Μακρόν: Χωρίς διάθεση για επίτευξη ειρήνης ο Πούτιν – Η Ρωσία «αποσταθεροποιητική δύναμη για όλη την Ευρώπη»

Συνέντευξη έδωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στο France 24, με κεντρικό ζήτημα τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και την στάση της Ρωσίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην απόφασή του να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

Θετικός στη νέα στάση των ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε στο France 24 ότι βλέπει θετικά τη «νέα οπτική» της Ουάσιγκτον για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μια μέρα μετά την αναφορά του Τραμπ στη Ρωσία ως «paper tiger» και την υπόδειξη ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να νικήσει τις δυνάμεις της Μόσχας.

«Αυτό είναι ένα πολύ σαφές μήνυμα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι η Ρωσία είναι αναμφίβολα πιο αδύναμη και πιο εύθραυστη από ό,τι είχε μερικές φορές σκεφτεί», ανέφερε ο Μακρόν.

Περιέγραψε τα λόγια του Τραμπ ως «φόρο τιμής στην αντίσταση των Ουκρανών και στην ικανότητά τους να διατηρήσουν το έδαφός τους και ίσως να το ανακτήσουν».

Ο Πούτιν χωρίς σαφή επιθυμία για ειρήνη

Ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ρωσικές εδαφικές κατακτήσεις παρέμειναν περιορισμένες, καθώς η επιτυχημένη αντεπίθεση της Ουκρανίας το καλοκαίρι του 2022 οδήγησε σε σχετική σταθεροποίηση της γραμμής του μετώπου.

«Οι ΗΠΑ έχουν δει την ικανότητα της Ουκρανίας να αντισταθεί και τη συλλογική μας ικανότητα να κάνουμε περισσότερα», λέει, προωθώντας τον ρόλο της Ευρώπης στην υποστήριξη της Ουκρανίας, μαζί με τους άλλους εταίρους της στη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων».

«Σήμερα, η Ευρώπη καταβάλλει τη μεγαλύτερη προσπάθεια. Αλλά χρειαζόμαστε αμερικανικό εξοπλισμό και υποστήριξη».

«Ο Πούτιν δεν έχει δείξει κανένα σημάδι ότι είναι πιο ανοιχτός στην ειρήνη από ό,τι ήταν πριν».

Ο Μακρόν ζήτησε να ασκηθεί εκ νέου πίεση στον Πούτιν να συμμετάσχει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι η κατάπαυση του πυρός είναι εφικτή, απαντά: «Ο Ζελένσκι της Ουκρανίας είναι έτοιμος, αλλά ο Πούτιν δεν έχει δείξει κανένα σημάδι ότι είναι πιο ανοιχτός στην ειρήνη από ό,τι ήταν πριν».

Αστάθεια προκαλεί στην Ευρώπη η Ρωσία

Αναφερόμενος στις επαναλαμβανόμενες εισβολές της Ρωσίας στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ τις τελευταίες εβδομάδες, ο Γάλλος πρόεδρος περιγράφει τη Μόσχα ως «μια αποσταθεροποιητική δύναμη για όλη την Ευρώπη».

«Εάν υπάρξουν περαιτέρω εισβολές, θα πρέπει να εντείνουμε την αντίδρασή μας».

Λέει ότι η αντίδραση του ΝΑΤΟ ήταν «αναλογική», σημειώνοντας ότι η Γαλλία έστειλε επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη Rafale στην Πολωνία προκειμένου να ενισχύσει την ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας.

«Εάν υπάρξουν περαιτέρω εισβολές, θα πρέπει να εντείνουμε την αντίδρασή μας», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση «δεν θα είναι προς το συμφέρον της Ρωσίας».

Ο Μακρόν εξέφρασε την υποστήριξή του στην υπόσχεση του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ να «καταρρίψει» οποιοδήποτε ρωσικό αεροσκάφος εισβάλει στο χώρο της Ευρώπης, τονίζοντας ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να είναι «συλλογικά αδιάλλακτα» όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση απειλών.

«Σήμερα διακυβεύεται η ασφάλεια της Ευρώπης», ανέφερε στο France 24. «Επομένως, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να επικρατήσει η ιδέα ότι η Πολωνία, η Εσθονία και η Ρουμανία βρίσκονται σε αδύναμη θέση, διότι η επόμενη στη σειρά θα είναι η Γερμανία και μετά εμείς».

Η αναγνώριση της Παλαιστίνης και η διμερής λύση

Σχετικά με τη Μέση Ανατολή, ο Μακρόν υπερασπίστηκε την απόφασή του να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης με στόχο την αναβίωση των διπλωματικών προσπαθειών για μια «λύση δύο κρατών» στον ισραηλινο-παλαιστινιακό πόλεμο.

«Η θέση της Γαλλίας δεν έχει αλλάξει, πάντα υποστηρίζαμε τη λύση των δύο κρατών», τόνισε, απορρίπτοντας τις υποδείξεις ότι η αναγνώριση της παλαιστινιακής κρατικής οντότητας είναι απλώς «συμβολική».

«Η απόφαση να αναγνωρίσουμε την Παλαιστίνη πηγάζει από τον στόχο μας να θέσουμε σε κίνηση μια διαδικασία που θα ανοίξει τον δρόμο προς την ειρήνη», δήλωσε, τοποθετώντας την κίνηση αυτή στο πλαίσιο μιας ευρύτερης «στρατηγικής» προσπάθειας να σταματήσει ο πόλεμος και να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

«Στόχος μας είναι η απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς – και είναι σαφές ότι ο ολοκληρωτικός πόλεμος δεν το επιτρέπει αυτό. Μάλιστα, τους θέτει σε κίνδυνο», λέει. Ο δεύτερος στόχος, προσθέτει, «είναι η κατάπαυση του πυρός, η διάσωση ζωών στη Γάζα και η επανέναρξη του ανθρωπιστικού έργου».

Τι ανέφερε για τη Χαμάς

Ο Μακρόν ανέφερε ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι «ο μόνος τρόπος για να απομονωθεί η Χαμάς». Ισχυρίστηκε ότι η κίνηση αυτή έχει ήδη οδηγήσει την Παλαιστινιακή Αρχή να «καταδικάσει τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, να ζητήσει την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς και να ξεκινήσει μια διαδικασία εσωτερικών μεταρρυθμίσεων».

«Ο ολοκληρωτικός πόλεμος σκοτώνει αμάχους».

«Ο ισραηλινός στρατός έχει αποκαταστήσει την αποτρεπτική του ικανότητα, η οποία είχε αποδυναμωθεί στις 7 Οκτωβρίου. Έχει σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες και έχει «αποκεφαλίσει» τη Χαμάς. Ωστόσο, η Χαμάς δεν εξαφανίζεται, έχει εξίσου πολλούς μαχητές με όσους είχε στην αρχή του πολέμου», υποστήριξε ο Μακρόν, αμφισβητώντας τον στρατιωτικό σκοπό της συνεχιζόμενης εκστρατείας του Ισραήλ.

«Ο ολοκληρωτικός πόλεμος σκοτώνει αμάχους, δεν καταστρέφει τη Χαμάς. Αυτό είναι γεγονός».