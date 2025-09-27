Για τους ελέγχους στην αγορά την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει, με αφορμή τα πρόστιμα συνολικού ύψους 2,2 εκατ. ευρώ σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τοποθετήθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως εξήγησε, μιλώντας στο Mega, η μία αλυσίδα παραβίασε το πλαφόν στο όριο μικτού κέρδους που είχε θεσπιστεί την περίοδο της πανδημίας και η δεύτερη τον κώδικα δεοντολογίας ο οποίος είχε συμφωνηθεί με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων – και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει υποτροπή. «Δεν έχουμε τίποτα με κανέναν επιχειρηματία, οι έλεγχοι συνεχίζονται», τόνισε.

«Μετά τα πρόστιμα άλλος λέει μπράβο, άλλος λέει κακώς, το πιο απλό ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έκαναν τη δουλειά τους και επέβαλαν τα πρόστιμα χάνεται, λόγω της κομματικής αντιπαράθεσης», προσέθεσε και αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης ισχυρού καταναλωτικού κινήματος.

Επιπλέον αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην οποία συνενώνονται όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. «Ο Διοικητής θα έχει πενταετή θητεία, άρα δεν θα εξαρτάται από τους πολιτικούς κύκλους, με 300 νέους ελεγκτές και ισχυρά ψηφιακά εργαλεία», είπε.

Στη συνέχεια ο υπουργός σημείωσε ότι «έλεγχοι για την προστασία των καταναλωτών γίνονταν, γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται, δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται πάντα για το δημόσιο συμφέρον, ώστε να υπάρχει το αίσθημα δικαίου σε όλη την κοινωνία». Ακολούθως συμπλήρωσε: «Η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν βασικές αρχές μας και έμπρακτη προτεραιότητα. Μόνο έτσι οικοδομούμε εμπιστοσύνη με τους πολίτες».

«Παρά το τοξικό κλίμα των ημερών, όταν έρθει η ώρα των εκλογών όλοι θα κληθούμε να αποφασίσουμε πάνω σε συγκεκριμένα διλήμματα»

Ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε στη συνέχεια ότι υπάρχει μια διαρκής μάχη και ασκούνται πιέσεις μέσα από συνεχείς ελέγχους και επικοινωνία με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές.

Ο ίδιος ανέφερε στη συνέχεια την ανάγκη για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, καθώς «όσο παράγουμε λιγότερο, τόσο πιο δύσκολο είναι να ελεγχθούν οι τιμές. Όπως για παράδειγμα στο μοσχαρίσιο κρέας, όπου καταναλώνουμε 160.000 τόνους τον χρόνο και παράγουμε λιγότερο από 40.000». Επίσης έκανε λόγο και για τις ανακτήσεις των ενισχύσεων από επενδυτικά σχέδια που δεν έγιναν: «Ήδη έχουν σταλεί στην ΑΑΔΕ αποφάσεις 80 εκατ. ευρώ, εισπράττονται και μπαίνουν στα δημόσια ταμεία, επιστρέφουν στην κοινωνία».

«Η εφαρμογή του νόμου μας ενδιαφέρει όλους»

Ο κ. Θεοδωρικάκος εξηγώντας περαιτέρω τις περιπτώσεις των δύο σούπερ μάρκετ είπε: «Πρόκειται για δύο διαφορετικές υποθέσεις. Στην πρώτη περίπτωση, μία αλυσίδα παρέβη το πλαφόν κέρδους σε 36 κωδικούς προϊόντων και της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 805.000 ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση, είναι κάτι αρκετά διαφορετικό».

Όπως εξήγησε, «πέρυσι επί τρεις μήνες είχαμε συζητήσει ως υπουργείο Ανάπτυξης μαζί με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ τον κώδικα δεοντολογίας, ώστε να απαγορεύονται οι παραπλανητικές εκπτώσεις. Μετά τον Δεκαπενταύγουστο έδωσα εντολή στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. να κάνει σχετικό έλεγχο στα σούπερ μάρκετ. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. κάνοντας έλεγχο βρήκε ότι υπήρχε πρόβλημα σε συγκεκριμένη αλυσίδα με ένα αριθμό κωδικών και επέβαλε το πρόστιμο του 1.440.000 ευρώ, καθώς η συγκεκριμένη αλυσίδα είχε υποτροπή».

«Κάνουμε κάτι για το οποίο ούτε μας είπε κάτι η αντιπολίτευση ούτε είχε επέμβει η Δικαιοσύνη ούτε είχε γίνει δημόσιο θέμα. Βρήκαμε ότι κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί τα προηγούμενα 15 χρόνια, περίπου από την εποχή 2005 – 2019, σε επενδυτικά σχήματα, σε εταιρείες που θα έκαναν επενδύσεις. Πήραν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να κάνουν τις επενδύσεις, αλλά δεν τις έχουν κάνει. Εμείς ξεκινήσαμε μια διαδικασία ανάκτησης αυτών των χρημάτων, νομοθετήσαμε για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία».

Τι είπε για διεύρυνση της ΝΔ και κόμμα Σαμαρά

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει ανάγκη διεύρυνσης της ΝΔ απάντησε ότι «η ΝΔ είναι η παράταξη που εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από την πορεία και τη διαδρομή τους».

Και συνέχισε: «Πιστεύω στις αρχές και τις αξίες της παράταξής μας, τον πατριωτισμό, την ελευθερία και την αλληλεγγύη, όσοι το σέβονται αυτό μπορούν να έρθουν μαζί μας στη ΝΔ, όπου και αν ήταν στο παρελθόν», ενώ επισήμανε ότι παρά το τοξικό κλίμα των ημερών, όταν έρθει η ώρα των εκλογών «όλοι θα κληθούμε να αποφασίσουμε πάνω σε συγκεκριμένα διλήμματα και εκεί η ΝΔ θα έχει το πλεονέκτημα».

Για το ενδεχόμενο να κάνει νέο κόμμα ο κ. Σαμαράς απάντησε: «Ο κ. Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που δοκιμάζεται και είναι δύσκολοι οι σχολιασμοί. Είναι μία πολιτική προσωπικότητα που έχει παίξει έναν πολύ θετικό ρόλο, ιδιαίτερα τα τελευταία 15 χρόνια, έβαλε πλάτη να κρατηθεί η Ελλάδα στην ευρωζώνη, στήριξε την πορεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ. Όλοι αξίζει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε να είμαστε όλοι μαζί στην παράταξή μας».

Για κόμμα Τσίπρα

Όσον αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Ανάπτυξης σχολίασε: «Ο πρώην πρωθυπουργός βλέπει ότι υπάρχει κενό στην αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποτύχει και ότι είναι ένα πρόσωπο που υπό προϋποθέσεις μπορεί να παίξει ρόλο πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αντιπολίτευση συνολικά».

Ερωτηθείς για τα δημοσιεύματα που μιλούν για «κόμμα Καρυστιανού», δήλωσε ότι «μέχρι στιγμής όλοι μας γνωρίζουμε την κυρία Καρυστιανού μέσα από την ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών και τον πόνο της μητέρας, αν κάνει κόμμα περνά στην πολιτική ζωή και θα κρίνεται ως πολιτικός για τις θέσεις της».