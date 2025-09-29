Τραγωδία στην Αντίπαρο: Νεκρός 40χρονος που καταπλακώθηκε από σκαπτικό μηχάνημα
Στο πένθος έχει βυθιστεί η κοινωνία της Αντιπάρου μετά το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε έναν πατέρα δύο παιδιών
Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία στην Αντίπαρο το δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 11:30, σε χωριό λίγο έξω από τη Χώρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, χειριστής μηχανήματος τραυμάτισε θανάσιμα έναν άνδρα, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.
Πατέρας δύο παιδιών
Ο άτυχος άνδρας, πατέρας δύο αγοριών, είχε μεταβεί στο σημείο για να επιβλέψει τις εργασίες και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρασύρθηκε από το σκαφτικό μηχάνημα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για το θύμα ήταν ήδη αργά.
Οι αρχές προχώρησαν στη σχηματισμό δικογραφίας για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτιών του δυστυχήματος, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας για να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.
Η τραγική είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την Αντίπαρο, με τους κατοίκους να εκφράζουν τη θλίψη και τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια του άτυχου άνδρα, για τον οποίο μιλούσαν όλοι με τα καλύτερα λόγια.
