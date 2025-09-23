Το κυνήγι του θησαυρού: Fashionistas και συλλέκτες μόδας «λεηλατούν» τη θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ

Η αναμονή έλαβε τέλος και οι πόρτες της θρυλικής γκαρνταρόμπας της Άιρις Άπφελ άνοιξαν.

Συλλέκτες της μόδας, fashionistas και influencers σπεύδουν να αποκτήσουν έστω και ένα μικρό κομμάτι από την τεράστια συλλογή της επιδραστικής σχεδιάστριας εσωτερικών χώρων και fashion icon, καθώς η διάθεση ειδών από την προσωπική της συλλογή, που περιλαμβάνει εκατοντάδες ρούχα και εντυπωσιακά κοσμήματα, ξεκίνησε στο Σόχο της Νέας Υόρκης, προκαλώντας φρενίτιδα στους λάτρεις του στιλ της.

«Είναι σαν να πηγαίνεις σε μουσείο, αλλά να σου επιτρέπουν να αγγίξεις τη Μόνα Λίζα», δήλωσε η 39χρονη Νάνσι Καβαλιέρε, περιγράφοντας στην The Post την εμπειρία της. «Αυτό είναι το δικό μου Super Bowl», πρόσθεσε.

Η διάθεση των ρούχων και αξεσουάρ με τίτλο The RareFinds: Iris Apfel Archive Edit, πραγματοποιείται στο κεντρικό κατάστημα της RealReal στο Σόχο της Νέας Υόρκης αλλά και online και θα διαρκέσει έως την 1η Οκτωβρίου, ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η Άπφελ, η οποία απεβίωσε τον Μάρτιο του 2024 σε ηλικία 102 ετών, ήταν μια αληθινή πρωτοπόρος. Γνωστή για τα τεράστια γυαλιά της, τα πολυεπίπεδα, ογκώδη κολιέ και τον ατρόμητο συνδυασμό κομματιών που είχε αγοράσει από υπαίθριες αγορές με δημιουργίες υψηλής ραπτικής, η Άπφελ ήταν μια από τις πρωτεργάτριες του «μαξιμαλιστικού» στιλ.

Άλλωστε έζησε πιστή στο μότο της: «Περισσότερο είναι περισσότερο, και το λιγότερο είναι βαρετό». Ένα μάντρα, κανόνας-ζωής της Άπφελ που ακόμη και μετά το θάνατο της εμπνέει νέες γενιές θαυμαστών.

Η Νάνσι Καβαλιέρε πάντα θαύμαζε το θράσος της Άπφελ: τον τρόπο που συνδύαζε τα σχέδια, τα υπερβολικά αξεσουάρ, τον τρόπο που μετέτρεπε κάθε ντύσιμο σε μία δήλωση. Το ίδιο και αναρίθμητες άλλες fashionista που θέλουν ένα κομμάτι από την γκαρτναρόμπα της Άπφελ.

Η πώληση αποτελεί πράγματι ένα «θησαυροφυλάκιο» του παρελθόντος της Άπφελ. Στη συλλογή υπάρχουν κομμάτια από θρυλικούς σχεδιαστές, όπως ο Gianfranco Ferré, Ungaro και Yves Saint Laurent Rive Gauche, καθώς και πανωφόρια από τους Roberto Cavalli, Jean Paul Gaultier, Michael Kors και Ralph Rucci.

Υπάρχουν, επίσης, σπάνια κομμάτια από θρύλους της μόδας της Νέας Υόρκης, όπως ο Todd Oldham και ο Willi Smith, τα οποία συλλέχθηκαν όταν η Άπφελ ήταν για δεκαετίες ενεργό μέλος της κοσμικής σκηνής της πόλης.

Η Άπφελ έγινε πραγματικά διάσημη σε ηλικία 84 ετών, μετά την έκθεση που επιμελήθηκε το 2005 στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, με τίτλο Rara Avis: Επιλογές από τη συλλογή της Ίρις Άπφελ.

Η έκθεση αυτή ήταν μόνο η αρχή του ταξιδιού της προς την παγκόσμια αναγνώριση, που περιλάμβανε συνεργασίες με τη MAC Cosmetics, μια σειρά ρούχων για την HSN, ακόμη και μία κούκλα Barbie που δημιουργήθηκε προς τιμήν της.

Μερικά από τα κομμάτια της Άπφελ είχαν ήδη δημοπρατηθεί από τους οίκους Christie’s και Doyle νωρίτερα φέτος, έναντι χιλιάδων ευρώ, αλλά ήταν πολύ ακριβά κομμάτια που δεν μπορούσε να αντέξει κάθε βαλάντιο. Η νέα αυτή πώληση έχει κάτι για κάθε fashionista -ειδικά για εκείνες με μικρό προϋπολογισμό αλλά μεράκι για το στιλ.

Για πολλούς, όπως η Μπελ Μπακστ, η Νάνσι Καβαλιέρε και η Κρίστεν Μπέιτμαν, η Άπφελ ήταν -και παραμένει- μια πολιτισμική δύναμη. «Έψαχνα για ένα μικρό κομμάτι από τη συλλογή της που να ένιωθα ότι ήταν σαν αυτήν για να το πάρω σπίτι μου, γιατί είναι κάτι που θα το λατρεύω και θα το τιμώ», είπε η Μπακστ στην Post.

Η αναμονή έλαβε τέλος και οι λάτρεις της μόδας έχουν πλέον την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα κομμάτι από την τεράστια συλλογή της Ίρις Άπφελ, η οποία αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις νέες γενιές, καθώς η διάθεση ειδών από την προσωπική της συλλογή, που περιλαμβάνει εκατοντάδες ρούχα και εντυπωσιακά κοσμήματα, ξεκίνησε στο Σόχο της Νέας Υόρκης.