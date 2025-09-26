science
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 13:07
Φωτιά σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή στο Παναχαϊκό όρος – Σηκώθηκαν οκτώ εναέρια
Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 11:51
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου - Τι συνέβη
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Εξυπνος» επίδεσμος ταχείας δράσεως με τη χείρα βοηθείας της ΑΙ
Επιστήμες 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:48

«Εξυπνος» επίδεσμος ταχείας δράσεως με τη χείρα βοηθείας της ΑΙ

Η φορετή συσκευή a-Heal συνδυάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη, την απεικόνιση και τη βιοηλεκτρονική και επιτυγχάνει επούλωση των τραυμάτων 25% ταχύτερα από ό,τι ένας συμβατικός επίδεσμος.

ΚείμενοΘεοδώρα Ν. Τσώλη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

Spotlight

Η επούλωση των τραυμάτων και των πληγών είναι μια διαδικασία που περνά από διαφορετικά στάδια: αρχικώς δημιουργείται θρόμβωση στο σημείο ώστε να σταματήσει η αιμορραγία, στη συνέχεια… πιάνει δουλειά το ανοσοποιητικό σύστημα που προκαλεί φλεγμονή, ενώ ακολουθεί η αναγέννηση του ιστού.

Εξατομικευμένη αντιμετώπιση

Τώρα μια νέα φορετή συσκευή που ονομάζεται a-Heal και η οποία σχεδιάστηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στοχεύει στο να βελτιώσει κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Το σύστημα προσφέρει εξατομικευμένη αντιμετώπιση των τραυμάτων χρησιμοποιώντας μια μικροσκοπική κάμερα και την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) προκειμένου να ανιχνεύει το στάδιο επούλωσης του εκάστοτε τραύματος και να προσφέρει την κατάλληλη θεραπεία στη μορφή φαρμάκου ή εφαρμογής ηλεκτροθεραπείας.

Επιτάχυνση της διαδικασίας επούλωσης

Η φορητή ασύρματη συσκευή υπόσχεται να καταστήσει πιο εύκολα προσβάσιμη την αποτελεσματική και ταχεία αντιμετώπιση τραυμάτων σε ασθενείς που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές ή έχουν μειωμένη κινητικότητα. Προκαταρκτικά προκλινικά αποτελέσματα τα οποία δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό «npj Biomedical Innovations» έδειξαν ότι η συσκευή επιταχύνει όντως τη διαδικασία επούλωσης.

Μοντέλο της φορετής συσκευής a-Heal (Rolandi et al.)

Μοντέλο της φορετής συσκευής a-Heal (Rolandi et al.)

Πώς σχεδιάστηκε όμως η συσκευή; Δημιουργοί της ήταν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στη Σάντα Κρουζ καθώς και του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Ντέιβις με επικεφαλής τον καθηγητή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μάρκο Ρολάντι. Η ερευνητική ομάδα δημιούργησε ένα σύστημα που «παντρεύει» την απεικόνιση, τη βιοηλεκτρονική και την ΑΙ για να επιτύχει ταχύτερη επούλωση των τραυμάτων. «Το σύστημά μας λαμβάνει όλα τα σήματα από τον οργανισμό και με έξωθεν παρέμβαση βελτιστοποιεί την επουλωτική διαδικασία» σημείωσε ο καθηγητής Ρολάντι.

Ο «ΑΙ γιατρός»

Συγκεκριμένα η συσκευή φέρει μια ενσωματωμένη κάμερα που αναπτύχθηκε από τον αναπληρωτή καθηγητή Μιρκέα Τεοντορέσκου και περιγράφηκε σε μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό «Communications Biology», η οποία λαμβάνει εικόνες από την πληγή κάθε δύο ώρες. Οι εικόνες αυτές «τροφοδοτούν» ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης (αναπτύχθηκε από την αναπληρώτρια καθηγήτρια Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Μαρτσέλα Γκόμεζ) το οποίο οι ερευνητές αποκαλούν «ΑΙ γιατρό».

Μικροσκόπιο σε μορφή επιδέσμου

«Πρόκειται ουσιαστικώς για ένα μικροσκόπιο σε μορφή επιδέσμου. Η συνεχής απεικόνιση του τραύματος επιτρέπει στην ΑΙ να εντοπίσει τα στάδια της επούλωσης, να ανιχνεύσει πιθανά προβλήματα και να συστήσει θεραπείες». Η θεραπεία μπορεί να είναι μια φαρμακευτική ουσία – συγκεκριμένα το φάρμακο φλουοξετίνη, ένας εκλεκτικός αναστολέας επαναπρόσληψης της σεροτονίνης που ελέγχει τα επίπεδα σεροτονίνης στο τραύμα και βελτιώνει την επούλωση μειώνοντας τη φλεγμονή –  η οποία μεταφέρεται στο τραύμα μέσω της βιοηλεκτρονικής ή ένα ηλεκτρικό πεδίο το οποίο ενισχύει τη μετανάστευση κυττάρων ώστε να επιτευχθεί η επούλωση του τραύματος.

Συνεχής παρακολούθηση και εφαρμογή θεραπείας ως την πλήρη επούλωση

Ο «ΑΙ γιατρός» προσδιορίζει την κατάλληλη δόση του φαρμάκου που πρέπει να μεταφερθεί στο τραύμα ή την ισχύ του ηλεκτρικού πεδίου που πρέπει να εφαρμοστεί. Μετά την εφαρμογή της θεραπείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η κάμερα λαμβάνει νέα εικόνα του τραύματος και η διαδικασία ξαναρχίζει έως την πλήρη επούλωση.

Δυνατότητα παρέμβασης του… ανθρώπινου γιατρού

Κατά τη λειτουργία της η φορετή συσκευή μεταδίδει εικόνες και δεδομένα, όπως τον ρυθμό της επούλωσης, σε μια ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα ούτως ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτή ένας… ανθρώπινος γιατρός ο οποίος μπορεί να παρεμβαίνει και να ρυθμίζει τη θεραπεία, αν χρειαστεί. Η a-Heal είναι προσδεδεμένη σε έναν εμπορικά διαθέσιμο επίδεσμο για ασφαλή χρήση.

25% ταχύτερη επούλωση

Προκειμένου να αξιολογήσουν την πιθανή κλινική χρήση του «έξυπνου» ΑΙ επιδέσμου οι ερευνητές τον δοκίμασαν σε προκλινικά μοντέλα τραυμάτων. Οπως φάνηκε, οι πληγές επουλώθηκαν 25% ταχύτερα με χρήση του ΑΙ επιδέσμου σε σύγκριση με τη συμβατική θεραπευτική διαδικασία. Τα ευρήματα αυτά ανοίγουν τον δρόμο όχι μόνο για την επιτάχυνση της επούλωσης των οξέων τραυμάτων αλλά και για την αντιμετώπιση των χρόνιων πληγών όπως τα διαβητικά έλκη.

Με όπλο την ενισχυτική μάθηση

Σημειώνεται ότι το μοντέλο ΑΙ που χρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο σύστημα βασίστηκε στην προσέγγιση της «ενισχυτικής μάθησης» η οποία μιμείται τη διαγνωστική μέθοδο που χρησιμοποιούν οι γιατροί.

ΑΙ μοντέλο… αεί διδασκόμενο

Η ενισχυτική μάθηση είναι μια προσέγγιση στην οποία το μοντέλο μαθαίνει μέσα από τις δοκιμές και τα λάθη το πώς θα επιτύχει έναν συγκεκριμένο στόχο. Το ΑΙ μοντέλο είναι… αεί διδασκόμενο – μαθαίνει συνεχώς από τη διαδικασία επούλωσης του κάθε ασθενή και προσαρμόζει τη θεραπεία αναλόγως.

Αλγόριθμος χαρτογράφησης

Το μοντέλο της ενισχυτικής μάθησης που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές καθοδηγείται από έναν αλγόριθμο – τον Deep Mapper – το οποίο ανέπτυξαν η δρ Γκόμεζ και οι φοιτητές της. Ο αλγόριθμος αυτός επεξεργάζεται τις εικόνες των τραυμάτων προκειμένου να αποτυπώσει το στάδιο επούλωσης και χαρτογραφεί όλη τη διαδικασία επούλωσης. Τελικώς το μοντέλο μαθαίνει ένα γραμμικό δυναμικό μοντέλο σχετικά με τη διαδικασία της επούλωσης το οποίο και χρησιμοποιεί ώστε να προβλέπει πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία.

Επόμενος στόχος οι χρόνιες πληγές

Με όλα αυτά τα hi-tech όπλα στα χέρια τους, οι επιστήμονες διερευνούν τώρα τη δυναμική της «έξυπνης» συσκευής για βελτίωση της επούλωσης των χρόνιων και μολυσμένων πληγών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα συνάντηση υπό τη σκιά των δηλώσεων Ερντογάν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα συνάντηση υπό τη σκιά των δηλώσεων Ερντογάν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

Business
Ελευθέριος Βενιζέλος: Στο… slow down των ελεγκτών αποδίδονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων

Ελευθέριος Βενιζέλος: Στο… slow down των ελεγκτών αποδίδονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
Ανατροπή 26.09.25

Πότε εμφανίστηκε ο σύγχρονος άνθρωπος; Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική μας ιστορία

Κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών υποδεικνύει ότι η εξελικτική γραμμή του Homo sapiens πηγαινει πολύ πιο πίσω στο παρελθόν από ό,τι πιστεύαμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο
Μάγμα από τα βάθη 25.09.25

Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο

Οι δονήσεις προήλθαν από την άνοδο μιας μεγάλης ποσότητας μάγματος κάτω από τον βυθό. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης αποκαλύπτεται ότι επικοινωνεί με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη
Αισθητήρας από γραφένιο 23.09.25

Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν έναν καινοτόμο αισθητήρα ο οποίος διαγιγνώσκει τον διαβήτη μετρώντας τα επίπεδα ακετόνης στην αναπνοή μέσα σε λίγα λεπτά με φθηνό και μη επεμβατικό τρόπο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Βλαστοκύτταρα ανέστρεψαν τις βλάβες του εγκεφαλικού επεισοδίου σε ποντίκια
Αναστροφή βλαβών 19.09.25

Πείραμα με βλαστοκύτταρα ανοίγει τον δρόμο για αντιμετώπιση του εγκεφαλικού

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης μεταμόσχευσαν νευρικά βλαστικά κύτταρα σε ποντίκια και επέτυχαν αναγέννηση των κατεστραμμένων νευρώνων και αποκατάσταση της κινητικότητάς τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη
Είναι αλήθεια 18.09.25

Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη

Δεν έχουμε κάνει ακόμη εξόρυξη στη Σελήνη, αλλά οι εταιρείες αγοράζουν ήδη τους πόρους της. Το ήλιο είναι ένας από αυτούς, γιατί χρειάζεται για τους υπερυπολογιστές.

Σύνταξη
To θαυματουργό CRISPR υπόσχεται ριζική θεραπεία του νεανικού διαβήτη
Κυτταρική θεραπεία 16.09.25

To θαυματουργό CRISPR υπόσχεται ριζική θεραπεία του νεανικού διαβήτη

Το εργαλείο γενετικής μηχανικής επέτρεψε την τροποποίηση κυττάρων του παγκρέατος, τα οποία μεταμοσχεύθηκαν σε ασθενή με διαβήτη τύπου 1 και παρήγαγαν ινσουλίνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
Ανατροπή 26.09.25

Πότε εμφανίστηκε ο σύγχρονος άνθρωπος; Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική μας ιστορία

Κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών υποδεικνύει ότι η εξελικτική γραμμή του Homo sapiens πηγαινει πολύ πιο πίσω στο παρελθόν από ό,τι πιστεύαμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ευρωζώνη: Υψηλές οι τιμές στα τρόφιμα – Ένας στους τρεις ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει
Τι γίνεται στην Ελλάδα 26.09.25

Όταν τα τρόφιμα «τσιμπούν»: Ένας στους τρεις στην Ευρωζώνη ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει

Γιατί, οι τιμές στα βασικά τρόφιμα, όπως στο ψωμί, στο βούτυρο και στη σοκολάτα είναι σημαντικές για τη νομισματική πολιτική;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group
Πολιτική 26.09.25

Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησαν με θέμα την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, επισημάνθηκε ότι το τέλος έχει ανταποδοτικότητα, καθώς τα έσοδα από αυτό προορίζονται για την ενίσχυση των υποδομών, των τοπικών κοινωνιών και του τουρισμού

Σύνταξη
Ιράκ: Παντρεύτηκα στα 13, αν αρνιόμουν θα με σκότωναν – Κορίτσια ακόμη και 9 ετών, έχουν την ίδια μοίρα
Εξομολόγηση ενός παιδιού 26.09.25

«Παντρεύτηκα στα 13, αν αρνιόμουν θα με σκότωναν - Κορίτσια ακόμη και 9 ετών έχουν την ίδια μοίρα»

Η εξομολόγηση ενός κοριτσιού 13 ετών που αναγκάστηκε να παντρευτεί για να μην την σκοτώσουν. Πλέον στη θέση της μπορεί να είναι ακόμη και κορίτσια 9 ετών αφού ο νέος νόμος του Ιράκ το επιτρέπει

Σύνταξη
«Η αφετηρία δεν σε ορίζει»: Τρανς βασίλισσα ομορφιάς από το Βιετνάμ «σπάει» τα στεγανά του Miss Universe 2025
LGBTQI+ 26.09.25

«Η αφετηρία δεν σε ορίζει»: Τρανς βασίλισσα ομορφιάς από το Βιετνάμ «σπάει» τα στεγανά του Miss Universe 2025

Σε μία ιστορική πρωτιά για το Βιετνάμ και την ήπειρο της Ασίας, η δημοφιλής τραγουδίστρια και τηλεοπτική προσωπικότητα Νγκουιέν Χουόνγκ Γκίανγκ επιβεβαιώθηκε ως η πρώτη τρανς γυναίκα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα της στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe 2025, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης και δύναμης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καράογλου: Ύβρις – Έκανε «χιούμορ» με τους νεκρούς μάρτυρες που κλήθηκαν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Δείτε βίντεο 26.09.25

Ύβρις Καράογλου - Έκανε χιούμορ με τους νεκρούς μάρτυρες που κλήθηκαν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου έφτασε στο σημείο να κάνει «χιούμορ» ενώ αναφερόταν σε νεκρούς - Παραμένει υπό πίεση η ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Είκοσι χιλιάδες παιχνίδια διηγούνται την ιστορία τους στο νέο μουσείο παιχνιδιού
Σημείο αναφοράς 26.09.25

Είκοσι χιλιάδες παιχνίδια διηγούνται την ιστορία τους στο νέο μουσείο παιχνιδιού

20.000 κομμάτια παιχνιδιών, πολύτιμα και πολύχρωμα, έχουν να αφηγηθούν χιλιάδες ιστορίες που δεν απευθύνονται μόνον σε παιδιά αλλά και σε όσους γοητεύονται από τα ταξίδια στο όνειρο.

Σύνταξη
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας
Τα Νέα της Αγοράς 26.09.25

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας

Έως τον Μάιο του 2026 προσφέρει περισσότερα από 300 δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εκπαιδευτικούς, οικογένειες, για ειδικά σχολεία και ομάδες.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Πόσο θα διαρκέσουν 26.09.25

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες

Η κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσει από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής - Καμπανάκι μετεωρολόγων για πλημμυρικά επεισόδια - Η δυτική Ελλάδα «στο μάτι» της κακοκαιρίας

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο