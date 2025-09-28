Πρόβλημα (και) σε φάρμακα και αντισυλληπτικά

Ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει «φωτιά» στη φαρμακευτική αγορά των ΗΠΑ με το σχέδιό του να επιβάλει δασμούς έως και 250% στις εισαγωγές σε φάρμακα, μέσα σε έναν χρόνο. Η κίνηση αυτή, που παρουσιάζεται ως στρατηγική για την επαναπατρισμό της παραγωγής, απειλεί να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, την οικονομία της υγείας και –κυρίως– την πρόσβαση εκατομμυρίων γυναικών σε αντισυλληπτικά χάπια.

Η εξάρτηση των ΗΠΑ από την Ινδία είναι τεράστια: το 2022, τέσσερις στις δέκα ιατρικές συνταγές στις ΗΠΑ καλύφθηκαν με φάρμακα «made in India», ενώ το 65% των αντισυλληπτικών προήλθε από μόλις δύο ινδικές εταιρείες, τη Glenmark και τη Lupin. Η Ινδία, αποκαλούμενη «φαρμακείο του κόσμου», εξάγει στις ΗΠΑ γενόσημα φάρμακα αξίας 9 δισ. δολαρίων ετησίως, προσφέροντας τεράστια εξοικονόμηση στο αμερικανικό σύστημα υγείας: μόνο το 2022, το όφελος ξεπέρασε τα 220 δισ. δολάρια.

Η απόφαση Τραμπ να αυξήσει δραστικά τους δασμούς προκαλεί ανησυχία σε τρία επίπεδα:

Στην εγχώρια αγορά, όπου αναμένεται ισχυρό πληθωριστικό σοκ και πιθανές ελλείψεις σε βασικά φάρμακα. Στους Ινδούς παραγωγούς, που ήδη λειτουργούν με στενά περιθώρια κέρδους και δύσκολα θα μπορέσουν να απορροφήσουν το κόστος χωρίς να το μετακυλήσουν σε καταναλωτές και διανομείς. Στην οικογενειακή προγραμματισμό και τη δημόσια υγεία. Εθνικές Οργανώσεις Γυναικών, προειδοποιούν ότι η αύξηση των δασμών μπορεί να αποθαρρύνει τις εταιρείες από το να δίνουν προτεραιότητα στον τομέα των αντισυλληπτικών. Σημειώνει ότι πάνω από το 65% των γυναικών ηλικίας 15-49 ετών στις ΗΠΑ βασίζονται σε τέτοια σκευάσματα, όχι μόνο για την αποφυγή εγκυμοσύνης αλλά και για την αντιμετώπιση παθήσεων όπως η ενδομητρίωση, η ακανόνιστη περίοδος ή οι ημικρανίες.

Τα ινδικά γενόσημα

Πέρα από τα αντισυλληπτικά, το αμερικανικό κοινό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ινδικά γενόσημα φάρμακα για χρόνιες παθήσεις όπως η υπέρταση και η κατάθλιψη – το 50% των συνταγογραφήσεων προέρχεται από Ινδία. Επομένως, οι νέοι δασμοί κινδυνεύουν να επιβαρύνουν εκατομμύρια ασθενείς και να εκτινάξουν το κόστος της φαρμακευτικής περίθαλψης.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, ασκεί έντονες πιέσεις στις μεγάλες πολυεθνικές φαρμακευτικές – από την Pfizer μέχρι τη Novo Nordisk – ζητώντας χαμηλότερες τιμές και δέσμευση για παραγωγή εντός ΗΠΑ. Όμως, όπως προειδοποιούν αναλυτές της Bloomberg, το σχέδιο αυτό μπορεί να μετατραπεί σε δίκοπο μαχαίρι: αντί να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή, να πλήξει άμεσα την προσιτότητα και τη διαθεσιμότητα φαρμάκων για τον αμερικανικό πληθυσμό.