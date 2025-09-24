sports betsson
Ποια ομάδα της Euroleague έχει στη λίστα της τον Μοντρέζλ Χάρελ (vids)
Euroleague 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:55

Ποια ομάδα της Euroleague έχει στη λίστα της τον Μοντρέζλ Χάρελ (vids)

Ο Μοντρέζλ Χάρελ έφυγε από την Αυστραλία και κοιτάζει προς την Ευρώπη και τη Euroleague…

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θέλει να πραγματοποιήσει και δεύτερη μεγάλη μεταγραφή, μετά τον Λόνι Γουόκερ, καθώς θέλει να φέρει στην Ευρώπη τον Μοντρέζλ Χάρελ.

Ο Χάρελ αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Αυστραλία με τη φανέλα των Adelaide 36ers, με τους οποίους πρόσφατα έλυσε τη συνεργασία του και πλέον είναι ελεύθερος. Ο ίδιος φέρεται να επιθυμεί την επιστροφή του στο κορυφαίο επίπεδο και η Euroleague φαντάζει ως ιδανική προοπτική.

Υπενθυμίζεται πως στην Αυστραλία λέγεται πως το συμβόλαιό του με την πρώην ομάδα του λύθηκε εξαιτίας εμπλοκής του σε υπόθεση ντόπινγκ.

Ο 31χρονος σέντερ που το 2020 είχε αναδειχθεί καλύτερος έκτος παίκτης στο NBA βλέπει πολύ θετικά την προοπτική της Μακάμπι, ενώ δεν αποκλείεται στο παιχνίδι της απόκτησής του να μπουν κι άλλες ομάδες που έχουν ανάγκη ενίσχυσης με έναν πολύ ποιοτικό σέντερ, ο οποίος μπορεί να μην αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο, αλλά έχει χαρακτηριστικά που δύσκολα βρίσκεις σε ψηλούς.

YouTube thumbnail

Κατά το παρελθόν έχει διαγράψει σπουδαία πορεία στο NBA, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων και στις δύο ομάδες του Λος Άντζελες φορώντας την φανέλα τόσο των Λέικερς, όσο και των Κλίπερς.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μακάμπι έχει αυτή τη στιγμή στο «5» τους Ρόμαν Σόρκιν, Μάρσιο Σάντος και Κλιφορντ Ομορούγι, οπότε θεωρείται δεδομένο πως θα χρειαστεί έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά και την εμπειρία του Χάρελ.

YouTube thumbnail

Tα νούμερα του Χάρελ στο NBA

Ο Χάρελ σε εννιά χρόνια παρουσίας στον μαγικό κόσμο, μετράει 12.1 πόντους μέσο όρο, 5 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ με τελευταία του ομάδα στο NBA να είναι οι Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Economy
Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Stream sports
Ολυμπιακός: Ο Ντιλικινά, η Παρτιζάν και τα ποσά που έχει δώσει σε buy out
Euroleague 24.09.25

Ο Ντιλικινά, η Παρτιζάν και τα ποσά που έχει δώσει ο Ολυμπιακός σε buy out

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κλείσει τον Φρανκ Ντιλικινά, πληρώνοντας το buy out στην Παρτιζάν, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Τα 2.100.000 ευρώ που έχει δώσει από τον Φεβρουάριο.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Σε ποιες θέσεις «βλέπει» ο Μάικ Τζέιμς Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague (vid)
Euroleague 23.09.25

Σε ποιες θέσεις «βλέπει» ο Μάικ Τζέιμς Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague (vid)

Η Euroleague ζήτησε από τον Μάικ Τζέιμς να κάνει την εκτίμησή του για την τελική κατάταξη της κανονικής διάρκειας και ο Αμερικανός άφησε... τέταρτο τον Ολυμπιακό, «βλέποντας» παράλληλα πρωτιά για τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά
Euroleague 23.09.25

Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά

Σύμφωνα με σερβικό Μέσο απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία Ολυμπιακού και Παρτιζάν για τη μετακίνηση του Φρανκ Ντιλικινά στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ο Κουμάτζε και η απόφαση του Μπαρτζώκα (vid)
Euroleague 23.09.25

Ο Κουμάτζε και η απόφαση του Μπαρτζώκα (vid)

Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε ρυθμούς επίσημων παιχνιδιών και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφασίζει για τον Καλίφα Κουμάτζε – Ποια είναι τα δεδομένα για τον θηριώδη σέντερ μετά την προετοιμασία…

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Όλες οι λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Ντιλικινά – Η Παρτιζάν, το συμβόλαιο και το buy out (vids)
Euroleague 23.09.25

Όλες οι λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Ντιλικινά - Η Παρτιζάν, το συμβόλαιο και το buy out (vids)

Ο Ολυμπιακός προχωράει την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά για ενίσχυση στα γκαρντ – Όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του, το buy out και τα δεδομένα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση
Πολιτική 24.09.25

Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Global Sumud Flotilla και καλούμε σε εγρήγορση και πίεση προς την κυβέρνηση για να προστατευτεί άμεσα ο στόλος και να αποτραπεί μία πιθανή τραγωδία» αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για το έγκλημα στα Τέμπη - Πυρά κομμάτων και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν

Σύνταξη
Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025
Κινούμενα σχέδια 24.09.25

Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025

Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το Animasyros 2025, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη συγκεντρώνει 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα.

Σύνταξη
Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος
Ελλάδα 24.09.25

Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος

Το δικαστήριο προχώρησε στη διακοπή της διαδικασίας μετά το αίτημα της υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων για έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  για τα οποία  δεν είχε λάβει γνώση, επειδή  δεν υπήρχαν κωδικοί στη δικογραφία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις – Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο
«Να επαναεπικαιροποιήσουμε» 24.09.25

Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις - Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο

«Ο ΕΟΠΥΥ δεν γνωρίζει ότι πρέπει να γίνονται και αυτές οι πράξεις και να τις κοστολογήσει, ώστε ο πολίτης να μην την πληρώνει», λέει ο πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας ακτινολόγων

Σύνταξη
Ρωσία: Το υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Δυσκολίες 24.09.25

Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ανοιχτός στην αύξηση ορισμένων φόρων ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Πειραιάς: Νεκρός ο 20χρονος ναυτικός που τραυματίστηκε στο Blue Star Chios που ερχόταν από τη Ρόδο
Απεργία στο πλοίο 24.09.25 Upd: 11:21

Νεκρός ο 20χρονος ναυτικός που τραυματίστηκε στο Blue Star Chios κατά την επιστροφή από τη Ρόδο

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που το πλοίο επέστρεφε στον Πειραιά από τη Ρόδο - Στο Blue Star Chios προκηρύχθηκε 24ωρη απεργία - Η ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας

Σύνταξη
Έξαλλος ο Τραμπ με την επιστροφή Κίμελ – «Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο…»
Κόσμος 24.09.25

Έξαλλος ο Τραμπ με την επιστροφή Κίμελ – «Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο…»

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News του έδωσε πίσω τη δουλειά του», σχολίασε ο Τραμπ για την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ, εκτοξεύοντας παράλληλα απειλές κατά του δικτύου

Σύνταξη
Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο
Formula 1 24.09.25

Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο

Το επεισόδιο στο Μπακού, όπου ο Λιούις Χάμιλτον αγνόησε τις οδηγίες της ομάδας και δεν επέστρεψε θέση στον Σαρλ Λεκλέρκ, φανέρωσε την αδυναμία της Ferrari να επιβάλει την τάξη στους πιλότους της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αποκάλυψη in: Τα εννιά στοιχεία- κλειδιά που δείχνουν νέες ύποπτες μεθοδεύσεις στο «θρίλερ της Βοιωτίας»
Ελλάδα 24.09.25

Αποκάλυψη in: Τα εννιά στοιχεία- κλειδιά που δείχνουν νέες ύποπτες μεθοδεύσεις στο «θρίλερ της Βοιωτίας»

Οι μεθοδεύσεις της 62χρονης διευθύντριας του ΚΕΠ, η πενταετής απουσία του γιού της , το σύστημα συνταγογράφησης, το «μυστικό του λάκκου» και οι μέθοδοι για να προσδιορισθεί ο χρόνος αλλά και η αιτία θανάτου της 91χρονης γυναίκας στη Βοιωτία

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Νομοσχέδιο βόμβα στις ΗΠΑ: Εξουσιοδοτεί τον Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση σε 60 χώρες
«Απίστευτα...» 24.09.25

Νομοσχέδιο βόμβα στις ΗΠΑ: Εξουσιοδοτεί τον Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση σε 60 χώρες

Αντλώντας έμπνευση από τον νόμο του Τζορτζ Μπους του 2001, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «μαγειρεύει» κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. προκαλώντας ανησυχία σε νομικούς και αμυντικούς αναλυτές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

