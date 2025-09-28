Η καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού

Έγινε μεγάλη κουβέντα για την απόκτηση γκαρντ από τον Ολυμπιακό και ποια έπρεπε να είναι τα χαρακτηριστικά του παίκτη που θα πρόσθεταν στο ρόστερ τους οι «ερυθρόλευκοι».

Η μεταγραφή έγινε, ο Νιλικίνα είναι πλέον μέλος των πρωταθλητών Ελλάδας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίηση του για την απόκτηση του Γάλλου.

Έλα όμως που δεν ήταν μόνο αυτή η μεταγραφή που έκανε τον προπονητή του Ολυμπιακού να χαμογελάσει. Υπάρχει κι ένας ακόμα λόγος που ο έμπειρος κόουτς των πειραιωτών χαμογελά κι αυτός δεν είναι άλλος από την απόδοση ενός παίκτη που μπορεί να είναι η καλύτερη «μεταγραφή» για την ομάδα του Πειραιά.

Ναι, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπορεί να είναι η καλύτερη «μεταγραφή» του καλοκαιριού για τους πειραιώτες, καθώς είναι αποφασισμένος να κάνει φέτος την διαφορά κι αυτό άλλωστε επισήμανε στις δηλώσεις του μετά τον τελικό του Super Cup.

Ο ομογενής γκαρντ ήταν ο παίκτης που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση των δύο περσινών τίτλων του Ολυμπιακού (και οι δύο απέναντι στον Παναθηναϊκό) καθώς ήταν εξαιρετικός στην αρχή της περασμένης σεζόν στον τελικό του Super Cur αλλά και στο φινάλε, στους τελικούς του πρωταθλήματος, πάλι απέναντι στους «πράσινους».

Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για το αν ο Ολυμπιακός θα μπορεί να βρει σκορ από την περιφέρεια, σε περίπτωση που ο Κίναν Έβανς έχει «θέματα», λες και ο Ντόρσεϊ δεν είναι παίκτης που μπορεί να βοηθήσει επιθετικά τους «ερυθρόλευκους».

Η σεζόν δεν ήταν καλή πέρυσι για τον ομογενή άσο των πρωταθλητών Ελλάδας αλλά τώρα φαίνεται πως έχουν αλλάξει πολλά στην ψυχολογία του Ντόρσεϊ κι αυτό άλλωστε φάνηκε και στα παιχνίδια της Εθνικής μας ομάδας στο Eurobasket, όπου ο ομογενής γκαρντ βοήθησε πολύ με την απόδοσή του.

Ο Ντόρσεϊ είναι εξαιρετικός σουτέρ, ικανός να διαλύσει οποιαδήποτε άμυνα και το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς.

Και βεβαίως θα πρέπει εδώ να κάνουμε και μια μικρή επισήμανση, που έχει να κάνει με την συνύπαρξη Έβανς – Ντόρσεϊ στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Θα έχει ενδιαφέρον…