Ποια ομάδα της Euroleague έχει στη λίστα της τον Μοντρέζλ Χάρελ (vids)

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θέλει να πραγματοποιήσει και δεύτερη μεγάλη μεταγραφή, μετά τον Λόνι Γουόκερ, καθώς θέλει να φέρει στην Ευρώπη τον Μοντρέζλ Χάρελ.

Ο Χάρελ αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Αυστραλία με τη φανέλα των Adelaide 36ers, με τους οποίους πρόσφατα έλυσε τη συνεργασία του και πλέον είναι ελεύθερος. Ο ίδιος φέρεται να επιθυμεί την επιστροφή του στο κορυφαίο επίπεδο και η Euroleague φαντάζει ως ιδανική προοπτική.

Υπενθυμίζεται πως στην Αυστραλία λέγεται πως το συμβόλαιό του με την πρώην ομάδα του λύθηκε εξαιτίας εμπλοκής του σε υπόθεση ντόπινγκ.

Ο 31χρονος σέντερ που το 2020 είχε αναδειχθεί καλύτερος έκτος παίκτης στο NBA βλέπει πολύ θετικά την προοπτική της Μακάμπι, ενώ δεν αποκλείεται στο παιχνίδι της απόκτησής του να μπουν κι άλλες ομάδες που έχουν ανάγκη ενίσχυσης με έναν πολύ ποιοτικό σέντερ, ο οποίος μπορεί να μην αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο, αλλά έχει χαρακτηριστικά που δύσκολα βρίσκεις σε ψηλούς.

Κατά το παρελθόν έχει διαγράψει σπουδαία πορεία στο NBA, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων και στις δύο ομάδες του Λος Άντζελες φορώντας την φανέλα τόσο των Λέικερς, όσο και των Κλίπερς.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μακάμπι έχει αυτή τη στιγμή στο «5» τους Ρόμαν Σόρκιν, Μάρσιο Σάντος και Κλιφορντ Ομορούγι, οπότε θεωρείται δεδομένο πως θα χρειαστεί έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά και την εμπειρία του Χάρελ.

Tα νούμερα του Χάρελ στο NBA

Ο Χάρελ σε εννιά χρόνια παρουσίας στον μαγικό κόσμο, μετράει 12.1 πόντους μέσο όρο, 5 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ με τελευταία του ομάδα στο NBA να είναι οι Φιλαδέλφεια Σίξερς.