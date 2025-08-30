Διέρρευσε βίντεο από την παρουσίαση του Ουναΐ στη Τζιρόνα (vid)
Ο Αζεντίν Ουναΐ θα συνεχίσει την καριέρα του στη La Liga και την Τζιρόνα, καθώς διέρρευσε βίντεο στα social media από την στιγμή της παρουσίασης του παίκτη.
Το καλοκαιρινό σίριαλ του Αζεντίν Ουναΐ φτάνει στο τέλος του, όπως φαίνεται πια και μέσω… βίντεο, το οποίο διέρρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Μαροκινός χαφ θα συνεχίσει την καριέρα του στη La Liga, με το σχετικό πλάνο να τον απαθανατίζει φορώντας τη φανέλα της Τζιρόνα με το νούμερο «18», την ώρα της παρουσίασής του, παραχωρώντας και δηλώσεις στην κάμερα της νέας του ομάδας.
Το deal με την Μαρσέιγ έκλεισε στα 6 εκατομμύρια ευρώ, με τους Μασσαλούς να κρατάνε και ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 20%, οι οποίοι έριξαν τις απαιτήσεις τους από τα 12 εκατομμύρια ευρώ που ζητούσαν στην αρχή του καλοκαιριού για τον παίκτη.
Ο Παναθηναϊκός ήθελε να τον εντάξει μόνιμα στο δυναμικό του μετά και την εκπληκτική σεζόν που έκανε πέρσι με τους πράσινους, όμως επιθυμία του Ουναΐ ήταν να αγωνιστεί στην ισπανική λίγκα.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα:
Azzedine Ounahi a officiellement rejoint Girona en LaLiga. 🇪🇸🔴⚪
Le 𝗡𝗨𝗠𝗘́𝗥𝗢 𝗢𝗖𝗛𝗢 est là !!!✨🇲🇦 pic.twitter.com/JBOfo0oS8Y
— FRMF Xtra (@FRMFXtra) August 29, 2025
