Ο Τραμπ απειλεί με επιβολή νέων δασμών σε έπιπλα και ταινίες

Nέους δασμούς για να ενισχύσει τις εγχώριες βιομηχανίες ταινιών και επίπλων δήλωσε ότι θα επιβάλει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω δύο σαρωτικών, αλλά ασαφών για την ώρα, σχεδίων.

Ο Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα ότι θα «επιβάλει σημαντικούς δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα δεν κατασκευάζει τα έπιπλά της στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Όπως αναφέρει το Bloomberg, το σχέδιο αυτό δεν είναι σαφές ακόμα πώς θα λειτουργήσει. Οι εταιρείες, και όχι οι χώρες, κατασκευάζουν έπιπλα και οι δασμοί επιβάλλονται σε συγκεκριμένες εισαγωγές, όχι σε κυβερνήσεις.

«Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν!!» έγραψε ο πρόεδρος. Ο Τραμπ είπε ότι θα δράσει «προκειμένου να γίνει ξανά ΜΕΓΑΛΗ η Βόρεια Καρολίνα, η οποία έχει χάσει εντελώς τον κλάδο επίπλων της από την Κίνα και άλλες χώρες».

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο Τραμπ επανέλαβε την απειλή του να επιβάλει δασμούς 100% «σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών».

«Η κινηματογραφική μας επιχειρηματική δραστηριότητα έχει κλαπεί από τις ΗΠΑ, από άλλες χώρες, όπως ακριβώς κλέβουμε «καραμέλες από ένα μωρό». Η Καλιφόρνια, με τον αδύναμο και ανίκανο κυβερνήτη της, έχει πληγεί ιδιαίτερα σκληρά!», έγραψε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Βουτιά στη μετοχή της Netflix

Η μετοχή της Netflix υποχώρησε κατά 1,3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές μετά το μήνυμα του προέδρου.

Οι προτάσεις αυτές του αμερικανού προέδρου ενισχύουν περαιτέρω την αβεβαιότητα στο δασμολογικό καθεστώς του Τραμπ, το οποίο έχει κρατήσει τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις σε αγωνία για το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ πρότεινε για πρώτη φορά την ιδέα της επιβολής φόρου στις ξένες ταινίες τον Μάιο, προκαλώντας πτώση στις μετοχές αμερικανικών γιγάντων των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των Netflix, Warner Bros. Discovery και Walt Disney. Η μη δοκιμασμένη ιδέα έλαβε έντονες αντιδράσεις από τη βιομηχανία του θεάματος.

Δεν είναι σαφές πώς θα λειτουργούσε ένας τέτοιος δασμός, ούτε πώς θα αποτιμούνταν οι ταινίες για σκοπούς είσπραξης δασμών. Πολλές ταινίες από στούντιο του Χόλιγουντ περιλαμβάνουν παγκόσμια παραγωγή, γυρίσματα σε πολλαπλές τοποθεσίες στο εξωτερικό και στην εγχώρια αγορά και εργασίες μετά την παραγωγή που θα μπορούσαν να γίνουν οπουδήποτε.

Ο Τραμπ είχε ήδη κινηθεί την περασμένη εβδομάδα για την επιβολή δασμού 30% στα ταπετσαρισμένα έπιπλα και δασμού 50% στις εισαγωγές στα ντουλάπια κουζίνας και στα μπάνια, αρχής γενομένης από την Τετάρτη. Οι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου έχουν παροτρύνει τον Τραμπ να χρησιμοποιήσει δασμούς σε βασικές εισαγωγές, όπως τα έπιπλα, για να ενισχύσει τις βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες αμερικανικές πολιτείες.

Πηγή: ΟΤ