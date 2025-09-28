Ο Τζορτζ Γκάλοουεϊ κρατείται στο αεροδρόμιο του Λονδίνου με τον αντιτρομοκρατικό νόμο

Σύμφωνα με πληροφορίες των βρετανικών μέσων ενημέρωσης, ο Τζορτζ Γκάλογουεϊ κρατήθηκε στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας. O Τζορτζ Γκάλογουεϊ έχει υπάρξει αρκετά αντιπαθής στο εσωτερικό της Μεγάλης Βρετανίας γιατί στέκονταν απέναντι στους πολέμους στο πλευρό των ΗΠΑ (όπως στην περίπτωση του Ιράκ), κατακρίνοντας το αποικιοκρατικό παρελθόν της χώρας του.

Ο πρώην βουλευτής του Εργατικού Κόμματος (Labour Party), ο οποίος τώρα ηγείται του Κόμματος των Εργατών (Workers Party), κρατήθηκε για έλεγχο από αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας το Σάββατο, καθώς επέστρεφε στη Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα με την εφημερίδα The Herald.

Ο 71χρονος φέρεται να ελέγχθηκε μαζί με τη σύζυγό του, όταν έφτασαν στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ με πτήση από το Αμπού Ντάμπι. Το ζευγάρι φέρεται να είχε ταξιδέψει αρχικά από τη Μόσχα. Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο Γκάλογουεϊ και η σύζυγός του σταμάτησαν από αστυνομικούς, αλλά δεν συνελήφθησαν και αργότερα τους επιτράπηκε να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Ένας εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στο αεροδρόμιο Gatwick σταμάτησαν έναν άνδρα 70 ετών και μια γυναίκα 40 ετών, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 του Νόμου περί Αντιτρομοκρατίας και Ασφάλειας των Συνόρων του 2019.

Κανένας από τους δύο δεν συνελήφθη και τους επιτράπηκε να συνεχίσουν το ταξίδι τους».

Δεν έγινε γνωστός ο λόγος που υποπτεύονταν τον Γκάλογουεϊ

Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 του Νόμου περί Αντιτρομοκρατίας και Ασφάλειας των Συνόρων του 2019, οι αστυνομικοί έχουν το δικαίωμα να σταματήσουν, να ανακρίνουν, να ψάξουν και να κρατήσουν ένα άτομο σε λιμάνι ή σε παραμεθόρια περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Ιρλανδίας, με σκοπό να διαπιστώσουν εάν το άτομο αυτό φαίνεται να εμπλέκεται ή έχει εμπλακεί σε εχθρικές δραστηριότητες.

Η νομοθεσία επιτρέπει επίσης την εξέταση εμπορευμάτων με σκοπό να διαπιστωθεί εάν έχουν χρησιμοποιηθεί σε σχέση με τη συμμετοχή ενός ατόμου σε εχθρικές δραστηριότητες.

Η ανακοίνωση του Κόμματος των Εργατών

«Το κόμμα μας καταδικάζει την προσπάθεια εκφοβισμού όσων επιδιώκουν φιλία και όχι εχθρότητα με τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα παράβασης.

Μας εμποδίστηκαν να παρέχουμε νομική υποστήριξη και η διεξαγωγή της υπόθεσης είχε ως στόχο τον εκφοβισμό των πολιτικών αντιπάλων της πορείας προς τον πόλεμο με τη Ρωσία και την Κίνα».