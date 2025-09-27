«Ο μικρός πετάχτηκε, δεν πρόλαβα να αντιδράσω» – Τι είπε η οδηγός του ΙΧ που παρέσυρε τον μαθητή στην Ηγουμενίτσα
Σοκαρισμένη ήταν μετά το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή του 11χρονου η 58χρονη οδηγός του ΙΧ
- Αυτοκίνητο έπεσε σε βιτρίνα καταστήματος και πήρε φωτιά - Τραυματίας ο οδηγός
- Τέσσερα άτομα αιμόφυρτα στο ΚΑΤ έπειτα από άγρια συμπλοκή στη Μεταμόρφωση
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
- Ανακαλούν τη βίζα του Κολομβιανού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο οι ΗΠΑ - Τι εξόργισε τον Ντόναλντ Τραμπ
Σε κατάσταση σοκ βρισκόταν μετά το τροχαίο δυστύχημα στην Ηγουμενίτσα η 58χρονη οδηγός του ΙΧ που παρέσυρε τον 11χρονο μαθητή.
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να την ηρεμήσουν, καθώς ήταν σε κατάσταση ισχυρού σοκ και ούρλιαζε, βλέποντας το παιδάκι κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου της.
«Δεν πρόλαβα»
Όπως ανέφερε το Star, η 58χρονη γυναίκα στις πρώτες τις κουβέντες προς τους άνδρες της Τροχαίας υπογράμμισε ότι το παιδί βρέθηκε ξαφνικά στο δρόμο.
«Τι να σας πω τώρα; Ό,τι και να σας πω, το παιδί έφυγε! Ήμουν πιο πίσω από τη διάβαση» υποστήριξε αρχικά η οδηγός του μοιραίου ΙΧ, συμπληρώνοντας: «Ξαφνικά ο μικρός πετάχτηκε μπροστά μου. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω».
Αυτοψία της Τροχαίας
Πλέον αναμένεται η αναλυτική έκθεση αυτοψίας της Τροχαίας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.
Οι αστυνομικοί έχουν ήδη συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας, αλλά και καταθέσεις μαρτύρων, που αναφέρουν ότι η οδηγός του ΙΧ δεν έτρεχε και ότι δεν μιλούσε στο κινητό της τηλέφωνο.
Βουβός πόνος
Στην Ηγουμενίτσα οι κάτοικοι είναι συγκλονισμένοι από την τραγική απώλεια του 11χρονου μαθητή.
Από το πρωί της Πέμπτης όταν και συνέβη το μοιραίο, πολλοί είναι αυτοί που αφήνουν έναν λουλούδι ή ανάβουν ένα κεράκι στη διάβαση της οδού 49 Μαρτύρων όπου παρασύρθηκε ο Μάξιμος.
- ΕΛΣΤΑΤ: Πού ξοδέψαμε περισσότερα για να ψωνίσουμε λιγότερα – Στα ύψη η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών
- Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»
- Η εξαιρετική εμφάνιση του Σέιμπεν Λι και η ατάκα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα (vids)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Δράση σε Super League και Ευρώπη
- Γάζα: Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ – Μπορούν να εφαρμοστούν;
- Πάτρα: Πανικός στην εθνική οδό από οδηγό που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις