Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Κουμάτζε

Ελεύθερος έμεινε από τον Ολυμπιακό ο Καλίφα Κουμάτζε. Ο 29χρονος ψηλός είχε υπογράψει συμβόλαιο ενός μήνα και βρέθηκε στην προετοιμασία των «ερυθρόλευκων», ωστόσο δεν κατάφερε να πείσει με τις εμφανίσεις του τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Έτσι, η συνεργασία των δύο πλευρών δεν ανανεώθηκε.

Ο Κουμάτζε δεν ταξίδεψε στην Ρόδο για το Super Cup με την υπόλοιπη ομάδα και πλέον είναι ελεύθερος να βρει την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Στο τουρνουά της Κρήτης αγωνίστηκε περίπου πέντε λεπτά με την Αρμάνι, ενώ στον τελικό με τον Ερυθρό Αστέρα δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.

Το συμβόλαιο του Κριστ Καλίφα Κουμάτζε έληξε σήμερα (25/09) και δεν θα ανανεωθεί. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του. #OlympiacosBC pic.twitter.com/oHiIOY7dXo — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 25, 2025

Δεν βιάζεται για ψηλό ο Ολυμπιακός

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται για την μεταγραφή ψηλού, καθώς αυτή τη στιγμή έχει διαθέσιμους τρεις σέντερ. Ο λόγος για τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Επομένως ο Έλληνας τεχνικός έχει τρεις επιλογές με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ο παίκτης που ενδεχομένως να θελήσει να πάρει στην ομάδα να μπορεί να αγωνίζεται ως 4/5. Ένας ψηλός που να μπορεί να τραβηχτεί και μακριά από το καλάθι, σκοράροντας και με σουτ πίσω από τα 6.75μ.