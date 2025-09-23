Χωριά του Καναδά τσακώνονται για το ρεκόρ της μεγαλύτερης παλίρροιας στον κόσμο

Οι κάτοικοι του Μπέρντκοουτ στη Νέα Σκωτία του Καναδά έχουν να καμαρώνουν ότι οι καθημερινές παλίρροιες των ακτών τους είναι οι μεγαλύτερες του κόσμου, μια πρωτιά που έχει αναγνωριστεί από το 1975 στα Ρεκόρ Γκίνες.

Δύο φορές την ημέρα, περισσότεροι από 100 δισεκατομμύρια τόνοι νερού εισρέουν στον Κόλπο του Φάντι, νούμερο συγκρίσιμο με το ροή όλων των ποταμών του κόσμου μαζί. Ως αποτέλεσμα, η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει κατά 14,3 ολόκληρα μέτρα από την άμπωτη μέχρι την πλημμυρίδα.

Τώρα, όμως, το Μπέρνκοουτ τσακώνεται με ένα άλλο καναδικό χωριό, το οποίο προχώρησε σε νέες μετρήσεις για να αποσπάσει το ρεκόρ.

«Έχουμε βαρεθεί να ακούμε ότι ο Κόλπος του Φούντι έχει τις μεγαλύτερες παλίρροιες» σχολιάζει στον Guardian ο Άνταμι Ντελάιλ Αλάκου, ο οποίος ζει στην περιοχή Νούναβικ του Κεμπέκ και είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος του φορέα Makivvik, ο οποίος εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αυτοχθόνων Ινουίτ στην περιοχή.

Όπως υποστηρίζει, το ρεκόρ ανήκει στο χωριό του Τασιούακ του Νούναβικ, όπου ζουν περίπου 420 Ινουίτ. Το χωριό βρίσκεται στην άκρη ενός στενού κόλπου σαν φιόρδ που μεγιστοποιεί τη μετακίνηση του νερού. Το εύρος της παλίρροιας στον κόλπο φέρεται να έφτασε τα 16,6 μέτρα το 1953, ξεπερνώντας κατά πολύ το Μπέρντκοουτ.

Ο κάτοικοι του Τασιούακ είναι πικραμένοι εδώ και καιρό με αυτό που θεωρούν αδικία. Η πρώτη φορά που επιχείρησαν να αποσπάσουν το ρεκόρ ήταν το 20003, όμως ένας από τους αισθητήρες που μετρούσαν την παλίρροια παρουσίασε πρόβλημα στην μπαταρία και οι μετρήσεις κρίθηκαν αναξιόπιστες.

Τώρα, οι Ινουίτ ποντάρουν σε μια νέα, φετινή έρευνα, η οποία βασίστηκε σε προηγμένο εξοπλισμό και έδειξε ότι η στάθμη ανεβοκατεβαίνει καθημερινά κατά 16,3 μέτρα κατά μέσο όρο.

«Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι με τα ευρήματα, τα οποία επιβεβαιώνουν αυτό που γνωρίζαμε εδώ και καιρό» καμαρώνει ο Ντελάιλ Αλάκου.

Φροντίζοντας να προωθήσει τα συμφέροντα των Ινουίτ της περιοχής, η Makivvik υπέβαλε τις μετρήσεις στην Καναδική Υδρογραφική Υπηρεσία, η οποία εξετάζει τώρα τα δεδομένα πριν καταλήξει σε συμπέρασμα.

Το διακύβευμα δεν είναι μόνο το γόητρο του χωριού αλλά και τα δυνητικά έσοδα από την αύξηση του τουρισμού.

Σε περίπτωση που δικαιωθούν οι κάτοικοι του Τασιούακ, η ευρύτερη περιοχή του Νούναβικ θα είχε να υπερηφανεύεται για ένα δεύτερο παγκόσμιο τίτλο: σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, η περιοχή κατέχει το ρεκόρ των αρχαιότερων πετρωμάτων του κόσμου, ηλικίας 4,16 δισεκατομμυρίων ετών.