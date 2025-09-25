Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Κουμάτζε
Ο Καλίφα Κουμάτζε ολοκλήρωσε το μηνιαίο συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να μην τον κρατήσει στο ρόστερ.
- Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
- Γερμανίδα βουλευτής γράφει ιστορία αγορεύοντας στη Βουλή με το μωρό αγκαλιά
- «Τρέξτε, φύγετε...» - Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση
- Συνελήφθη 75χρονη που διατηρούσε τη σορό της κόρης της σε καταψύκτη 20 χρόνια
Ελεύθερος έμεινε από τον Ολυμπιακό ο Καλίφα Κουμάτζε. Ο 29χρονος ψηλός είχε υπογράψει συμβόλαιο ενός μήνα και βρέθηκε στην προετοιμασία των «ερυθρόλευκων», ωστόσο δεν κατάφερε να πείσει με τις εμφανίσεις του τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Έτσι, η συνεργασία των δύο πλευρών δεν ανανεώθηκε.
Ο Κουμάτζε δεν ταξίδεψε στην Ρόδο για το Super Cup με την υπόλοιπη ομάδα και πλέον είναι ελεύθερος να βρει την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Στο τουρνουά της Κρήτης αγωνίστηκε περίπου πέντε λεπτά με την Αρμάνι, ενώ στον τελικό με τον Ερυθρό Αστέρα δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.
Το συμβόλαιο του Κριστ Καλίφα Κουμάτζε έληξε σήμερα (25/09) και δεν θα ανανεωθεί.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του. #OlympiacosBC pic.twitter.com/oHiIOY7dXo
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 25, 2025
Δεν βιάζεται για ψηλό ο Ολυμπιακός
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται για την μεταγραφή ψηλού, καθώς αυτή τη στιγμή έχει διαθέσιμους τρεις σέντερ. Ο λόγος για τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Κώστα Αντετοκούνμπο.
Επομένως ο Έλληνας τεχνικός έχει τρεις επιλογές με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ο παίκτης που ενδεχομένως να θελήσει να πάρει στην ομάδα να μπορεί να αγωνίζεται ως 4/5. Ένας ψηλός που να μπορεί να τραβηχτεί και μακριά από το καλάθι, σκοράροντας και με σουτ πίσω από τα 6.75μ.
- Ο Κουμπαράκης τιμωρήθηκε για το πέναλτι στον Καμπελά
- Μεντιλίμπαρ: «Να εκμεταλλεύονται όλοι τις ευκαιρίες τους – Προπονήθηκαν Ροντινέι και Ζέλσον»
- Ρούμπιο: «Αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν τη ζωή τους, γνωρίζοντας όσα συμβαίνουν στη Γάζα»
- «Ο Ράσφορντ ήταν ντροπή για τη Γιουνάιτεντ και ευτυχώς που έφυγε»
- «Ο Ιωαννίδης θέλει να πάρει θέση βασικού στην Σπόρτινγκ»
- Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις