Γιάννης Πουλόπουλος: Πωλείται το θρυλικό ξενοδοχείο του τραγουδιστή στην Άνοιξη Αττικής – Το ποσό

Το θρυλικό ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου πωλείται στο πόσο των 2,5 εκατομμύρια ευρώ και η διαδικασία πώλησης του ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Το ιστορικό ξενοδοχείο του αγαπημένου τραγουδιστή, το οποίο έχουν κληρονομήσει η κόρη και η σύζυγος του, ψάχνει νέο ιδιοκτήτη.

Το ξενοδοχείο με το όνομα «Ουράνιο Τόξο»

Το Ξενοδοχείο στην Άνοιξη Αττικής αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τα βόρεια προάστια και φιλοξένησε πολλούς επώνυμους και κοσμικούς της δεκαετίας του 1970. Αργότερα, τη δεκαετία του 80 αποτέλεσε μόνιμο μόνιμο κατάλυμα του Ολυμπιακού και στέκι των παικτών της Εθνικής Ομάδας του Αλκέτα Παναγούλια.

Πώς το ξενοδοχείο πέρασε στην παρακμή

Η απόφαση του Γιάννη Πουλόπουλου στα τέλη της δεκαετίας του 1980 να το ενοικιάσει δεν φάνταζε εκείνη την περίοδο ικανή να φέρει την παρακμή του μετά από λίγα χρόνια. Σταδιακά ήρθε η αδιαφορία, η φθορά και η ανικανότητα διατήρησης και συντήρησης αυτού που φτιάχτηκε με τόση αγάπη και μεγάλα χρηματικά ποσά για την εποχή.

Η σύζυγος του Γ. Πουλόπουλου, Μπέττυ, μιλώντας πριν από αρκετά χρόνια για την περιπέτεια του «Ουράνιου Τόξου» έλεγε:

«Τα άτομα το είχαν ενοικιάσει για 16 χρόνια. Όταν όμως, έληξε το μισθωτήριο δεν έφευγαν από τον χώρο. To καλοκαίρι του 2016, ύστερα από δικαστική απόφαση και με τη συνδρομή δικαστικού επιμελητή και κλειδαρά, το ανοίξαμε γιατί ήταν κλειδωμένο και δεν μας έδιναν τα κλειδιά. Έτσι μπήκαμε μέσα….

Πάθαμε σοκ με τις εικόνες βανδαλισμού που αντικρίσαμε σε όλους τους χώρους του.

Τα πάντα ήταν σπασμένα και λεηλατημένα. Με βαριοπούλες είχαν σπάσει τους εσωτερικούς τοίχους, τις πόρτες, τα πατώματα, τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, τα είδη υγιεινής, τα πλακάκια, τις τηλεοράσεις, τα πάντα. Έλειπαν τα air conditions και όλα τα ηλεκτρικά είδη από την κουζίνα, καθώς και το εκπληκτικό και πανάκριβο πιάνο το οποίο υπήρχε στο ισόγειο και ήταν δώρο στον Γιάννη από μεγάλο συνθέτη της εποχής.

Μιλάμε για ζημιές που κοστολογούνται περισσότερο από 1.000.000 ευρώ».