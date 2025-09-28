Viral έγινε στο TikTok, η κίνηση μιας καλεσμένης σε γάμο και πιο συγκεκριμένα στη δεξίωση.

Η γυναίκα αποκάλυψε ότι παρέμεινε χωρίς φαγητό για 8 ώρες και αποφάσισε να παραγγείλει… πίτσα.

Το βίντεο ανέβηκε από την TikToker Lisa (@lisa.divass), προκάλεσε μεγάλη συζήτηση για το αν η κίνηση της καλεσμένης ήταν δικαιολογημένη ή όχι;

Δείτε το σχετικό βίντεο με την περιγραφή της γυναίκας για το γάμο

Η γυναίκα λέει ότι ο γάμος ήταν 12 το μεσημέρι και έφτασε 8 το βράδυ και δεν είχαν φάει τίποτα. «Σέρβιραν κάποια καναπεδάκια τα οποία εξαφανίστηκαν αμέσως» είπε.

Αφού οι ώρες περνούσαν η γυναίκα αποφάσισε να παραγγείλει πίτσα, την οποία όπως είπε μοιράστηκε με τους καλεσμένους που βρισκόντουσαν στο τραπέζι της.

Η νύφη μόλις αντιλήφθηκε το γεγονός, έγινε έξαλλη και της είπε ότι θα μπορούσε να κάνει υπομονή, αφού το φαγητό θα το σέρβιραν μισή ώρα μετά.

«Μάχη» στο TikTok

Οι απόψεις των χρηστών του TikTiok διίστανται.

Κάποιοι σχολίασαν πως το λάθος δεν ήταν η παραγγελία, αλλά το ότι έφαγαν την πίτσα μέσα στην αίθουσα, όπου γινόταν η δεξίωση.

Άλλοι είπαν πως η κίνηση αυτή ήταν απαράδεκτα «ντροπιαστική».

Υπήρχαν όμως και κάποιοι που την υποστήριξαν. «Οχτώ ώρες χωρίς φαγητό σε γάμο είναι απαράδεκτο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος είπε: «Αν δεν φροντίζεις τους καλεσμένους σου, μην περιμένεις να δείχνουν κατανόηση».