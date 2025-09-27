newspaper
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
27.09.2025 | 12:52
Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Θεοδωρικάκος: «Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, δεν είναι διαπραγματεύσιμο» – Τι λέει για τα πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ
Επικαιρότητα 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:44

Θεοδωρικάκος: «Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, δεν είναι διαπραγματεύσιμο» – Τι λέει για τα πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ

Μετά τα πρόστιμα «άλλος λέει μπράβο, άλλος κακώς» τονίζει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος - «Ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έκαναν τη δουλειά τους χάνεται λόγω της κομματικής αντιπαράθεσης»

Για τους ελέγχους στην αγορά την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει, με αφορμή τα πρόστιμα συνολικού ύψους 2,2 εκατ. ευρώ σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τοποθετήθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως εξήγησε, μιλώντας στο Mega, η μία αλυσίδα παραβίασε το πλαφόν στο όριο μικτού κέρδους που είχε θεσπιστεί την περίοδο της πανδημίας και η δεύτερη τον κώδικα δεοντολογίας ο οποίος είχε συμφωνηθεί με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων – και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει υποτροπή. «Δεν έχουμε τίποτα με κανέναν επιχειρηματία, οι έλεγχοι συνεχίζονται», τόνισε.

«Μετά τα πρόστιμα άλλος λέει μπράβο, άλλος λέει κακώς, το πιο απλό ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έκαναν τη δουλειά τους και επέβαλαν τα πρόστιμα χάνεται, λόγω της κομματικής αντιπαράθεσης», προσέθεσε και αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης ισχυρού καταναλωτικού κινήματος.

Επιπλέον αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην οποία συνενώνονται όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. «Ο Διοικητής θα έχει πενταετή θητεία, άρα δεν θα εξαρτάται από τους πολιτικούς κύκλους, με 300 νέους ελεγκτές και ισχυρά ψηφιακά εργαλεία», είπε.

Στη συνέχεια ο υπουργός σημείωσε ότι «έλεγχοι για την προστασία των καταναλωτών γίνονταν, γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται, δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται πάντα για το δημόσιο συμφέρον, ώστε να υπάρχει το αίσθημα δικαίου σε όλη την κοινωνία». Ακολούθως συμπλήρωσε: «Η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν βασικές αρχές μας και έμπρακτη προτεραιότητα. Μόνο έτσι οικοδομούμε εμπιστοσύνη με τους πολίτες».

«Παρά το τοξικό κλίμα των ημερών, όταν έρθει η ώρα των εκλογών όλοι θα κληθούμε να αποφασίσουμε πάνω σε συγκεκριμένα διλήμματα»

Ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε στη συνέχεια ότι υπάρχει μια διαρκής μάχη και ασκούνται πιέσεις μέσα από συνεχείς ελέγχους και επικοινωνία με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές.

Ο ίδιος ανέφερε στη συνέχεια την ανάγκη για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, καθώς «όσο παράγουμε λιγότερο, τόσο πιο δύσκολο είναι να ελεγχθούν οι τιμές. Όπως για παράδειγμα στο μοσχαρίσιο κρέας, όπου καταναλώνουμε 160.000 τόνους τον χρόνο και παράγουμε λιγότερο από 40.000». Επίσης έκανε λόγο και για τις ανακτήσεις των ενισχύσεων από επενδυτικά σχέδια που δεν έγιναν: «Ήδη έχουν σταλεί στην ΑΑΔΕ αποφάσεις 80 εκατ. ευρώ, εισπράττονται και μπαίνουν στα δημόσια ταμεία, επιστρέφουν στην κοινωνία».

«Η εφαρμογή του νόμου μας ενδιαφέρει όλους»

Ο κ. Θεοδωρικάκος εξηγώντας περαιτέρω τις περιπτώσεις των δύο σούπερ μάρκετ είπε: «Πρόκειται για δύο διαφορετικές υποθέσεις. Στην πρώτη περίπτωση, μία αλυσίδα παρέβη το πλαφόν κέρδους σε 36 κωδικούς προϊόντων και της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 805.000 ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση, είναι κάτι αρκετά διαφορετικό».

Όπως εξήγησε, «πέρυσι επί τρεις μήνες είχαμε συζητήσει ως υπουργείο Ανάπτυξης μαζί με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ τον κώδικα δεοντολογίας, ώστε να απαγορεύονται οι παραπλανητικές εκπτώσεις. Μετά τον Δεκαπενταύγουστο έδωσα εντολή στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. να κάνει σχετικό έλεγχο στα σούπερ μάρκετ. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. κάνοντας έλεγχο βρήκε ότι υπήρχε πρόβλημα σε συγκεκριμένη αλυσίδα με ένα αριθμό κωδικών και επέβαλε το πρόστιμο του 1.440.000 ευρώ, καθώς η συγκεκριμένη αλυσίδα είχε υποτροπή».

«Κάνουμε κάτι για το οποίο ούτε μας είπε κάτι η αντιπολίτευση ούτε είχε επέμβει η Δικαιοσύνη ούτε είχε γίνει δημόσιο θέμα. Βρήκαμε ότι κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί τα προηγούμενα 15 χρόνια, περίπου από την εποχή 2005 – 2019, σε επενδυτικά σχήματα, σε εταιρείες που θα έκαναν επενδύσεις. Πήραν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να κάνουν τις επενδύσεις, αλλά δεν τις έχουν κάνει. Εμείς ξεκινήσαμε μια διαδικασία ανάκτησης αυτών των χρημάτων, νομοθετήσαμε για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία».

Τι είπε για διεύρυνση της ΝΔ και κόμμα Σαμαρά

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει ανάγκη διεύρυνσης της ΝΔ απάντησε ότι «η ΝΔ είναι η παράταξη που εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από την πορεία και τη διαδρομή τους».

Και συνέχισε: «Πιστεύω στις αρχές και τις αξίες της παράταξής μας, τον πατριωτισμό, την ελευθερία και την αλληλεγγύη, όσοι το σέβονται αυτό μπορούν να έρθουν μαζί μας στη ΝΔ, όπου και αν ήταν στο παρελθόν», ενώ επισήμανε ότι παρά το τοξικό κλίμα των ημερών, όταν έρθει η ώρα των εκλογών «όλοι θα κληθούμε να αποφασίσουμε πάνω σε συγκεκριμένα διλήμματα και εκεί η ΝΔ θα έχει το πλεονέκτημα».

Για το ενδεχόμενο να κάνει νέο κόμμα ο κ. Σαμαράς απάντησε: «Ο κ. Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που δοκιμάζεται και είναι δύσκολοι οι σχολιασμοί. Είναι μία πολιτική προσωπικότητα που έχει παίξει έναν πολύ θετικό ρόλο, ιδιαίτερα τα τελευταία 15 χρόνια, έβαλε πλάτη να κρατηθεί η Ελλάδα στην ευρωζώνη, στήριξε την πορεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ. Όλοι αξίζει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε να είμαστε όλοι μαζί στην παράταξή μας».

Για κόμμα Τσίπρα

Όσον αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Ανάπτυξης σχολίασε: «Ο πρώην πρωθυπουργός βλέπει ότι υπάρχει κενό στην αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποτύχει και ότι είναι ένα πρόσωπο που υπό προϋποθέσεις μπορεί να παίξει ρόλο πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αντιπολίτευση συνολικά».

Ερωτηθείς για τα δημοσιεύματα που μιλούν για «κόμμα Καρυστιανού», δήλωσε ότι «μέχρι στιγμής όλοι μας γνωρίζουμε την κυρία Καρυστιανού μέσα από την ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών και τον πόνο της μητέρας, αν κάνει κόμμα περνά στην πολιτική ζωή και θα κρίνεται ως πολιτικός για τις θέσεις της».

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

inWellness
inTown
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό
Επικαιρότητα 26.09.25

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην έδρα του ΟΗΕ συζητήθηκαν ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη

Σύνταξη
Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group
Πολιτική 26.09.25

Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησαν με θέμα την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, επισημάνθηκε ότι το τέλος έχει ανταποδοτικότητα, καθώς τα έσοδα από αυτό προορίζονται για την ενίσχυση των υποδομών, των τοπικών κοινωνιών και του τουρισμού

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη
Πολιτική 26.09.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη και η κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κλητευθεί ο υφυπουργός ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή», τονίζει, στην ανακοίνωση της, η Χαριλάου Τρικούπ

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Στο τραπέζι F-16, F-35 και απεξάρτηση από Ρωσία
Παζάρια 26.09.25

Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Στο τραπέζι F-16, F-35 και απεξάρτηση από Ρωσία

«Ηταν επική με μία μόνο λέξη», η συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο οποίος προεξόφλησε την προμήθεια της Αγκυρας με τα F-35.

Σύνταξη
Επιστολή βουλευτών ΠΑΣΟΚ για κλήση Μυλωνάκη στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 25.09.25

Επιστολή βουλευτών ΠΑΣΟΚ για κλήση Μυλωνάκη στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Με βάση τα στοιχεία που έχουν προκύψει, δεν δικαιολογείται πλέον η άρνησή σας να κλητευθεί ως μάρτυρας ο Γιώργος Μυλωνάκης» τονίζουν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προς τον πρόεδρο της εξεταστικής

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό
Πολιτική 25.09.25

Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό

«Και σήμερα είναι απαραίτητο να δηλώσουμε τη δέσμευσή μας στον αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία, αλλά και στον αγώνα για την Ειρήνη, η οποία αμφισβητείται» τόνισε ο κ. Φάμελλος

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση
Πολιτική 24.09.25

Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Global Sumud Flotilla και καλούμε σε εγρήγορση και πίεση προς την κυβέρνηση για να προστατευτεί άμεσα ο στόλος και να αποτραπεί μία πιθανή τραγωδία» αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»
Πολιτική 23.09.25

Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»

«H επικαιροποίηση του ψηφίσματος της Βουλής των Ελλήνων του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους είναι ένα αναγκαίο βήμα, που θα εκπέμψει το ισχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα ενώνει τη φωνή της με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες» λέει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο
Νέα Υόρκη 23.09.25

Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θέλει, νόμιμη μετανάστευση - «Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισέρχεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αμερική χωρίς άδεια»

Σύνταξη
Χαμός σε αθλητική εκπομπή στο Περού: Πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση (vid)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Χαμός σε αθλητική εκπομπή στο Περού: Πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση (vid)

Τα αίματα άναψαν κατά τη διάρκεια αθλητικής εκπομπής στο Περού, με δύο δημοσιογράφους να πιάνονται στα χέρια όταν αντάλλαξαν κουβέντες -για τι άλλο- για το ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
ΕΕ: Ετοιμάζει τείχος για drones – Πότε θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πώς θα χρηματοδοτηθεί
Ο ρόλος του Κιέβου 27.09.25

Ετοιμάζει τείχος για drones η ΕΕ - Πότε θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πώς θα χρηματοδοτηθεί

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των υπουργών Άμυνας των ανατολικών χωρών της ΕΕ - Τι συζητήθηκε, πώς θα εμπλακεί η Ουκρανία, επιχείρηση να πειστούν για το τείχος οι χώρες της νότιας Ευρώπης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυλώνας: «Το παιδί φοβάται και έχει ανασφάλεια», λέει η γιαγιά του 2χρονου που κακοποιήθηκε από ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού
Αυλώνας 27.09.25

«Το παιδί φοβάται και έχει ανασφάλεια», λέει η γιαγιά του 2χρονου που κακοποιήθηκε από ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού

Σύμφωνα με κατάθεση δασκάλας ο ιδιοκτήτης μετέφερε τον μικρό στην κουζίνα και παρέμειναν μόνοι για περίπου μισή ώρα, ενώ στη συνέχεια τον πήγε στο μπάνιο - Το παιδί είχε εμφανές κενό στα μαλλιά του

Σύνταξη
Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, σε ποιες περιοχές
Δείτε αναλυτικά 27.09.25

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, σε ποιες περιοχές

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας - Σχηματίστηκε ατμοσφαιρική διαταραχή πάνω από την Ιταλία, κινείται προς τη δυτική Ελλάδα, φέρνοντας καταιγίδες

Σύνταξη
Γκρέις Κέλι: «Η ζωή μου δεν ήταν παραμύθι» – Η τελευταία εξομολόγηση πριν από το θανατηφόρο τροχαίο
Πριγκιπάτο 27.09.25

Γκρέις Κέλι: «Η ζωή μου δεν ήταν παραμύθι» – Η τελευταία εξομολόγηση πριν από το θανατηφόρο τροχαίο

Στην τελευταία συνέντευξη πριν τον τραγικό θάνατό της στο People, η Γκρέις Κέλι αποκάλυψε ότι η ζωή της δεν ήταν καθόλου το παραμύθι που όλοι υπέθεταν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Ζητά απαντήσεις από Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο – «Γιατί τέτοια αφωνία για τις νέες καταγγελίες;»
«Αλήθεια ή ψέματα;» 27.09.25

«Γιατί τέτοια αφωνία για τις νέες καταγγελίες;» - Το ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις από Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο

«Αφωνία Μαξίμου για Μυλωνάκη και Μπουκώρο - Αναμένουμε απαντήσεις και για τις νέες καταγγελίες σε βάρος βουλευτή τους», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Γουίτκοφ: Σκάνδαλο με τον γιο του απεσταλμένου του Τραμπ – Επιχείρησε να βγάλει δισεκατομμύρια από το Κατάρ
Αποκάλυψη NYT 27.09.25

Σκάνδαλο με τον γιο του απεσταλμένου του Τραμπ, Γουίτκοφ - Επιχείρησε να βγάλει δισεκατομμύρια από το Κατάρ

Ο Άλεξ Γουίτκοφ επιχείρησε να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια σε επενδύσεις από το Κατάρ εν μέσω της συμμετοχής του πατέρα του στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα - Η Ντόχα ήταν βασικός διαμεσολαβητής

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τις φετινές φωτιές – Στα ύψη οι εκπομπές CO2 (Γραφήματα)
Ανάλυση AtmoHub 27.09.25

Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τις φετινές φωτιές - Στα ύψη οι εκπομπές CO2 (Γραφήματα)

Ιδιαίτερα έντονο είναι το αποτύπωμα που αφήνουν οι δασικές φωτιές στην Ελλάδα στη σύσταση της ατμόσφαιρας και της ποιότητας του αέρα - Τα ευρήματα της ανάλυσης του AtmoHub

Σύνταξη
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

