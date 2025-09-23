Μπιλμπάο – Τζιρόνα 1-1: Πήραν τον βαθμό με γκολ του Ουναΐ οι Καταλανοί
Με σκόρερ τον Αζεντίν Ουναΐ, η Τζιρόνα πήρε τον βαθμό (1-1) στην έδρα της Μπιλμπάο, ενώ ισοπαλία πήρε και η Εσπανιόλ από τη Βαλένθια (2-2) με γκολ στις καθυστερήσεις.
Τον δεύτερο βαθμό της στη La Liga πήρε η Τζιρόνα που ήρθε ισόπαλη με 1-1 στο «Σαν Μαμές» κόντρα στην Μπιλμπάο για την έκτη αγωνιστική.
Σκόρερ για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Ουναΐ με τρομερό πλασέ στο 8ο λεπτό ενώ για τους Βάσκους ισοφάρισε ο Χαουρεγιθάρ στο 48′ με απίθανο σουτ σε ένα ματς με πολλές ευκαιρίες για τις δύο ομάδες.
Εσπανιόλ και Βαλένθια έμειναν στο 2-2, με τον Ντανζούμα να κάνει το 0-1 στο 15′ και τον Καμπρέρα στο 59′ το 1-1. Ο Ντούρο στο 62′ έκανε το 1-2 και το 2-2 διαμόρφωσε ο Πουάδο στο 90+6′ με κεφαλιά.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:
Τρίτη, 23/9
Μπιλμπάο-Τζιρόνα 1-1
Εσπανιόλ-Βαλένθια 2-2
Λεβάντε-Ρεάλ Μαδρίτης (22:30)
Σεβίλλη-Βιγιαρεάλ (22:30)
Τετάρτη, 24/9
Xετάφε-Αλαβές (20:00)
Ατλέτικο-Ράγιο Βαγιεκάνο (22:30)
Σοσιεδάδ-Μαγιόρκα (22:30)
Πέμπτη, 25/9
Oσασούνα-Έλτσε (20:30)
Οβιέδο-Μπαρτσελόνα (22:30)
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (7η) αγωνιστική:
Παρασκευή 26/9
Tζιρόνα-Εσπανιόλ (22:00)
Σάββατο 27/9
Χετάφε-Λεβάντε (15:00)
Ατλέτικο-Ρεάλ Μαδρίτης(17:15)
Μαγιόρκα-Αλαβές (19:30)
Βιγιαρεάλ-Μπιλμπάο (22:00)
Κυριακή 28/9
Ράγιο Βαγιεκάνο-Σεβίλλη (15:00)
Έλτσε-Θέλτα (17:15)
Μπαρτσελόνα-Σοσιεδάδ (19:30)
Μπέτις-Οσασούνα (22:00)
Δευτέρα 29/9
Bαλένθια-Οβιέδο (22:00)
