ΚΚΕ για την επίθεση κατά του «Global Sumud Flotilla»: Η ελληνική κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα

Επίθεση δέχτηκε το ξημέρωμα της Τετάρτης ο διεθνής στόλος Global Sumud Flotilla που ταξιδεύει προς την Γάζα με τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, από το ισραηλινό κράτος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εννέα drones επιτέθηκαν στο πλήρωμα, ενώ ο στόλος έπλεε σε ελληνικά χωρικά ύδατα.

Ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε το γραφείου τύπου του ΚΚΕ, ζητώντας από την ελληνική κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τον στολίσκο.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ για την επίθεση στο Global Sumud Flotilla

«Οι καταγγελίες των εθελοντών, που επιχειρούν να μεταφέρουν μέσω θαλάσσης ανθρωπιστική βοήθεια στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας, ότι δέχτηκαν επιθέσεις από drones και μάλιστα σε περιοχή κοντά στην Κρήτη, είναι πολύ σοβαρές και πέρα από τις απαντήσεις που πρέπει να δοθούν από τις ελληνικές αρχές, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα αποτραπεί οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ενέργεια εναντίον τους.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του στολίσκου που κατευθύνεται προς τη Γάζα και την ασφάλεια των εθελοντών, χωρίς καθυστερήσεις και υπεκφυγές» αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.