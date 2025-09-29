newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
29.09.2025 | 22:40
Για έκτη μέρα χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
Ο Τραμπ απειλεί με επιβολή νέων δασμών σε έπιπλα και ταινίες
Διεθνής Οικονομία 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:55

Ο Τραμπ απειλεί με επιβολή νέων δασμών σε έπιπλα και ταινίες

Νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Nέους δασμούς για να ενισχύσει τις εγχώριες βιομηχανίες ταινιών και επίπλων δήλωσε ότι θα επιβάλει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω δύο σαρωτικών, αλλά ασαφών για την ώρα, σχεδίων.

Ο Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα ότι θα «επιβάλει σημαντικούς δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα δεν κατασκευάζει τα έπιπλά της στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Όπως αναφέρει το Bloomberg, το σχέδιο αυτό δεν είναι σαφές ακόμα πώς θα λειτουργήσει. Οι εταιρείες, και όχι οι χώρες, κατασκευάζουν έπιπλα και οι δασμοί επιβάλλονται σε συγκεκριμένες εισαγωγές, όχι σε κυβερνήσεις.

«Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν!!» έγραψε ο πρόεδρος. Ο Τραμπ είπε ότι θα δράσει «προκειμένου να γίνει ξανά ΜΕΓΑΛΗ η Βόρεια Καρολίνα, η οποία έχει χάσει εντελώς τον κλάδο επίπλων της από την Κίνα και άλλες χώρες».

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο Τραμπ επανέλαβε την απειλή του να επιβάλει δασμούς 100% «σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών».

«Η κινηματογραφική μας επιχειρηματική δραστηριότητα έχει κλαπεί από τις ΗΠΑ, από άλλες χώρες, όπως ακριβώς κλέβουμε «καραμέλες από ένα μωρό». Η Καλιφόρνια, με τον αδύναμο και ανίκανο κυβερνήτη της, έχει πληγεί ιδιαίτερα σκληρά!», έγραψε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Βουτιά στη μετοχή της Netflix

Η μετοχή της Netflix υποχώρησε κατά 1,3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές μετά το μήνυμα του προέδρου.

Οι προτάσεις αυτές του αμερικανού προέδρου ενισχύουν περαιτέρω την αβεβαιότητα στο δασμολογικό καθεστώς του Τραμπ, το οποίο έχει κρατήσει τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις σε αγωνία για το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ πρότεινε για πρώτη φορά την ιδέα της επιβολής φόρου στις ξένες ταινίες τον Μάιο, προκαλώντας πτώση στις μετοχές αμερικανικών γιγάντων των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των Netflix, Warner Bros. Discovery και Walt Disney. Η μη δοκιμασμένη ιδέα έλαβε έντονες αντιδράσεις από τη βιομηχανία του θεάματος.

Δεν είναι σαφές πώς θα λειτουργούσε ένας τέτοιος δασμός, ούτε πώς θα αποτιμούνταν οι ταινίες για σκοπούς είσπραξης δασμών. Πολλές ταινίες από στούντιο του Χόλιγουντ περιλαμβάνουν παγκόσμια παραγωγή, γυρίσματα σε πολλαπλές τοποθεσίες στο εξωτερικό και στην εγχώρια αγορά και εργασίες μετά την παραγωγή που θα μπορούσαν να γίνουν οπουδήποτε.

Ο Τραμπ είχε ήδη κινηθεί την περασμένη εβδομάδα για την επιβολή δασμού 30% στα ταπετσαρισμένα έπιπλα και δασμού 50% στις εισαγωγές στα ντουλάπια κουζίνας και στα μπάνια, αρχής γενομένης από την Τετάρτη. Οι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου έχουν παροτρύνει τον Τραμπ να χρησιμοποιήσει δασμούς σε βασικές εισαγωγές, όπως τα έπιπλα, για να ενισχύσει τις βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες αμερικανικές πολιτείες.

Πηγή: ΟΤ

Ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν φόρο περιουσίας
Tax the rich 29.09.25

Ποιες χώρες της Ευρώπης φορολογούν τον πλούτο

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταργήσει τους φόρους περιουσίας τις τελευταίες δεκαετίες. Από το 2025, μόνο τρεις εξακολουθούν να επιβάλλουν φόρο επί της ατομικής καθαρής περιουσίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα
Κίνδυνος παραμέλησης 29.09.25

Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα

Η Ευρώπη έχει μπροστά της μια νέα κρίση να αντιμετωπίσει. Πρόκειται για τις ανάγκες για μακροχρόνια φροντίδα, κυρίως των ηλικιωμένων. Η μείωση γεννήσεων και οι ανεπαρκείς δαπάνες εντείνουν το πρόβλημα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι «χρυσές» συμβουλές για να βρείτε το ιδανικό σπίτι – Ευελιξία, υπομονή και διάθεση για αναζήτηση
Διεθνής Οικονομία 29.09.25

Οι «χρυσές» συμβουλές για να βρείτε το ιδανικό σπίτι – Ευελιξία, υπομονή και διάθεση για αναζήτηση

Η αναζήτηση για σπίτι, είτε αυτό είναι προς αγορά είτε προς ενοικίαση, ενέχει μεγάλο άγχος και πολλή αγωνία, με τους ενδιαφερόμενους να πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι για όλα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΟΟΣΑ: Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Μεγάλο το χάσμα στην Ελλάδα 28.09.25

Γένους θηλυκού η άμισθη εργασία - Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα με τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται τις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ
Χιλιάδες θάνατοι 28.09.25

Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ

Μπορεί οι κυρώσεις να φαίνονται αδύναμες να ρίξουν καθεστώτα και να αλλάξουν κυβερνήσεις, αλλά επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι σκοτώνουν πάνω από 560.000 ανθρώπους ετησίως.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»
Financial Times 28.09.25

Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»

Ο διακεκριμένος Ιταλός πολιτικός επιστήμονας Τζουλιάνο ντα Έμπολι δεν κρύβει τους έντονους φόβους του στους Financial Times για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν πλέον ανοιχτά οι τεχνολογικοί κολοσσοί ξεφεύγοντας από το «μαντρί» του Νταβός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;

Τα κόμματα που βρίσκονται στο δεξιό πολιτικό φάσμα στην Ευρώπη φαίνεται να ρέπουν προς αριστερές οικονομικές απόψεις, με απώτερο στόχο την μεγαλύτερη απήχηση στους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA για τη σεζόν – Πόσα παίρνει ο Greek Freak
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA για τη σεζόν – Πόσα παίρνει ο Greek Freak

Μετά το χάλκινο της εθνικής, οι αθλητικές συζητήσεις στρέφονται στο μπάσκετ και στο κορυφαίο πρωτάθλημα NBA και φυσικά πολλοί σκέφτονται τις αστρονομικές αμοιβές των κορυφαίων παικτών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ

Με ένα σκίτσο αποφάσισε να αναθερμάνει την κόντρα του με τον διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπου δανείστηκε μια ατάκα από το ριάλιτι που τον έκανε αγαπητό

Σύνταξη
Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη
Αρνητικός αντίκτυπος 28.09.25

Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη

H έρευνα του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι οι δασμοί έχουν δημιουργήσει αρνητικό κλιμα στην αγορά και στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Αποπομπή της κυβέρνησης – Τουλάχιστον 22 νεκροί σε διαδηλώσεις
Κόσμος 30.09.25

Αποπομπή της κυβέρνησης της Μαδαγασκάρη - Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε λένε οι διαδηλωτές

Στη διάλυση της κυβέρνησης στη Μαδαγασκάρη, προχωρά ο πρόεδρος της χώρας, μετά από τα σοβαρά επεισόδια και την ακραία βία που μεταχειρίστηκαν οι αρχές, που έχουν στοιχίσει την ζωή σε 22 πολίτες

Σύνταξη
Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις
Κόσμος 30.09.25 Upd: 00:50

Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις

Την Δευτέρα παρουσιάστηκε το σχέδιο Τραμπ για την Ειρήνη στη Γάζα, παρουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρουσιάζονται σχηματικά οι πιο σημαντικές από τις 20 διατάξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ
Κόσμος 29.09.25

Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ

Η δεύτερη πολυπληθέστερη οργάνωση στη Γάζα μετά την Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσε πως οι θέσεις στο σχέδιο που παρουσιάστηκε από τους Τραμπ και Νετανιάχου αντικατοπτρίζει τις θέσεις του Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία
Τι ζυγίζουν οι ΗΠΑ 29.09.25

Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ. Συνεπώς, μπορούν να πλήξουν τη Μόσχα και το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής Ρωσίας εάν εκτοξευθούν από την Ουκρανία.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)

Συγκινητικός Ροντινέι καθώς με σχετική του ανάρτηση ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς λόγω τραυματισμούθα απουσιάσει από τον αγώνα με την Άρσεναλ.

Σύνταξη
Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα
Πόθεν Έσχες 29.09.25

Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα

Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που προκύπτουν από τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορά τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με τα υψηλότερα ποσά οφειλών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;
Έξις δευτέρα φύσις 29.09.25

Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;

Μπορεί να πιστεύετε ότι ελέγχετε κάθε στιγμή της ημέρας σας, αλλά η αλήθεια είναι πως οι περισσότερες ενέργειες σας γίνονται από συνήθεια, χωρίς καν να το καταλάβετε.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν φόρο περιουσίας
Tax the rich 29.09.25

Ποιες χώρες της Ευρώπης φορολογούν τον πλούτο

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταργήσει τους φόρους περιουσίας τις τελευταίες δεκαετίες. Από το 2025, μόνο τρεις εξακολουθούν να επιβάλλουν φόρο επί της ατομικής καθαρής περιουσίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»
Εντάσεις, προκλήσεις 29.09.25

Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»

Η Κάρμεν Ηλέκτρα είπε ότι «θα είχε πλάκα» να επαναλάβει τον ρόλο της Λένι ΜακΚένζι στη νέα σειρά, ωστόσο εξέφρασε έναν προβληματισμό.

Σύνταξη
Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση
Τεστ αντοχής 29.09.25

Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση για έξι συνεχόμενες ημέρες. Ανοιχτός ο κίνδυνος ατυχήματος, σύμφωνα με ειδικούς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» – Υποχωρεί το ποσοστό της ΝΔ
Δημοσκόπηση 29.09.25

Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» - Υποχωρεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε νέα δημοσκόπηση, όχι μόνο δεν κερδίζει μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ αλλά χάνει και μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Κακή η εικόνα για το Μαξίμου σε θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.

Σύνταξη
Βρυξέλλες: «Χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Τύπου Airbnb 29.09.25

Οι Βρυξέλλες «χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση βάζει σε «κίνηση» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ψάχνει τρόπους περιορισμού της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς
Εμφύλιος 29.09.25

«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς

Η δημόσια κόντρα μεταξύ της συγγραφέως Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και της ηθοποιού Έμα Γουάτσον, της «Ερμιόνης» του Χάρι Πότερ, συνεχίζεται για τα τρανς δικαιώματα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Γουέστ Χαμ για την 6η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
