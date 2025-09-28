Ίλιον: Ντοκουμέντο από την τρελή πορεία αυτοκίνητου που κατέληξε σε βιτρίνα καταστήματος

Βίντεο-ντοκουμέντο κατέγραψε καρέ-καρέ την τρελή πορεία οχήματος, που παρέσυρε ότι έβρισκε στο δρόμο του, στο Ίλιον τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άνθρωποι, τελικά αναποδογύρισε και κατέληξε στη βιτρίνα επιχείρησης, στην οδό Αγίου Νικολάου.

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου στο Ίλιον. Το βίντεο εξασφάλισε το Mega.

Από καθαρή τύχη, οι δύο επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκαν σοβαρά.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο-ντοκουμέντο, το αυτοκίνητο έκανε ανεξέλεγκτη πορεία, κινούμενο στο αντίθετο ρεύμα. Αρχικά, χτύπησε σε πεζοδρόμιο και αφού, ξήλωσε δύο κολόνες, ένα δέντρο και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στη συνέχεια, προσέκρουσε στην πρόσοψη του καταστήματος όπου και ανετράπη.

Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα.