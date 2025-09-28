sports betsson
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 18:24
Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν - Αναφορές για θύματα
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού
On Field 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:20

Η καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού

Ξεκίνησε την σεζόν ιδανικά και δείχνει έτοιμος να κάνει την διαφορά, όπως μόνο αυτός ξέρει…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Spotlight

Έγινε μεγάλη κουβέντα για την απόκτηση γκαρντ από τον Ολυμπιακό και ποια έπρεπε να είναι τα χαρακτηριστικά του παίκτη που θα πρόσθεταν στο ρόστερ τους οι «ερυθρόλευκοι».

Η μεταγραφή έγινε, ο Νιλικίνα είναι πλέον μέλος των πρωταθλητών Ελλάδας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίηση του για την απόκτηση του Γάλλου.

Έλα όμως που δεν ήταν μόνο αυτή η μεταγραφή που έκανε τον προπονητή του Ολυμπιακού να χαμογελάσει. Υπάρχει κι ένας ακόμα λόγος που ο έμπειρος κόουτς των πειραιωτών χαμογελά κι αυτός δεν είναι άλλος από την απόδοση ενός παίκτη που μπορεί να είναι η καλύτερη «μεταγραφή» για την ομάδα του Πειραιά.

Ναι, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπορεί να είναι η καλύτερη «μεταγραφή» του καλοκαιριού για τους πειραιώτες, καθώς είναι αποφασισμένος να κάνει φέτος την διαφορά κι αυτό άλλωστε επισήμανε στις δηλώσεις του μετά τον τελικό του Super Cup.

Ο ομογενής γκαρντ ήταν ο παίκτης που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση των δύο περσινών τίτλων του Ολυμπιακού (και οι δύο απέναντι στον Παναθηναϊκό) καθώς ήταν εξαιρετικός στην αρχή της περασμένης σεζόν στον τελικό του Super Cur αλλά και στο φινάλε, στους τελικούς του πρωταθλήματος, πάλι απέναντι στους «πράσινους».

Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για το αν ο Ολυμπιακός θα μπορεί να βρει σκορ από την περιφέρεια, σε περίπτωση που ο Κίναν Έβανς έχει «θέματα», λες και ο Ντόρσεϊ δεν είναι παίκτης που μπορεί να βοηθήσει επιθετικά τους «ερυθρόλευκους».

Η σεζόν δεν ήταν καλή πέρυσι για τον ομογενή άσο των πρωταθλητών Ελλάδας αλλά τώρα φαίνεται πως έχουν αλλάξει πολλά στην ψυχολογία του Ντόρσεϊ κι αυτό άλλωστε φάνηκε και στα παιχνίδια της Εθνικής μας ομάδας στο Eurobasket, όπου ο ομογενής γκαρντ βοήθησε πολύ με την απόδοσή του.

Ο Ντόρσεϊ είναι εξαιρετικός σουτέρ, ικανός να διαλύσει οποιαδήποτε άμυνα και το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς.

Και βεβαίως θα πρέπει εδώ να κάνουμε και μια μικρή επισήμανση, που έχει να κάνει με την συνύπαρξη Έβανς – Ντόρσεϊ στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Θα έχει ενδιαφέρον…

Headlines:
Ναυτιλία
Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Business
ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

inWellness
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
LIVE: ΟΦΗ – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: ΟΦΗ – Κηφισιά

LIVE: ΟΦΗ – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Κηφισιά, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Νιούκαστλ – Άρσεναλ

LIVE: Νιούκαστλ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Νιούκαστλ – Άρσεναλ, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…
On Field 27.09.25

Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…

Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού είναι πάντα έτοιμος για να εκμεταλλευτεί και την… μισή φάση, κάτι που τον καθιστά υπερπολύτιμο στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους
On Field 27.09.25

Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους

Στα τέσσερα παιχνίδια της παρουσίας του στον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους του διαθέσιμους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ, κάνοντας άπαντες να αισθάνονται πολύτιμοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ
On Field 25.09.25

Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ

Όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φωνάζει, όπως συνέβη και στην Τρίπολη παρά τη νίκη του Ολυμπιακού, είναι βέβαιο πως κάτι καλό θα βγει για τους «ερυθρόλευκους».

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις
On Field 25.09.25

Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Μόντο Ντουπλάντις έχει γράψει ιστορία βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ 13 φορές, κι αυτό πάντα με την ίδια «συνταγή»: ανεβάζοντας τον πήχη μόνο κατά ένα εκατοστό τη φορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι
On Field 24.09.25

Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι

Ο Ιρανός στράικερ είναι on fire από τα πρώτα του παιχνίδια στον Ολυμπιακό και όλα δείχνουν πως είναι έτοιμος για μια πολύ παραγωγική σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο
Formula 1 24.09.25

Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο

Το επεισόδιο στο Μπακού, όπου ο Λιούις Χάμιλτον αγνόησε τις οδηγίες της ομάδας και δεν επέστρεψε θέση στον Σαρλ Λεκλέρκ, φανέρωσε την αδυναμία της Ferrari να επιβάλει την τάξη στους πιλότους της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα
On Field 23.09.25

Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα

Είναι ν’ απορεί κάποιος αν ορισμένοι θεωρούν πως ο τερματοφύλακας δεν είναι ποδοσφαιριστής. Πως αλλιώς να εξηγήσει ότι ο Ντοναρούμα δεν πήρε την «χρυσή» μπάλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
On Field 23.09.25

Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα

Το σκεπτικό του προπονητή του Ολυμπιακού για την επιλογή του Ντιλικινά και γιατί ο Γάλλος μπορεί ν’ αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμος αν είναι όλα καλά με τον Έβανς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι
On Field 22.09.25

Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι

Η αγγλική ομάδα δεν έχει νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές στην Πρέμιερ Λιγκ και μια κίνηση του Ουνάι Έμερι προκάλεσε όργιο φημών, αναφορικά με το μέλλον του Ισπανού στον πάγκο των «χωριατών»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι
On Field 22.09.25

Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στην εμφάνιση του Αργεντίνου μεσοαμυντικού στην Λεωφόρο και στην υποψηφιότητα που έβαλε για βασική εντεκάδα στο Λονδίνο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: ΟΦΗ – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: ΟΦΗ – Κηφισιά

LIVE: ΟΦΗ – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Κηφισιά, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μαρία Καρυστιανού: Διαψεύδει πως θα ιδρύσει νέο κόμμα: «Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ»
«Τέμπη 2023» 28.09.25

Διαψεύδει η Καρυστιανού πως θα ιδρύσει νέο κόμμα: «Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ»

Διαψεύδει τα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος η Μαρία Καρυστιανού ενώ αναφέρει ότι οι περιοδείες που πραγματοποιούνται από την ίδια και άλλους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη ξεκίνησαν με στόχο να ενημερωθεί η κοινωνία.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς – Καθηλωμένοι επιβάτες, λόγω προβλημάτων
Εκατοντάδες επιβάτες 28.09.25

Κακοκαιρία: Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς – Καθηλωμένοι επιβάτες, λόγω προβλημάτων

Άγνωστο παραμένει πότε θα υλοποιηθούν οι προγραμματισμένες από και προς την Κεφαλονιά, που έχει πληγεί όπως και η υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα από την κακοκαιρία.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Νιούκαστλ – Άρσεναλ

LIVE: Νιούκαστλ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Νιούκαστλ – Άρσεναλ, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος να χαθεί το «τρένο» των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία στον αγροτικό κόσμο
Αγώνας δρόμου 28.09.25

Κίνδυνος να χαθεί το «τρένο» των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ - Ανησυχία στον αγροτικό κόσμο

Σε δεινή θέση έχουν περιέλθει οι αγρότες που έχουν μείνει απλήρωτοι και πλέον ανησυχούν σφόδρα για το τι μέλλει γενέσθαι καθώς εκκρεμούν τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εφαρμοσθεί στο σύνολό του το σχέδιο δράσης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εθνικών και των κοινοτικών Αρχών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός 30-74 : Οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν το πρώτο Super Cup της ιστορίας (vid)
Μπάσκετ 28.09.25

ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός 30-74 : Οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν το πρώτο Super Cup της ιστορίας (vid)

Μετά την επιβλητική του νίκη με 74-30 επί του Πας Γιάννινα, ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία καθώς κατέκτησε το πρώτο Σούπερ Καπ της ιστορίας του γυναικείου μπάσκετ.

Σύνταξη
«Υπερβολικά φιλόδοξη, θα κινήσει γη και ουρανό»: Η Κάρλα Μπρούνι ορκίζεται εκδίκηση για τον ατιμασμένο Σαρκοζί
«Ίδιοι» 28.09.25

«Υπερβολικά φιλόδοξη, θα κινήσει γη και ουρανό»: Η Κάρλα Μπρούνι ορκίζεται εκδίκηση για τον ατιμασμένο Σαρκοζί

Συγκλονιστικές είναι οι διαστάσεις που λαμβάνει η δικαστική περιπέτεια του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετά την καταδίκη του σε πέντε χρόνια φυλάκιση. Την ίδια στιγμή η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, εμφανίζεται αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για αυτόν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βοιωτία: Μάρτυρας «κλειδί» στην υπόθεση της 62χρονης «σπάει» τη σιωπή του
Αποκλειστικό MEGA 28.09.25

Μάρτυρας «κλειδί» στην υπόθεση της 62χρονης από τη Βοιωτία «σπάει» τη σιωπή του

Με την 62χρονη που έκρυψε τον θάνατο της υπερήλικης μητέρας της, θάβοντάς την σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της στη Βοιωτία, να δηλώνει μετανιωμένη, βασικός μάρτυρας κατηγορίας ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης.

Σύνταξη
Μολδαβία: Δύο «ψηφοδέλτια» στις κάλπες – Η επιλογή των πολιτών είναι μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας
Κρίσιμη αναμέτρηση 28.09.25

Μολδαβία: Δύο «ψηφοδέλτια» στις κάλπες – Η επιλογή των πολιτών είναι μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας

Ανάλυση δημοσκοπήσεων δείχνει ελάχιστή τη διαφορά μεταξύ του φιλοευρωπαϊκού PAS και του φιλορωσικού BEP. Η νίκη του ενός ή του άλλου θα κρίνει περισσότερα από το ποιος θα κυβερνήσει τη Μολδαβία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και ο Εθνικός ύμνος προς τιμήν του Παγκόσμιου πρωταθλητή Στέφανου Ντούσκου
Κωπηλασία 28.09.25

Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και ο Εθνικός ύμνος προς τιμήν του Παγκόσμιου πρωταθλητή Στέφανου Ντούσκου

Δείτε βίντεο από την απονομή του χρυσού μεταλλίου που κέρδισε ο Στέφανος Ντούσκος το σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σανγκάης καθώς επίσης και τον Εθνικό Ύμνο που έπαιξε προς τιμήν του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Oι κόρες μου υποφέρουν»: Οργή, δράμα και η ελπίδα του Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωση του με ALS
Μάχη 28.09.25

«Oι κόρες μου υποφέρουν»: Οργή, δράμα και η ελπίδα του Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωση του με ALS

«Τα κορίτσια μου υποφέρουν πραγματικά και απλώς προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι μια δύσκολη περίοδος» είπε η σύζυγος του Έρικ Ντέιν για το οικογενειακό δράμα μετά τη σκληρή διάγνωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: ΑΕΚ – Βόλος
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: ΑΕΚ – Βόλος

LIVE: ΑΕΚ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Βόλος, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αιμίλιος Χειλάκης: Δεν ήταν ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί – αυτό ήταν τα Τέμπη
Βίντεο 28.09.25

Αιμίλιος Χειλάκης: Δεν ήταν ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί – αυτό ήταν τα Τέμπη

«Η πολιτική είναι αυτοαναφερόμενη, διαρκώς μαθαίνουμε για τα προβλήματα των κομμάτων. Δεν έμαθε ποτέ κανένα κόμμα τα προβλήματά μας», είπε μεταξύ άλλων ο Αιμίλιος Χειλάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα
Serie A 28.09.25

LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ελλάς Βερόνα για την 5η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο