτι διέλυσε την Μπέρνλι με 5-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Μεγάλη νίκη για την Μπρέντφορντ απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το Λιντς – Μπόρνμουθ, με τις δύο ομάδες να έρχονται 2-2 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Κρίσταλ Πάλας έκανε την έκπληξη απέναντι στην Λίβερπουλ, επικρατώντας με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Εκτός έδρας τρίποντο για την Μπράιτον επί της Τσέλσι με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Σάντερλαντ νίκησε τη Νότιγχαμ στο Σίτι Γκράουντ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Τότεναμ και Γουλβς ήρθαν ισόπαλες 1-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (29/9) με το παιχνίδι: Έβερτον – Γουέστ Χαμ (22:00).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1

Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι 5-1

Λιντς – Μπόρνμουθ 2-2

Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 2-1

Τσέλσι – Μπράιτον 1-3

Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ 0-1

Τότεναμ – Γουλβς 1-1

Άστον Βίλα – Φούλαμ 3-1

Νιούκαστλ – Άρσεναλ 1-2

29/09 22:00 Έβερτον – Γουέστ Χαμ

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

03/10 22:00 Μπόρνμουθ – Φούλαμ

04/10 14:30 Λιντς – Τότεναμ

04/10 17:00 Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ

04/10 17:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ

04/10 19:30 Τσέλσι – Λίβερπουλ

05/10 16:00 Άστον Βίλα – Μπέρνλι

05/10 16:00 Έβερτον – Κρίσταλ Πάλας

05/10 16:00 Γουλβς – Μπράιτον

05/10 18:30 Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι

Στη Bundesliga, ισόπαλο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι Φράιμπουργκ – Χόφενχαϊμ (1-1, δείτε εδώ τα highlights).

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο (δείτε εδώ τα highlights)

Η Στουτγκάρδη κέρδισε εκτός έδρας την Κολωνία με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Λειψία επικράτησε εκτός έδρας της Βόλφσμπουργκ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό και για την Ντόρτμουντ στην έδρα της Μάιντζ με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Εκτός έδρας νίκη και για την Λεβερκούζεν επί της Σαν Πάουλι με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Τρίποντο για την Χάιντενχαϊμ απέναντι την Άουγκσμπουργκ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Ματσάρα στο Μπορούσια Παρκ, με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης να κερδίζει με 6-4 την Γκλάντμπαχ (δείτε εδώ τα highlights).

Η Μπάγερν Μονάχου κέρδισε εύκολα με 4-0 την Βέρντερ Βρέμης (δείτε εδώ τα highlights).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης 4-0

Βόλφσμπουργκ – Λειψία 0-1

Μάιντζ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-2

Σαν Πάουλι – Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-2

Χάιντενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ 2-1

Γκλάντμπαχ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4-6

Φράιμπουργκ – Χόφενχαϊμ 1-1

Κολωνία – Στουτγκάρδη 1-2

Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο 0-0

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

3/10 21:30 Χόφενχαϊμ – Κολωνία

4/10 16:30 Λεβερκούζεν – Ουνιόν

4/10 16:30 Ντόρτμουντ – Λειψία

4/10 16:30 Βέρντερ – Σαν Πάουλι

4/10 16:30 Άουγκσμπουργκ – Βόλφσμπουργκ

4/10 19:40 Άιντραχτ – Μπάγερν

5/10 16:30 Στουτγκάρδη – Χάιντενχαϊμ

5/10 18:30 Αμβούργο – Μάιντζ

5/10 20:30 Γκλάντμπαχ – Φράιμπουργκ

Στη Serie A, η Μίλαν πήρε το ντέρμπι με τη Νάπολι, με τους Ροσονέρι να επικρατούν με 2-1.

Η Σασουόλο κέρδισε εντός έδρας την Ουντινέζε με 3-1.

Τρίποντο για τη Ρόμα κόντρα στη Βερόνα με 2-0.

Ισοπαλία στο Λέτσε – Μπολόνια, με τις δύο ομάδες να έρχονται 2-2.

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το Πίζα – Φιορεντίνα (0-0).

Γιουβέντους και Αταλάντα ήρθαν ισόπαλες στο Τορίνο 1-1.

Με το ίδιο σκορ ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι Κόμο – Κρεμονέζε (1-1).

Η Ίντερ επικράτησε εκτός έδρας της Τζένοα με 2-0.

H αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (29/9) με τους αγώνες: Πάρμα – Τορίνο (19:30) και Τζένοα – Λάτσιο (21:45).

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Κόμο – Κρεμονέζε 1-1

Γιουβέντους – Αταλάντα 1-1

Κάλιαρι – Ίντερ 0-2

Σασουόλο – Ουντινέζε 3-1

Ρόμα – Βερόνα 2-0

Πίζα – Φιορεντίνα 0-0

Λέτσε – Μπολόνια 2-2

Νάπολι – Μίλαν 2-1

29/9 19:30 Πάρμα – Τορίνο

29/9 21:45 Τζένοα – Λάτσιο

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

03/10 21:45 Βερόνα – Σασουόλο

04/10 16:00 Λάτσιο – Τορίνο

04/10 16:00 Πάρμα – Λέτσε

04/10 19:00 Ίντερ – Kρεμονέζε

04/10 21:45 Αταλάντα – Κόμο

05/10 13:30 Ουντινέζε Κάλιαρι

05/10 16:00 Μπολόνια – Πίζα

05/10 16:00 Φιορεντίνα – Ρόμα

05/10 19:00 Νάπολι – Τζένοα

05/10 21:45 Γιουβέντους – Μίλαν

Στη La Liga, η Μπαρτσελόνα κέρδισε με ανατροπή 2-1 την Ρεάλ Σοσιεδάδ (δείτε εδώ τα highlights).

Η Μπέτις νίκησε με 2-0 την Οσασούνα (δείτε εδώ τα highlights)

Η Σεβίλλη νίκησε εκτός έδρας την Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Εντός έδρας τρίποντο για την Έλτσε κόντρα στην Θέλτα με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Ατλέτικο διέλυσε την Ρεάλ στο ντέρμπι της Μαδρίτης με 5-2 (δείτε εδώ τα highlights).

Ισόπαλο ολοκληρώθηκε το Χετάφε – Λεβάντε (1-1, δείτε εδώ τα highlights).

Η Μαγιόρκα κέρδισε με 1-0 την Αλαβές (δείτε εδώ τα highlights).

Στο βραδινό ματς, η Βιγιαρεάλ επικράτησε της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Στο χθεσινό παιχνίδι, που άνοιξε το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής, Ζιρόνα και Εσπανιόλ έμειναν στο 0-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (29/9) με το ματς: Βαλένθια – Ρεάλ Οβιέδο (22:00).

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Ζιρόνα – Εσπανιόλ 0-0

Χετάφε – Λεβάντε 1-1

Ατλέτικο – Ρεάλ 5-2

Μαγιόρκα – Αλαβές 1-0

Βιγιαρέαλ – Αθλέτικ 1-0

Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη 0-1

Έλτσε – Θέλτα 2-1

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1

Μπέτις – Οσασούνα 2-0

29/09 22:00 Βαλένθια – Ρεάλ Οβιέδο

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

03/10 22:00 Οσασούνα – Χετάφε

04/10 15:00 Οβιέδο – Λεβάντε

04/10 17:15 Ζιρόνα – Βαλένθια

04/10 19:30 Αθλέτικ – Μαγιόρκα

04/10 22:00 Ρεάλ – Βιγιαρεάλ

05/10 15:00 Αλαβές – Έλτσε

05/10 17:15 Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα

05/10 19:30 Εσπανιόλ – Μπέτις

05/10 19:30 Σοσιεδάδ – Βαγιεκάνο

05/10 22:00 Θέλτα – Ατλέτικο