Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Θεοδωρικάκος σε σούπερ μάρκετ: Να πάτε στα δικαστήρια
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:24

Θεοδωρικάκος σε σούπερ μάρκετ: Να πάτε στα δικαστήρια

«Η ΔΙΜΕΑ κάνει σωστά τη δουλειά της» διαμηνύει στα σούπερ μάρκετ ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
A
A
Spotlight

«Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους ανεξαιρέτως. Τα πρόστιμα που ανακοινώθηκαν χθες είναι αποτέλεσμα δύο ελέγχων. Στη μια περίπτωση υπήρξε παραβίαση σε 32 κωδικούς για το πλαφόν στο ποσοστό κέρδους και η επιχείρηση αυτή ήταν υπότροπη, ενώ στη δεύτερη περίπτωση είχαμε παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας για τις παραπλανητικές εκπτώσεις σε 36 κωδικούς προϊόντων», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1 FM.

«Όποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ θεωρεί ότι έχει αδικηθεί, μπορεί να πάει στα δικαστήρια και να διεκδικήσει το δίκιο της. Η ΔΙΜΕΑ κάνει πολύ καλά τη δουλειά της και εφαρμόζει το νόμο. Οι αυστηροί έλεγχοι για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας συνεχίζονται», προσέθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε στη συνέχεια πως «ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας ανταποκρίνεται στην κάλυψη των αναγκών του, όμως υπάρχει επίσης ένα σοβαρό τμήμα που έχει μείνει πιο πίσω και δοκιμάζεται. Οφείλουμε να τους βοηθήσουμε κάθε δυνατό τρόπο. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και η βιομηχανία τροφίμων έχουν αναλάβει τη δέσμευση να μειώσουν άμεσα τις τιμές σε 1.000 κωδικούς προϊόντων.

Καλά θα κάνουν να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η δέσμευση αφορά και την εικόνα τους και το πώς τους αντιμετωπίζει η κοινωνία». Παράλληλα, επεσήμανε ότι με τις παρεμβάσεις του Υπουργείου πέρυσι τον χειμώνα, για πέντε μήνες είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα – τον χαμηλότερο στην Ευρωζώνη – και τόνισε πως «αυτή η προσπάθεια πρέπει να παγιωθεί, γιατί όλοι οφείλουν να συμβάλουν στη συγκράτηση των τιμών».

Για το πραγματικό κέρδος των σούπερ μάρκετ, ο Υπουργός Ανάπτυξης ξεκαθάρισε ότι «δεν έχουμε πρόβλημα με τα κέρδη, θέλουμε να κερδίζουν οι επιχειρήσεις, αλλά να μην υποστηρίζουν ότι είναι 1,5% και γι’ αυτό δεν μπορούν να μειώσουν τις τιμές. Ας κερδίζουν λιγότερα, διευκολύνοντας τους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στη νέα εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, τονίζοντας πως «έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την προστασία των πολιτών, μια μεταρρύθμιση που συναντάει αντιστάσεις, αλλά θα γίνει πράξη. Μια νέα Ανεξάρτητη Αρχή που την ενισχύουμε με 300 νέους ελεγκτές, σύγχρονα ψηφιακά μέσα και θα αποτελεί μια πραγματική ασπίδα για τους καταναλωτές. Θα ψηφιστεί τις επόμενες 50 ημέρες, ακολουθεί η επιλογή του διοικητή με πενταετή θητεία και δεν θα εξαρτάται από την εκάστοτε Κυβέρνηση. Η νέα Αρχή θα είναι έτοιμη το πρώτο εξάμηνο του 2026».

Κόστος στέγης

Ο υπουργός Ανάπτυξης στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα του κόστους στέγης, το οποίο χαρακτήρισε ως το σοβαρότερο και πιο οξύ πρόβλημα ακρίβειας για τα νοικοκυριά: «Μια οικογένεια που πριν από έξι χρόνια πλήρωνε 550 ευρώ ενοίκιο, σήμερα πληρώνει 1.100. Αυτό είναι το πραγματικό έξοδο. Το σούπερ μάρκετ μπορείς να το διαφοροποιήσεις ή να το μειώσεις λίγο, αλλά το ενοίκιο είσαι υποχρεωμένος να το πληρώνεις ολόκληρο και κάθε μήνα. Οφείλουμε να στρέψουμε στρατηγικά την προσοχή μας σε αυτά που πραγματικά πονάνε τους πολίτες».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για τις λαϊκές αγορές, δήλωσε ότι υποστηρίζει πλήρως αναβάθμιση του θεσμού: «Είμαι υπέρ της δημιουργίας λαϊκών μόνο για παραγωγούς, ώστε το προϊόν να φτάνει από το χωράφι κατευθείαν στο ράφι, χωρίς μεσάζοντες. Μια τέτοια πρόβλεψη θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο που ετοιμάζουμε, δίνοντας αυτή τη δυνατότητα στους δήμους».

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Πυρά για ενεργειακό κόστος και εχθρικό κλίμα στις μεγάλες επιχειρήσεις

Βιομηχανία: Πυρά για ενεργειακό κόστος και εχθρικό κλίμα στις μεγάλες επιχειρήσεις

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν
«Συστημική ρεζέρβα» 25.09.25

Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν

Η μελέτη της ΕΚΤ δεν ορίζει ελάχιστο ποσό σε μετρητά που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσό ανά άτομο σε κάθε σπίτι, για ώρα ανάγκης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Απασχόληση: Ένας στους δύο αναζητά άλλη δουλειά – Τα κριτήρια που εξετάζουν οι εργαζόμενοι
Έρευνα 25.09.25

Ένας στους δύο εργαζόμενους αναζητά άλλη δουλειά - Τα κριτήρια που εξετάζει

Η έντονη κινητικότητα στην αναζήτηση νέας εργασίας πέραν της αμοιβής επικεντρώνεται στα ωράρια εργασίας και στην επαγγελματική ανέλιξη - Γυναίκες και νέοι αναζητούν πιο ενεργά δουλειά

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών
Ιδιωτικοποίηση της υγείας 25.09.25

Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών

Μισό εκατομμύριο άνθρωποι παραπάνω χρειάστηκαν υπηρεσίες υγείας από το ΕΣΥ το 2024, όμως η έκτακτη επιχορήγηση του υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ακίνητα: Τι ισχύει για την πρόσβαση και δόμηση σε «τυφλό» οικόπεδο
Ακίνητα 25.09.25

Τι ισχύει για την πρόσβαση και δόμηση σε «τυφλό» οικόπεδο - 11 ερωταπαντήσεις

Πώς ο ιδιοκτήτης του μπορεί να αποκτήσει νομίμως δίοδο από γειτονικό και πώς κατοχυρώνεται - Ποια τα περιθώρια άρνησης της διπλανής ιδιοκτησίας - Όλες οι πληροφορίες για όσους διαθέτουν τέτοια ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon
Προβλέψιμη ποικιλία... 25.09.25

Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon

Τα ακριβά αθλητικά ρούχα δεν έχουν πεθάνει, μόνο τα βαρετά αθλητικά – Τι σημαίνει αυτό για τη Lululemon

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας
Ο δείκτης Buffett «φουσκώνει» 25.09.25

Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας

Η ξέφρενη άνοδος των αμερικανικών μετοχών τροφοδοτεί ανησυχίες για νέα χρηματιστηριακή φούσκα, με τα ιστορικά υψηλά σε Buffett και Shiller P/E να προμηνύουν κίνδυνο απότομης διόρθωσης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το 13ωρο βλάπτει και το δημογραφικό: Πώς η υπερεργασία αποθαρρύνει τους νέους να κάνουν οικογένεια
Εργασιακό νομοσχέδιο 24.09.25

Το 13ωρο βλάπτει και το δημογραφικό: Πώς η υπερεργασία αποθαρρύνει τους νέους να κάνουν οικογένεια

Το εργασιακό νομοσχέδιο, που εισάγει το 13ωρο σε έναν εργοδότη, αυξάνει την εργασιακή εξουθένωση και βάζει στον πάγο...τα όνειρα των νέων για οικογένεια. Τι δηλώνει ο Γ. Αργείτης από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έχετε έντονο στρες; Ισως φταίει το ότι… δεν πίνετε αρκετό νερό
Νερό, νερό, νερό 25.09.25

Πώς η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει στρες και αλυσιδωτά προβλήματα υγείας

Tα αφυδατωμένα άτομα εμφανίζουν επίπεδα της ορμόνης του στρες κορτιζόλης αυξημένα κατά περισσότερο από 50% σε καταστάσεις στρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων
Εκπαίδευση 25.09.25

Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων

Ο Δήμος Λαμιέων με ψήφισμα του καλεί την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε η Στερεά Ελλάδα να αποκτήσει ξανά ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Αυτός θα είναι ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι
Super League 25.09.25

Ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό και πότε θα δείξει έργο

Ο Φράνκο Μπαλντίνι δραστηριοποιείται εδώ και μία δεκαετία στην παροχή συμβουλών σε ποδοσφαιρικές ομάδες και ανάλογη θα είναι η συνεργασία του με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Next year 25.09.25

Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Την ώρα που όλος ο κόσμος περιμένει να μάθει ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ δεν φαίνεται να βιάζεται ιδιαίτερα και το τρενάρει όσο μπορεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Energy Poverty in Greece Among Highest in EU
English edition 25.09.25

Energy Poverty in Greece Among Highest in EU

ELSTAT says Greece displays among the highest percentages of energy poverty in the European Union (EU) with 43.6% of households stating they are unable to heat their homes.

Σύνταξη
Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 25.09.25

Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα

Μια πρωτοβουλία-ορόσημο για τον ασφαλιστικό κλάδο υλοποιείται για άλλη μια χρονιά στη Θεσσαλονίκη, με την ακαδημαϊκή υπογραφή του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σύνταξη
Βόλος: «Τρέξτε, φύγετε…» – Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση
Τραγωδία στον Βόλο 25.09.25

«Τρέξτε, φύγετε...» - Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση

Γιατί δεν ακολούθησε τους άλλους με αποτέλεσμα τη θανατηφόρα πτώση του στον φωταγωγό - Η αγωνιώδης αναζήτηση στον ακάλυπτο και ο τραγικός εντοπισμός του

Σύνταξη
Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις
On Field 25.09.25

Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Μόντο Ντουπλάντις έχει γράψει ιστορία βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ 13 φορές, κι αυτό πάντα με την ίδια «συνταγή»: ανεβάζοντας τον πήχη μόνο κατά ένα εκατοστό τη φορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
