Δείτε γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)

Γκολ και στιγμιότυπα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Premier League, Serie A, La Liga και Bundesliga.
Ένα ακόμα αγωνιστικό σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε, με τις ομάδες στα τέσσερα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να χαρίζουν απλόχερα πλούσιο θέαμα.
Η Άρσεναλ επικράτησε με ανατροπή της Νιουκάστλ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights)
Εντός έδρας νίκη για την Άστον Βίλα κόντρα στην Φούλαμ με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Στην Premier League η Μάντσεστερ Σίτι διέλυσε την Μπέρνλι με 5-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Μεγάλη νίκη για την Μπρέντφορντ απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το Λιντς – Μπόρνμουθ, με τις δύο ομάδες να έρχονται 2-2 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Κρίσταλ Πάλας έκανε την έκπληξη απέναντι στην Λίβερπουλ, επικρατώντας με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Εκτός έδρας τρίποντο για την Μπράιτον επί της Τσέλσι με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Σάντερλαντ νίκησε τη Νότιγχαμ στο Σίτι Γκράουντ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Τότεναμ και Γουλβς ήρθαν ισόπαλες 1-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (29/9) με το παιχνίδι: Έβερτον – Γουέστ Χαμ (22:00).
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:
Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1
Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι 5-1
Λιντς – Μπόρνμουθ 2-2
Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 2-1
Τσέλσι – Μπράιτον 1-3
Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ 0-1
Τότεναμ – Γουλβς 1-1
Άστον Βίλα – Φούλαμ 3-1
Νιούκαστλ – Άρσεναλ 1-2
29/09 22:00 Έβερτον – Γουέστ Χαμ
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
03/10 22:00 Μπόρνμουθ – Φούλαμ
04/10 14:30 Λιντς – Τότεναμ
04/10 17:00 Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ
04/10 17:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ
04/10 19:30 Τσέλσι – Λίβερπουλ
05/10 16:00 Άστον Βίλα – Μπέρνλι
05/10 16:00 Έβερτον – Κρίσταλ Πάλας
05/10 16:00 Γουλβς – Μπράιτον
05/10 18:30 Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι
Στη Bundesliga, ισόπαλο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι Φράιμπουργκ – Χόφενχαϊμ (1-1, δείτε εδώ τα highlights).
Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο (δείτε εδώ τα highlights)
Η Στουτγκάρδη κέρδισε εκτός έδρας την Κολωνία με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Λειψία επικράτησε εκτός έδρας της Βόλφσμπουργκ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Διπλό και για την Ντόρτμουντ στην έδρα της Μάιντζ με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Εκτός έδρας νίκη και για την Λεβερκούζεν επί της Σαν Πάουλι με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Τρίποντο για την Χάιντενχαϊμ απέναντι την Άουγκσμπουργκ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Ματσάρα στο Μπορούσια Παρκ, με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης να κερδίζει με 6-4 την Γκλάντμπαχ (δείτε εδώ τα highlights).
Η Μπάγερν Μονάχου κέρδισε εύκολα με 4-0 την Βέρντερ Βρέμης (δείτε εδώ τα highlights).
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης 4-0
Βόλφσμπουργκ – Λειψία 0-1
Μάιντζ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-2
Σαν Πάουλι – Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-2
Χάιντενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ 2-1
Γκλάντμπαχ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4-6
Φράιμπουργκ – Χόφενχαϊμ 1-1
Κολωνία – Στουτγκάρδη 1-2
Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο 0-0
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
3/10 21:30 Χόφενχαϊμ – Κολωνία
4/10 16:30 Λεβερκούζεν – Ουνιόν
4/10 16:30 Ντόρτμουντ – Λειψία
4/10 16:30 Βέρντερ – Σαν Πάουλι
4/10 16:30 Άουγκσμπουργκ – Βόλφσμπουργκ
4/10 19:40 Άιντραχτ – Μπάγερν
5/10 16:30 Στουτγκάρδη – Χάιντενχαϊμ
5/10 18:30 Αμβούργο – Μάιντζ
5/10 20:30 Γκλάντμπαχ – Φράιμπουργκ
Στη Serie A, η Μίλαν πήρε το ντέρμπι με τη Νάπολι, με τους Ροσονέρι να επικρατούν με 2-1.
Η Σασουόλο κέρδισε εντός έδρας την Ουντινέζε με 3-1.
Τρίποντο για τη Ρόμα κόντρα στη Βερόνα με 2-0.
Ισοπαλία στο Λέτσε – Μπολόνια, με τις δύο ομάδες να έρχονται 2-2.
Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το Πίζα – Φιορεντίνα (0-0).
Γιουβέντους και Αταλάντα ήρθαν ισόπαλες στο Τορίνο 1-1.
Με το ίδιο σκορ ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι Κόμο – Κρεμονέζε (1-1).
Η Ίντερ επικράτησε εκτός έδρας της Τζένοα με 2-0.
H αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (29/9) με τους αγώνες: Πάρμα – Τορίνο (19:30) και Τζένοα – Λάτσιο (21:45).
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:
Κόμο – Κρεμονέζε 1-1
Γιουβέντους – Αταλάντα 1-1
Κάλιαρι – Ίντερ 0-2
Σασουόλο – Ουντινέζε 3-1
Ρόμα – Βερόνα 2-0
Πίζα – Φιορεντίνα 0-0
Λέτσε – Μπολόνια 2-2
Νάπολι – Μίλαν 2-1
29/9 19:30 Πάρμα – Τορίνο
29/9 21:45 Τζένοα – Λάτσιο
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
03/10 21:45 Βερόνα – Σασουόλο
04/10 16:00 Λάτσιο – Τορίνο
04/10 16:00 Πάρμα – Λέτσε
04/10 19:00 Ίντερ – Kρεμονέζε
04/10 21:45 Αταλάντα – Κόμο
05/10 13:30 Ουντινέζε Κάλιαρι
05/10 16:00 Μπολόνια – Πίζα
05/10 16:00 Φιορεντίνα – Ρόμα
05/10 19:00 Νάπολι – Τζένοα
05/10 21:45 Γιουβέντους – Μίλαν
Στη La Liga, η Μπαρτσελόνα κέρδισε με ανατροπή 2-1 την Ρεάλ Σοσιεδάδ (δείτε εδώ τα highlights).
Η Μπέτις νίκησε με 2-0 την Οσασούνα (δείτε εδώ τα highlights)
Η Σεβίλλη νίκησε εκτός έδρας την Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Εντός έδρας τρίποντο για την Έλτσε κόντρα στην Θέλτα με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Ατλέτικο διέλυσε την Ρεάλ στο ντέρμπι της Μαδρίτης με 5-2 (δείτε εδώ τα highlights).
Ισόπαλο ολοκληρώθηκε το Χετάφε – Λεβάντε (1-1, δείτε εδώ τα highlights).
Η Μαγιόρκα κέρδισε με 1-0 την Αλαβές (δείτε εδώ τα highlights).
Στο βραδινό ματς, η Βιγιαρεάλ επικράτησε της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Στο χθεσινό παιχνίδι, που άνοιξε το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής, Ζιρόνα και Εσπανιόλ έμειναν στο 0-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (29/9) με το ματς: Βαλένθια – Ρεάλ Οβιέδο (22:00).
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
Ζιρόνα – Εσπανιόλ 0-0
Χετάφε – Λεβάντε 1-1
Ατλέτικο – Ρεάλ 5-2
Μαγιόρκα – Αλαβές 1-0
Βιγιαρέαλ – Αθλέτικ 1-0
Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη 0-1
Έλτσε – Θέλτα 2-1
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1
Μπέτις – Οσασούνα 2-0
29/09 22:00 Βαλένθια – Ρεάλ Οβιέδο
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
03/10 22:00 Οσασούνα – Χετάφε
04/10 15:00 Οβιέδο – Λεβάντε
04/10 17:15 Ζιρόνα – Βαλένθια
04/10 19:30 Αθλέτικ – Μαγιόρκα
04/10 22:00 Ρεάλ – Βιγιαρεάλ
05/10 15:00 Αλαβές – Έλτσε
05/10 17:15 Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα
05/10 19:30 Εσπανιόλ – Μπέτις
05/10 19:30 Σοσιεδάδ – Βαγιεκάνο
05/10 22:00 Θέλτα – Ατλέτικο
