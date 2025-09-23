science
Χωριά του Καναδά τσακώνονται για το ρεκόρ της μεγαλύτερης παλίρροιας στον κόσμο
Επιστήμες 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:39

Χωριά του Καναδά τσακώνονται για το ρεκόρ της μεγαλύτερης παλίρροιας στον κόσμο

Κοινότητα του Νούναβικ αμφισβητεί το Ρεκόρ Γκίνες που απονεμήθηκε σε άλλο χωριό της Νέας Σκωτίας με ακραίες παλίρρροιες.

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Οι κάτοικοι του Μπέρντκοουτ στη Νέα Σκωτία του Καναδά έχουν να καμαρώνουν ότι οι καθημερινές παλίρροιες των ακτών τους είναι οι μεγαλύτερες του κόσμου, μια πρωτιά που έχει αναγνωριστεί από το 1975 στα Ρεκόρ Γκίνες.

Δύο φορές την ημέρα, περισσότεροι από 100 δισεκατομμύρια τόνοι νερού εισρέουν στον Κόλπο του Φάντι, νούμερο συγκρίσιμο με το ροή όλων των ποταμών του κόσμου μαζί. Ως αποτέλεσμα, η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει κατά 14,3 ολόκληρα μέτρα από την άμπωτη μέχρι την πλημμυρίδα.

Τώρα, όμως, το Μπέρνκοουτ τσακώνεται με ένα άλλο καναδικό χωριό, το οποίο προχώρησε σε νέες μετρήσεις για να αποσπάσει το ρεκόρ.

«Έχουμε βαρεθεί να ακούμε ότι ο Κόλπος του Φούντι έχει τις μεγαλύτερες παλίρροιες» σχολιάζει στον Guardian ο Άνταμι Ντελάιλ Αλάκου, ο οποίος ζει στην περιοχή Νούναβικ του Κεμπέκ και είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος του φορέα Makivvik, ο οποίος εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αυτοχθόνων Ινουίτ στην περιοχή.

`Η ακτή του Μπέρντκοουτ τν ώρα της πλημμυρίδας (πάνω) και της άμπωτης (Burntcoat Head Park)

Η ακτή του Μπέρντκοουτ τν ώρα της πλημμυρίδας (πάνω) και της άμπωτης (Burntcoat Head Park)

Όπως υποστηρίζει, το ρεκόρ ανήκει στο χωριό του Τασιούακ του Νούναβικ, όπου ζουν περίπου 420 Ινουίτ. Το χωριό βρίσκεται στην άκρη ενός στενού κόλπου σαν φιόρδ που μεγιστοποιεί τη μετακίνηση του νερού. Το εύρος της παλίρροιας στον κόλπο φέρεται να έφτασε τα 16,6 μέτρα το 1953, ξεπερνώντας κατά πολύ το Μπέρντκοουτ.

Ο κάτοικοι του Τασιούακ είναι πικραμένοι εδώ και καιρό με αυτό που θεωρούν αδικία. Η πρώτη φορά που επιχείρησαν να αποσπάσουν το ρεκόρ ήταν το 20003, όμως ένας από τους αισθητήρες που μετρούσαν την παλίρροια παρουσίασε πρόβλημα στην μπαταρία και οι μετρήσεις κρίθηκαν αναξιόπιστες.

Τώρα, οι Ινουίτ ποντάρουν σε μια νέα, φετινή έρευνα, η οποία βασίστηκε σε προηγμένο εξοπλισμό και έδειξε ότι η στάθμη ανεβοκατεβαίνει καθημερινά κατά 16,3 μέτρα κατά μέσο όρο.

YouTube thumbnail

«Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι με τα ευρήματα, τα οποία επιβεβαιώνουν αυτό που γνωρίζαμε εδώ και καιρό» καμαρώνει ο Ντελάιλ Αλάκου.

Φροντίζοντας να προωθήσει τα συμφέροντα των Ινουίτ της περιοχής, η Makivvik υπέβαλε τις μετρήσεις στην Καναδική Υδρογραφική Υπηρεσία, η οποία εξετάζει τώρα τα δεδομένα πριν καταλήξει σε συμπέρασμα.

Το διακύβευμα δεν είναι μόνο το γόητρο του χωριού αλλά και τα δυνητικά έσοδα από την αύξηση του τουρισμού.

Σε περίπτωση που δικαιωθούν οι κάτοικοι του Τασιούακ, η ευρύτερη περιοχή του Νούναβικ θα είχε να υπερηφανεύεται για ένα δεύτερο παγκόσμιο τίτλο: σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη,  η περιοχή κατέχει το ρεκόρ των αρχαιότερων πετρωμάτων του κόσμου, ηλικίας 4,16 δισεκατομμυρίων ετών.

Τράπεζες
Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

Πολιτική
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Προσηλωμένοι Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στο έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Προσηλωμένοι Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στο έργο

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Stream science
Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη
Αισθητήρας από γραφένιο 23.09.25

Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν έναν καινοτόμο αισθητήρα ο οποίος διαγιγνώσκει τον διαβήτη μετρώντας τα επίπεδα ακετόνης στην αναπνοή μέσα σε λίγα λεπτά με φθηνό και μη επεμβατικό τρόπο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Βλαστοκύτταρα ανέστρεψαν τις βλάβες του εγκεφαλικού επεισοδίου σε ποντίκια
Αναστροφή βλαβών 19.09.25

Πείραμα με βλαστοκύτταρα ανοίγει τον δρόμο για αντιμετώπιση του εγκεφαλικού

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης μεταμόσχευσαν νευρικά βλαστικά κύτταρα σε ποντίκια και επέτυχαν αναγέννηση των κατεστραμμένων νευρώνων και αποκατάσταση της κινητικότητάς τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη
Είναι αλήθεια 18.09.25

Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη

Δεν έχουμε κάνει ακόμη εξόρυξη στη Σελήνη, αλλά οι εταιρείες αγοράζουν ήδη τους πόρους της. Το ήλιο είναι ένας από αυτούς, γιατί χρειάζεται για τους υπερυπολογιστές.

Σύνταξη
To θαυματουργό CRISPR υπόσχεται ριζική θεραπεία του νεανικού διαβήτη
Κυτταρική θεραπεία 16.09.25

To θαυματουργό CRISPR υπόσχεται ριζική θεραπεία του νεανικού διαβήτη

Το εργαλείο γενετικής μηχανικής επέτρεψε την τροποποίηση κυττάρων του παγκρέατος, τα οποία μεταμοσχεύθηκαν σε ασθενή με διαβήτη τύπου 1 και παρήγαγαν ινσουλίνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το έμφραγμα μπορεί τελικά να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο
Μελέτη 09.09.25

Το έμφραγμα μπορεί τελικά να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο

Ανακαλύφθηκαν βακτήρια μέσα στις αθηρωματικές πλάκες τα οποία βρίσκονται σε ύπνωση αλλά μπορεί να «ξυπνήσουν» και να προκαλέσουν έμφραγμα- ανοίγει ο δρόμος για προληπτικό εμβόλιο εναντίον της στεφανιαίας νόσου και των εμφραγμάτων

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Άρης – Μαρκό
Ποδόσφαιρο 23.09.25

LIVE: Άρης – Μαρκό

LIVE: Άρης – Μαρκό. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Μαρκό για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
O Γιαμάλ και το… σχέδιο του Θεού (pics)
Ποδόσφαιρο 23.09.25

O Γιαμάλ και το… σχέδιο του Θεού (pics)

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα που πήγε στα χέρια του Ουσμάν Ντεμπελέ, όμως ο σταρ της Μπαρτσελόνα δήλωσε έτοιμος να συνεχίσει την ανοδική του πορεία μέχρι να φτάσει στην κορυφή.

Σύνταξη
Τον πύρινο σου κόσμο που δεν λυγά ποτέ…
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Τον πύρινο σου κόσμο που δεν λυγά ποτέ…

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αναμένεται να γεμίσουν το Καραϊσκάκη και στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, το απόγευμα του Σαββάτου, κάνοντας 14ο συνεχόμενο sold out

Σύνταξη
Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη 23.09.25

Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς Αναζητείται νέα ημέρα και ώρα. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Σύνταξη
Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα
On Field 23.09.25

Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα

Είναι ν’ απορεί κάποιος αν ορισμένοι θεωρούν πως ο τερματοφύλακας δεν είναι ποδοσφαιριστής. Πως αλλιώς να εξηγήσει ότι ο Ντοναρούμα δεν πήρε την «χρυσή» μπάλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ερντογάν: Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο ως βάση ανάπτυξης και ειρήνης – Υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο
ΟΗΕ 23.09.25

Ερντογάν: Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο ως βάση ανάπτυξης και ειρήνης – Υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο

Ο Ερντογάν κάλεσε όλες τις χώρες του πλανήτη να προβούν σε αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους. «Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει εμμονή με τη Γη της Επαγγελίας. Απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια», τόνισε.

Σύνταξη
Η σημαία του One Piece και στις Φιλιππίνες – Γιατί οι μουσώνες προκάλεσαν οργή και μαζικές διαδηλώσεις
Gen Z εναντίον διαφθοράς 23.09.25

Η σημαία του One Piece και στις Φιλιππίνες – Γιατί οι μουσώνες προκάλεσαν οργή και μαζικές διαδηλώσεις

Διαμαρτυρίες ξέσπασαν σε όλες τις Φιλιππίνες και παρέλυσαν την πρωτεύουσα Μανίλα την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς, σε μια χώρα που μαστίζεται από καταιγίδες και φτώχεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα (pic)
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη τον Αστέρα στην Τρίπολη για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των «ερυθρόλευκων», η οποία έχει αρκετές απουσίες.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ-ΠΑΣΟΚ: Στο μικροσκόπιο της αντιπολίτευσης η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
Καυστικές ανακοινώσεις 23.09.25

Στο μικροσκόπιο της αντιπολίτευσης η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς με τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ να εκδίδουν καυστικές ανακοινώσεις.

Σύνταξη
Μια βραδιά με τη Νατάσσα Μποφίλιου – Ο «μεγάλος κύκλος» που έκλεισε, η συγκίνηση και ο «πατέρας όλων μας» Πάνος Ρούτσι
Κάτι Καίγεται 23.09.25

Μια βραδιά με τη Νατάσσα Μποφίλιου – Ο «μεγάλος κύκλος» που έκλεισε, η συγκίνηση και ο «πατέρας όλων μας» Πάνος Ρούτσι

Η Νατάσσα Μποφίλιου επέλεξε να κλείσει τον «μεγάλο κύκλο» του «Κάτι Καίγεται» στον Λυκαβηττό. Ήταν μια βραδιά που τα είχε όλα. Το in ήταν εκεί!

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Δέσμευση περιουσιών τριών προσώπων της κρητικής μαφίας – Οι δύο «αρχηγοί» και ο επίσκοπος της μονής
Ελλάδα 23.09.25

Δέσμευση περιουσιών τριών προσώπων της κρητικής μαφίας – Οι δύο «αρχηγοί» και ο επίσκοπος της μονής

Οι Αρχές προχώρησαν στη δέσμευση των περιουσιών των δύο αδελφών που φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και του επισκόπου που «παραχώρησε» τα 175 στρέμματα της μονής Αγίας Τριάδας.

Σύνταξη
Drone Wall για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της φτιάχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση
Κομισιόν 23.09.25

Πράσινο φως στη δημιουργία «Drone WalI» για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα πως προχωρά στην προετοιμασία μιας πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «Drone Wall»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κατάρρευση στις συντάξεις: Μόλις 783 ευρώ μικτά η μέση κύρια σύνταξη – Μείωση 7% σε ένα μήνα
Σύστημα «Ήλιος» 23.09.25

Κατάρρευση στις συντάξεις: Μόλις 783 ευρώ μικτά η μέση κύρια σύνταξη – Μείωση 7% σε ένα μήνα

Σημαντική υποχώρηση παρουσίασαν οι συντάξεις τον Ιούλιο, με τη μέση κύρια σύνταξη να διαμορφώνεται στα 783 ευρώ μικτά, από 843 ευρώ τον Ιούνιο. Στα 776 ευρώ οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γιατί ο Λανουά έβγαλε… κόκκινη κάρτα σε αποβολή υπέρ του ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Γιατί ο Λανουά έβγαλε… κόκκινη κάρτα σε αποβολή υπέρ του ΠΑΟΚ

Ο Λανουά δικαιολόγησε γιατί ο Παναιτωλικός δεν έπρεπε να μείνει με δέκα παίκτες. Με την άποψή του συμφώνησε και ο Σιδηρόπουλος που έβγαλε την κόκκινη κάρτα, ενώ ο Ευαγγέλου βγήκε στη σέντρα

Βάιος Μπαλάφας
Ο πατέρας του Έλον Μασκ κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά τουλάχιστον πέντε από τα παιδιά του
Έρευνα New York Times 23.09.25

Ο πατέρας του Έλον Μασκ κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά τουλάχιστον πέντε από τα παιδιά του

Ο Έρολ Μασκ, που σπάνια αναφέρεται από τον γιο του, τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας, απέρριψε την έκθεση της New York Times ως «ανόητη» και «ψευδή»

Σύνταξη
Η Έμα Γουάτσον αποχαιρέτησε το Χόλιγουντ γιατί δεν την ενδιέφερε «να πουλάει προϊόντα»
«Θα είμαι ειλικρινής» 23.09.25

Η Έμα Γουάτσον αποχαιρέτησε το Χόλιγουντ γιατί δεν την ενδιέφερε «να πουλάει προϊόντα»

Η Έμα Γουάτσον απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας από το 2000, όταν πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά στη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ» που βασίστηκε στα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καρυστιανού: «Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται» – Τι λέει για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών
Τέμπη 23.09.25

«Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται»- Τι λέει η Καρυστιανού για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών

Για εμπαιγμό από δικαστικούς λειτουργούς γύρω στην υπόθεση των Τεμπών κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού, που δημοσιοποίησε τις απορριπτικές απαντήσεις για την εκταφή των σορών των θυμάτων.

Σύνταξη
Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
On Field 23.09.25

Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα

Το σκεπτικό του προπονητή του Ολυμπιακού για την επιλογή του Ντιλικινά και γιατί ο Γάλλος μπορεί ν’ αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμος αν είναι όλα καλά με τον Έβανς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

