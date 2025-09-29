magazin
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»
29 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»

«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία έχει κλαπεί από άλλες χώρες» ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την απειλή του να επιβάλει δασμούς στις ταινίες που παράγονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, ως απάντηση στο «μακροχρόνιο πρόβλημα» που αφορά τα γυρίσματα εκτός χώρας.

«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία έχει κλαπεί από άλλες χώρες. Είναι [σαν να λέμε ότι] κλέβουν καραμέλες από ένα μωρό. Η Καλιφόρνια, με τον αδύναμο και ανίκανο κυβερνήτη της, έχει πληγεί ιδιαίτερα», έγραψε τη Δευτέρα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. «Επομένως, προκειμένου να λύσω αυτό το μακροχρόνιο, ατέρμονο πρόβλημα, θα επιβάλω δασμούς 100% σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας».

Ο Τραμπ έκανε μια παρόμοια δήλωση τον Μάιο, επειδή θεώρησε τις ξένες παραγωγές «απειλή για την εθνική ασφάλεια» της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, προσθέτοντας ότι εισάγουν «προπαγάνδα» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Variety, τότε υπήρχε αβεβαιότητα σχετικά με το αν ο πρόεδρος είχε την εξουσία να θεσπίσει τέτοιο δασμό ή πώς θα εφαρμοζόταν.

«Η κινηματογραφική βιομηχανία στην Αμερική πεθαίνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς», έγραψε τότε ο Τραμπ. «Άλλες χώρες προσφέρουν κάθε είδους κίνητρα για να απομακρύνουν τους κινηματογραφιστές και τα στούντιο μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Χόλιγουντ, και πολλές άλλες περιοχές των ΗΠΑ, καταστρέφονται. Πρόκειται για μια συντονισμένη προσπάθεια άλλων χωρών και, ως εκ τούτου, αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια. Είναι, εκτός από όλα τα άλλα, προπαγάνδα και διαστρέβλωση της πραγματικότητας! Ως εκ τούτου, εξουσιοδοτώ το Υπουργείο Εμπορίου και τον Εμπορικό Εκπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών να ξεκινήσουν αμέσως τη διαδικασία επιβολής δασμού 100% σε όλες τις ταινίες που εισέρχονται στη χώρα μας και έχουν παραχθεί σε ξένες χώρες», πρόσθεσε.

Φωτογραφία: Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ περπατά καθώς επιστρέφει στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, στις 26 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Nathan Howard

«Πρέπει να ανεβάσουμε τον πήχη»

Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων έχει μεταφερθεί από το Χόλιγουντ σε τοποθεσίες που προσφέρουν προνομιακά φορολογικά κίνητρα, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ουγγαρία και η Νέα Ζηλανδία, γεγονός που καθιστά τα γυρίσματα λιγότερο δαπανηρά. Ωστόσο, ορισμένες ταινίες γυρίζονται εκτος ΗΠΑ, καθώς η πλοκή αφορά άλλα μέρη του κόσμου – με τρανταχτό παράδειγμα την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

«Η αλήθεια είναι ότι είναι φθηνότερο για τα στούντιο του Χόλιγουντ να πληρώνουν για τα αεροπορικά εισιτήρια και τα ξενοδοχεία όλων, επειδή το κόστος εργασίας, η έλλειψη επιστροφών και η δυνατότητα παραγωγής στο εξωτερικό είναι απείρως φθηνότερα», δήλωσε ο Τζέι Σουρς, αντιπρόεδρος της United Talent Agency, στο CNN τον Μάιο.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, εναντίον του οποίου ο Τραμπ εκτόξευσε πυρά (όπως συνηθίζει) στην ανάρτησή του στο Truth Social, έχει πιέσει για την ενίσχυση του προγράμματος φορολογικών κινήτρων της πολιτείας, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων για ταινίες, με σκοπό την τόνωση της παραγωγής στο Λος Άντζελες.

Σε παλαιότερη δήλωση του, ο κυβερνήτης σημείωσε ότι άλλες πολιτείες — συμπεριλαμβανομένων του Τέξας, της Λουιζιάνα και της Τζόρτζια — έχουν προσφέρει ελκυστικά κίνητρα για να προσελκύσουν παραγωγές και ότι η Καλιφόρνια πρέπει να συμβαδίσει.

«Ο κόσμος που επινοήσαμε τώρα ανταγωνίζεται εμάς», είπε. «Πρέπει να ανεβάσουμε τον πήχη», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: Variety | CNN

