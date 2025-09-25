Αυτή είναι πιο περίεργη ποδοσφαιρική εμφάνιση που έχετε δει ποτέ (pics)
Η ομάδα Ίντι Ιλέβεν από την Ινδιανάπολη παρουσίασε μια… αλλόκοτη φανέλα εμπνευσμένη από τη βαυαρική παράδοση του Oktoberfest και έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους.
Η Ίντι Ιλέβεν, σύλλογος που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία των ΗΠΑ (USL Championship), αποφάσισε να γιορτάσει το Oktoberfest με μια συλλεκτική εμφάνιση. Ωστόσο, το αποτέλεσμα προκάλεσε περισσότερα γέλια και απορίες παρά θαυμασμό.
Η φανέλα είναι σχεδιασμένη ώστε να θυμίζει την παραδοσιακή βαυαρική ενδυμασία, με γαλάζιο και λευκό καρό μοτίβο, τυπωμένες τιράντες και καφέ-πράσινες λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε lederhosen. Στο στήθος δεσπόζει ένα ειδικό έμβλημα που συνδυάζει το σήμα της ομάδας με στοιχεία από το γνωστό φεστιβάλ.
Από τη στιγμή που παρουσιάστηκε, το σχέδιο έγινε αντικείμενο σχολιασμού στα social media, με τη μεγάλη πλειοψηφία να το χαρακτηρίζει υπερβολικό και κακόγουστο. Μάλιστα, ακόμη και οι παίκτες έδειχναν… αμήχανοι φορώντας τη συγκεκριμένη εμφάνιση.
Prost to the newest kit in the collection! Our Oktoberfest jersey is here- get yours with the link below🍻https://t.co/gVrTAJtJUw pic.twitter.com/I0F6DQqtQe
— Indy Eleven (@IndyEleven) September 23, 2025
Η μόνη παρηγοριά για τους φίλους της ομάδας είναι ότι η φανέλα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε ένα παιχνίδι, το ματς με την Τούλσα στις 30 Σεπτεμβρίου.
Σε σύγκριση πάντως με τις κομψές Oktoberfest εμφανίσεις των Μπάγερν Μονάχου και Μόναχο 1860, η επιλογή της Ίντι Ιλέβεν μοιάζει περισσότερο με αποτυχημένη παρωδία.
#Advertisement | 𝙏𝙝𝙚 𝙥𝙚𝙧𝙛𝙚𝙘𝙩 𝙩𝙤𝙖𝙨𝙩: “𝙈𝙞𝙖 𝙨𝙖𝙣 𝙢𝙞𝙖.” ❤️
Introducing the new FC Bayern Wiesn jersey. Available now.
🔗 https://t.co/7C9kefjaHT pic.twitter.com/o9RjJaj6M1
— FC Bayern (@FCBayernEN) September 15, 2025
