ΚΚΕ για την επίθεση κατά του «Global Sumud Flotilla»: Η ελληνική κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα
Με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ ζητά από την κυβέρνηση να σπεύσει στη λήψη μέτρων με στόχο την προστασία του «Global Sumud Flotilla», που δέχθηκε επίθεση από drones
- Πέθανε η εργαζόμενη στην καθαριότητα του δήμου Καβάλας και είχε γίνει viral στο TikTok
- Βουβός πόνος στην κηδεία της 59χρονης που έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο από τον ίδιο της τον αδελφό
- Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια μελών σπείρας που διέπραττε απάτες – Παρίσταναν εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών
- Το YouTube ανοίγει ξανά τα κανάλια που είχαν απαγορευτεί για παραπληροφόρηση για Covid και εκλογές
Επίθεση δέχτηκε το ξημέρωμα της Τετάρτης ο διεθνής στόλος Global Sumud Flotilla που ταξιδεύει προς την Γάζα με τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, από το ισραηλινό κράτος.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εννέα drones επιτέθηκαν στο πλήρωμα, ενώ ο στόλος έπλεε σε ελληνικά χωρικά ύδατα.
Ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε το γραφείου τύπου του ΚΚΕ, ζητώντας από την ελληνική κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τον στολίσκο.
Η ανακοίνωση του ΚΚΕ για την επίθεση στο Global Sumud Flotilla
«Οι καταγγελίες των εθελοντών, που επιχειρούν να μεταφέρουν μέσω θαλάσσης ανθρωπιστική βοήθεια στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας, ότι δέχτηκαν επιθέσεις από drones και μάλιστα σε περιοχή κοντά στην Κρήτη, είναι πολύ σοβαρές και πέρα από τις απαντήσεις που πρέπει να δοθούν από τις ελληνικές αρχές, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα αποτραπεί οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ενέργεια εναντίον τους.
Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του στολίσκου που κατευθύνεται προς τη Γάζα και την ασφάλεια των εθελοντών, χωρίς καθυστερήσεις και υπεκφυγές» αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.
- Το καλιφορνέζικο όνειρο επιστρέφει: Το Baywatch ξανά στις μικρές οθόνες – αλλά θα είναι εκεί η Πάμελα Άντερσον;
- Η «κραυγή» της Παλαιστίνης και το αδιέξοδο του αθλητισμού
- Λουτσέσκου: «Χρειάζεται και η τύχη, είμαστε σε μία περίοδο ατυχίας»
- Αλ-Σάρα στον ΟΗΕ: Ζήτησε άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας – «Για πολλά χρόνια, υποφέραμε από αδικία»
- LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ
- Η νέα τάση στην αποταμίευση που ξέρουν καλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις