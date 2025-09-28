newspaper
28.09.2025 | 08:46
Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας λόγω αγώνων δρόμου
Πώς ξεκίνησαν οι απεργίες πείνας
Ελλάδα 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Πώς ξεκίνησαν οι απεργίες πείνας

Διεθνείς και ελληνικές περιπτώσεις που έγραψαν ιστορία - Εκτός από την αρχαία Ινδία, απεργίες πείνας έχουν καταγραφεί από ιστορικούς στη μεσαιωνική Ιρλανδία αλλά και στην Αυτοκρατορική Ρώμη

Μιχάλης Γελασάκης
A
A
Αυτό που σήμερα ονομάζουμε απεργίες πείνας φαίνεται να ξεκίνησε στην αρχαία Ινδία. Οταν προέκυπτε σημαντική άλυτη διαφορά ο ένας από τους δύο πήγαινε έξω από το σπίτι του άλλου και καθόταν χωρίς να φάει για μέρες, μέχρι να λυθεί η διαφωνία. Ηταν μεγάλο κακό να πεθάνει κάποιος έξω από το σπίτι κι έτσι τελικά βρισκόταν λύση.

Η Marion Dunlop ήταν η πρώτη βρετανή σουφραζέτα που ξεκίνησε απεργία πείνας, το 1909, στη φυλακή Holloway

Εκτός από την αρχαία Ινδία, απεργίες πείνας έχουν καταγραφεί από ιστορικούς στη μεσαιωνική Ιρλανδία, αλλά και στην Αυτοκρατορική Ρώμη όταν ο Τιβέριος ήθελε να πείσει τον πατέρα του Αύγουστο Καίσαρα να κάνει ένα ταξίδι στη Ρόδο. Το 25 μ.Χ., ένας άλλος Ρωμαίος ονόματι Κρεμούτιος Κόρδος, σταμάτησε να τρέφεται διαμαρτυρόμενος για τον περιορισμό της ελευθερίας του λόγου.

Η απεργία πείνας από τις σουφραζέτες

Η Marion Dunlop ήταν η πρώτη βρετανή σουφραζέτα που ξεκίνησε απεργία πείνας, το 1909, στη φυλακή Holloway του Λονδίνου. Υστερα από εκείνη, για συμπαράσταση οι διαμαρτυρόμενες για ίσα δικαιώματα γυναίκες σε Αμερική και Βρετανία διεκδικούσαν με τον ίδιο τρόπο την αναγνώρισή τους ως πολιτικές κρατούμενες.

Η περίπτωση του «πατέρα» Μαχάτμα Γκάντι

Σε 35 χρόνια, ο Γκάντι υπέβαλε τον εαυτό του σε 18 απεργίες πείνας. Αρχικά ως προσωπική δοκιμασία που σύντομα μετατράπηκε σε πολιτική διαμαρτυρία ώστε να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινή γνώμη απέναντι στα εγκλήματα των αποικιοκρατών. Η παγκόσμια δημοσιότητα του ειρηνικού κατά τα άλλα τρόπου διαμαρτυρίας γινόταν συχνά μεγάλο θέμα ανά την υφήλιο ευαισθητοποιώντας τον δυτικό κόσμο. Για αυτό αναφέρεται και ως «πατέρας» του μέτρου.

Ο Ιρλανδός Gerard Robert «Bobby» Sands

Χαρακτηριστική περίπτωση θανάτου ύστερα από απεργία πείνας, που έκανε τον γύρο του κόσμου, είναι αυτή του Ιρλανδού Gerard Robert «Bobby» Sands. Ηταν 5 Μαΐου 1981 όταν ο έγκλειστος στη φυλακή μαχητής του ΙRΑ αφήνει την τελευταία του πνοή ύστερα από 66 ημέρες άρνησης για τροφή και ενώ είχαν προηγηθεί μαζικές απεργίες πείνας από αγωνιστές του IRA.

Στο ημερολόγιο που κρατούσε τις πρώτες ημέρες είχε γράψει: «Είμαι πολιτικός κρατούμενος, γιατί είμαι το θύμα ενός πολέμου μεταξύ του καταπιεσμένου ιρλανδικού λαού και μιας ξένης, καταπιεστικής και μη επιθυμητής κυβέρνησης, που αρνείται να φύγει από τα εδάφη μας». Μετά τον θάνατό του η απεργία πείνας συνεχίστηκε και έχασαν τη ζωή τους άλλα 9 μέλη.

Οι γυναίκες κρατούμενες στις Φυλακές Αβέρωφ και οι εξόριστοι

Μία από τις πρώτες σκληρές απεργίες πείνας στη σύγχρονη Ελλάδα, έγινε από γυναίκες κρατούμενες στις Φυλακές Αβέρωφ τον Νοέμβριο του 1930. Οι περισσότερες είχαν στερηθεί την ελευθερία τους για πολιτικούς λόγους. Πέντε χρόνια αργότερα, μια άλλη ομάδα πολιτικών εξόριστων στην Ανάφη ξεκίνησε απεργία πείνας με αίτημα την απελευθέρωσή τους ζητώντας αμνηστία. Λίγα χρόνια αργότερα, την περίοδο 1947-1950, σε πολλές περιπτώσεις πολιτικοί κρατούμενοι στη Μακρόνησο και άλλους τόπους εξορίας προχώρησαν σε μαζικές απεργίες πείνας με αίτημα την απελευθέρωσή τους.

Η περίπτωση του Χρήστου Ρούσσου

O νεαρός Χρήστος Ρούσσος είχε δολοφονήσει τον σύντροφό του ισχυριζόμενος ότι τον πίεζε να εκπορνευτεί. Υστερα από 10 χρόνια παραμονής του στη φυλακή αιτήθηκε αποφυλάκιση με αναγνώριση ελαφρυντικών. Ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Χρήστος Σαρτζετάκης αρνήθηκε. Ο Ρούσσος προχώρησε σε απεργία πείνας 74 ημερών. Παρά τη θετική εισήγηση και του Συμβουλίου Χαρίτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέρριψε εκ νέου το αίτημα αναφέροντας «δεν επρόκειτο απλώς για ένα δολοφόνο, αλλά για έναν ομοφυλόφιλο» προκαλώντας την εκδήλωση συμπαράστασης και αλληλεγγύης από πλήθος κόσμου.

Στις 27.1.87 πραγματοποιήθηκε μεγάλη πορεία συμπαράστασης, ενώ κάποιοι προέβησαν και σε απεργία πείνας σε ένδειξη αλληλεγγύης. Τελικά, για έναν μήνα παρέμεινε στο νοσοκομείο κι έπειτα μεταφέρθηκε στις Φυλακές Κορυδαλλού. Η ολοκληρωτική λύση δόθηκε από τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος του απένειμε χάρη και η ποινή μειώθηκε, από τα ισόβια, στα 20 χρόνια.

Οι πολιτικοί κρατούμενοι του συγκροτήματος Grup Yorum

Η πρόσφατη περίπτωση απεργίας πείνας που δεν είχε αίσιο τέλος και πήρε μεγάλη δημοσιότητα και στην Ελλάδα, με εκδηλώσεις αλληλεγγύης ήταν εκείνη των μελών του μουσικού συγκροτήματος Grup Yorum το 2020. Η Χελίν Μπολέκ και ο Μουσταφά Κοτσάκ τελικά πέθαναν ύστερα από απεργία πείνας διαμαρτυρόμενοι για την παράνομη κράτηση μελών του συγκροτήματος στις τουρκικές φυλακές από το ερντογανικό καθεστώς, που έχει απαγορεύσει τη μουσική τους.

Πρόσφυγες, Ρωμανός, Κουφοντίνας

Λίγο καιρό μετά, τον Ιανουάριο του 2021 μια ομάδα 200 προσφύγων και μεταναστών συγκεντρώθηκαν στη Νομική προχωρώντας με αίτημα την αποδοχή της αίτησης ασύλου και της νομιμοποίησής τους στη χώρα. Στην Ελλάδα οι τελευταίες απεργίες πείνας που απασχόλησαν έντονα την κοινή γνώμη ήταν εκείνες του Νίκου Ρωμανού και του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Σήμερα, η συζήτηση για την εσχάτη των κοινωνικών αντιδράσεων έρχεται από έναν πολίτη, που δεν είναι ούτε κατάδικος, ούτε πολιτικός κρατούμενος. Ο Πάνος Ρούτσι ζητάει να επιτραπεί η εκταφή του παιδιού του σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να απαντηθούν οι αμφιβολίες του σε ανοιχτά ακόμα ερωτήματα.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

Πλατεία Βάθης: Μεγάλη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο – Απομακρύθηκαν άστεγοι που βρίσκονταν μέσα
Συναγερμός 28.09.25

Μεγάλη φωτιά σε ξενοδοχείο στην πλατεία Βάθης - Απομακρύθηκαν άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα (βίντεο)

Στην οδό Μάγερ στην πλατεία Βάθης έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής με 30 πυροσβέστες και δέκα οχήματα καθώς υπήρχε κίνδυνος η φωτιά να επεκταθεί

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Οι περιοχές
Καιρός 28.09.25

Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Οι περιοχές

Τα φαινόμενα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά - Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 23-24°C - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
ΝΙΚΗ: Διαγράφηκε ο Νίκος Βρεττός για την στάση του στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 28.09.25

Διαγράφηκε ο Νίκος Βρεττός από τη ΝΙΚΗ για την στάση του στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Νίκος Βρεττός παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, γιατί υπερψήφισε εκτός κομματικής γραμμής την πρόταση της ΝΔ για πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα
Ελλάδα 27.09.25

Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα

Η μοτοπορεία πέρασε και από το Σύνταγμα με τους συμμετέχοντες να πραγματοποιούν στάση για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι και τους άλλους απεργούς πείνας.

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Ζητά να μιλάει με το παιδί του ο προπονητής ταε κβον ντο που καταδικάστηκε για βιασμούς ανηλίκων
Ελλάδα 27.09.25

Ηλιούπολη: Ζητά να μιλάει με το παιδί του ο προπονητής ταε κβον ντο που καταδικάστηκε για βιασμούς ανηλίκων

Η μητέρα του παιδιού μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» είπε πως το παιδί είχε βρεθεί μπροστά στη στιγμή που ο πατέρας του συνευρισκόταν σεξουαλικά με μία ανήλικη μαθήτριά του.

Σύνταξη
Από το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην κορυφή του κόσμου το 2025: Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Ντούσκος
Κωπηλασία 28.09.25

Από το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην κορυφή του κόσμου το 2025: Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Ντούσκος

Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σανγκάη και έφτασε τα έξι μετάλλια στη σπουδαία καριέρα του.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Χάρι: Προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή μου με τον βασιλιά Κάρολο
Ίντριγκα 28.09.25

Πρίγκιπας Χάρι: Προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή μου με τον βασιλιά Κάρολο

Ο πρίγκιπας Χάρι διαψεύδει δημοσιεύματα για τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο, μιλώντας για «καθαρή επινόηση» από κύκλους που επιδιώκουν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή τους.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: το θέατρο της συγκάλυψης
Editorial 28.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: το θέατρο της συγκάλυψης

Η κυβέρνηση εξευτελίζει (ξανά) τώρα και τη διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Κόσμος 28.09.25

Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο πρώην καθολικός ιερέας που συνελήφθη, κατηγορείται για σειρά σεξουαλικών επιθέσεων που φέρονται να διαπράχθηκαν εναντίον ανηλίκων σε οικοτροφείο της περιοχής Κοτσαμπάμπα το 2007»

Σύνταξη
«Αυτός είναι ο ρόλος που προορίζει ο Μπαρτζώκας τον Ντιλικίνα»
Euroleague 28.09.25

«Αυτός είναι ο ρόλος που προορίζει ο Μπαρτζώκας τον Ντιλικίνα»

Ο Φρανκ Ντιλικίνα είναι κι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού και ο Γιώργος Μπαρτζώκας προετοιμάζεται για το πώς θα τον χρησιμοποιήσει – Η αποκάλυψη από το εξωτερικό για τον ρόλο του Γάλλου γκαρντ.

Σύνταξη
«Νοβοροσίσκ»: Κίνδυνος έκρηξης σε ρωσικό πυρηνοφόρο υποβρύχιο στη Μεσόγειο – Παρουσιάζει διαρροή καυσίμων
Κόσμος 28.09.25

Κίνδυνος έκρηξης σε ρωσικό πυρηνοφόρο υποβρύχιο στη Μεσόγειο - Παρουσιάζει διαρροή καυσίμων

Το ρωσικό υποβρύχιο Νοβοροσίσκ έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυραύλους Kalibr με δυνατότητα πυρηνικής κεφαλής, αλλά εκτιμάται ότι δεν φέρει τέτοιους πυραύλους κατά την παρούσα αποστολή στη Μεσόγειο

Σύνταξη
Πλατεία Βάθης: Μεγάλη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο – Απομακρύθηκαν άστεγοι που βρίσκονταν μέσα
Συναγερμός 28.09.25

Μεγάλη φωτιά σε ξενοδοχείο στην πλατεία Βάθης - Απομακρύθηκαν άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα (βίντεο)

Στην οδό Μάγερ στην πλατεία Βάθης έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής με 30 πυροσβέστες και δέκα οχήματα καθώς υπήρχε κίνδυνος η φωτιά να επεκταθεί

Σύνταξη
Νέες εκκαθαρίσεις και στο FBI – Εκτός υπηρεσίας πράκτορες που διαδήλωσαν υπέρ του Τζορτζ Φλόιντ
«Δίχως δικαιολογία» 28.09.25

Νέες εκκαθαρίσεις και στο FBI – Εκτός υπηρεσίας πράκτορες που διαδήλωσαν υπέρ του Τζορτζ Φλόιντ

Πράκτορες του FBI κατηγορούν ανοιχτά τον διευθυντή της υπηρεσίας ότι παρέβη ξανά τον νόμο, αγνοώντας συνταγματικά και νομικά δικαιώματα, αντί να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μήνυμα Σαμαρά προς Μητσοτάκη: «Απέτυχες, φύγε»
Πολιτική 28.09.25

Μήνυμα Σαμαρά προς Μητσοτάκη: «Απέτυχες, φύγε»

Ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, από τους πιο βασικούς συνεργάτες του Αντ. Σαμαρά, εξαπολύει κατά μέτωπο επίθεση στον Κυρ. Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι δεν είναι η «μοναδική λύση κυβερνησιμότητας» αλλά «το πιο σοβαρό πρόβλημα».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Οι περιοχές
Καιρός 28.09.25

Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Οι περιοχές

Τα φαινόμενα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά - Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 23-24°C - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Καρχηδόνα: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τα ερείπια της αρχαίας υπερδύναμης
Θλιβερό 28.09.25

Καρχηδόνα: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τα ερείπια της αρχαίας υπερδύναμης

Η Καρχηδόνα, που κατεδαφίστηκε από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ., βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο. Τα ερείπιά της απειλούνται σήμερα από την κλιματική αλλαγή, τη διάβρωση και την άνοδο της θάλασσας

Σύνταξη
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
Έχει το ΠΑΣΟΚ το περιθώριο να εισέλθει σε νέο κύκλο εσωστρέφειας όταν η ΝΔ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο;
Πολιτική 28.09.25

Έχει το ΠΑΣΟΚ το περιθώριο να εισέλθει σε νέο κύκλο εσωστρέφειας όταν η ΝΔ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο;

Με την κυβέρνηση στριμωγμένη θα περίμενε κανείς ότι στο ΠΑΣΟΚ θα επιχειρούσαν να ανεβάσουν ταχύτητα με στόχο την εξουσία. Όπως φαίνεται όμως τα εσωκομματικά θεωρούνται πιο σημαντικά απ' το αίτημα αλλαγής που επιθυμεί η κοινωνία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ακρίβεια: Καρότο και μαστίγιο στα σούπερ μάρκετ από το υπ. Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών – Τι περιμένουν οι καταναλωτές
Ακρίβεια 28.09.25

Καρότο και μαστίγιο στα σούπερ μάρκετ από το υπ. Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών - Τι περιμένουν οι καταναλωτές

Σε εθελοντικές μειώσεις τιμών από τα σούπερ μάρκετ ποντάρει το υπ. Ανάπτυξης για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Τι περιμένουν οι πολίτες από τη νέα Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

