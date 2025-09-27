Σε κατάσταση σοκ βρισκόταν μετά το τροχαίο δυστύχημα στην Ηγουμενίτσα η 58χρονη οδηγός του ΙΧ που παρέσυρε τον 11χρονο μαθητή.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να την ηρεμήσουν, καθώς ήταν σε κατάσταση ισχυρού σοκ και ούρλιαζε, βλέποντας το παιδάκι κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου της.

«Δεν πρόλαβα»

Όπως ανέφερε το Star, η 58χρονη γυναίκα στις πρώτες τις κουβέντες προς τους άνδρες της Τροχαίας υπογράμμισε ότι το παιδί βρέθηκε ξαφνικά στο δρόμο.

«Τι να σας πω τώρα; Ό,τι και να σας πω, το παιδί έφυγε! Ήμουν πιο πίσω από τη διάβαση» υποστήριξε αρχικά η οδηγός του μοιραίου ΙΧ, συμπληρώνοντας: «Ξαφνικά ο μικρός πετάχτηκε μπροστά μου. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω».

Αυτοψία της Τροχαίας

Πλέον αναμένεται η αναλυτική έκθεση αυτοψίας της Τροχαίας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας, αλλά και καταθέσεις μαρτύρων, που αναφέρουν ότι η οδηγός του ΙΧ δεν έτρεχε και ότι δεν μιλούσε στο κινητό της τηλέφωνο.

Βουβός πόνος

Στην Ηγουμενίτσα οι κάτοικοι είναι συγκλονισμένοι από την τραγική απώλεια του 11χρονου μαθητή.

Από το πρωί της Πέμπτης όταν και συνέβη το μοιραίο, πολλοί είναι αυτοί που αφήνουν έναν λουλούδι ή ανάβουν ένα κεράκι στη διάβαση της οδού 49 Μαρτύρων όπου παρασύρθηκε ο Μάξιμος.