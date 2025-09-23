Μπιλμπάο – Τζιρόνα 1-1: Πήραν τον βαθμό με γκολ του Ουναΐ οι Καταλανοί

Τον δεύτερο βαθμό της στη La Liga πήρε η Τζιρόνα που ήρθε ισόπαλη με 1-1 στο «Σαν Μαμές» κόντρα στην Μπιλμπάο για την έκτη αγωνιστική.

Σκόρερ για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Ουναΐ με τρομερό πλασέ στο 8ο λεπτό ενώ για τους Βάσκους ισοφάρισε ο Χαουρεγιθάρ στο 48′ με απίθανο σουτ σε ένα ματς με πολλές ευκαιρίες για τις δύο ομάδες.

Εσπανιόλ και Βαλένθια έμειναν στο 2-2, με τον Ντανζούμα να κάνει το 0-1 στο 15′ και τον Καμπρέρα στο 59′ το 1-1. Ο Ντούρο στο 62′ έκανε το 1-2 και το 2-2 διαμόρφωσε ο Πουάδο στο 90+6′ με κεφαλιά.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:

Τρίτη, 23/9

Μπιλμπάο-Τζιρόνα 1-1

Εσπανιόλ-Βαλένθια 2-2

Λεβάντε-Ρεάλ Μαδρίτης (22:30)

Σεβίλλη-Βιγιαρεάλ (22:30)

Τετάρτη, 24/9

Xετάφε-Αλαβές (20:00)

Ατλέτικο-Ράγιο Βαγιεκάνο (22:30)

Σοσιεδάδ-Μαγιόρκα (22:30)

Πέμπτη, 25/9

Oσασούνα-Έλτσε (20:30)

Οβιέδο-Μπαρτσελόνα (22:30)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (7η) αγωνιστική:

Παρασκευή 26/9

Tζιρόνα-Εσπανιόλ (22:00)

Σάββατο 27/9

Χετάφε-Λεβάντε (15:00)

Ατλέτικο-Ρεάλ Μαδρίτης(17:15)

Μαγιόρκα-Αλαβές (19:30)

Βιγιαρεάλ-Μπιλμπάο (22:00)

Κυριακή 28/9

Ράγιο Βαγιεκάνο-Σεβίλλη (15:00)

Έλτσε-Θέλτα (17:15)

Μπαρτσελόνα-Σοσιεδάδ (19:30)

Μπέτις-Οσασούνα (22:00)

Δευτέρα 29/9

Bαλένθια-Οβιέδο (22:00)