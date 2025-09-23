magazin
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
22.09.2025 | 22:56
Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο - Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες
Το κυνήγι του θησαυρού: Fashionistas και συλλέκτες μόδας «λεηλατούν» τη θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ
Go Fun 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:05

Το κυνήγι του θησαυρού: Fashionistas και συλλέκτες μόδας «λεηλατούν» τη θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ

Η θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών, είναι πλέον προσβάσιμη στο κοινό, καθώς εκατοντάδες κομμάτια από την προσωπική της συλλογή διατίθενται προς πώληση, προκαλώντας φρενίτιδα στους φανατικούς της μόδας που σπεύδουν να αποκτήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η αναμονή έλαβε τέλος και οι πόρτες της θρυλικής γκαρνταρόμπας της Άιρις Άπφελ άνοιξαν.

Συλλέκτες της μόδας, fashionistas και influencers σπεύδουν να αποκτήσουν έστω και ένα μικρό κομμάτι από την τεράστια συλλογή της επιδραστικής σχεδιάστριας εσωτερικών χώρων και fashion icon, καθώς η διάθεση ειδών από την προσωπική της συλλογή, που περιλαμβάνει εκατοντάδες ρούχα και εντυπωσιακά κοσμήματα, ξεκίνησε στο Σόχο της Νέας Υόρκης, προκαλώντας φρενίτιδα στους λάτρεις του στιλ της.

«Είναι σαν να πηγαίνεις σε μουσείο, αλλά να σου επιτρέπουν να αγγίξεις τη Μόνα Λίζα», δήλωσε η 39χρονη Νάνσι Καβαλιέρε, περιγράφοντας στην The Post την εμπειρία της. «Αυτό είναι το δικό μου Super Bowl», πρόσθεσε.

Η διάθεση των ρούχων και αξεσουάρ με τίτλο The RareFinds: Iris Apfel Archive Edit, πραγματοποιείται στο κεντρικό κατάστημα της RealReal στο Σόχο της Νέας Υόρκης αλλά και online και θα διαρκέσει έως την 1η Οκτωβρίου, ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η Άπφελ, η οποία απεβίωσε τον Μάρτιο του 2024 σε ηλικία 102 ετών, ήταν μια αληθινή πρωτοπόρος. Γνωστή για τα τεράστια γυαλιά της, τα πολυεπίπεδα, ογκώδη κολιέ και τον ατρόμητο συνδυασμό κομματιών που είχε αγοράσει από υπαίθριες αγορές με δημιουργίες υψηλής ραπτικής, η Άπφελ ήταν μια από τις πρωτεργάτριες του «μαξιμαλιστικού» στιλ.

Άλλωστε έζησε πιστή στο μότο της: «Περισσότερο είναι περισσότερο, και το λιγότερο είναι βαρετό». Ένα μάντρα, κανόνας-ζωής της Άπφελ που ακόμη και μετά το θάνατο της εμπνέει νέες γενιές θαυμαστών.

Η Νάνσι Καβαλιέρε πάντα θαύμαζε το θράσος της Άπφελ: τον τρόπο που συνδύαζε τα σχέδια, τα υπερβολικά αξεσουάρ, τον τρόπο που μετέτρεπε κάθε ντύσιμο σε μία δήλωση. Το ίδιο και αναρίθμητες άλλες fashionista που θέλουν ένα κομμάτι από την γκαρτναρόμπα της Άπφελ.

Η πώληση αποτελεί πράγματι ένα «θησαυροφυλάκιο» του παρελθόντος της Άπφελ. Στη συλλογή υπάρχουν κομμάτια από θρυλικούς σχεδιαστές, όπως ο Gianfranco Ferré, Ungaro και Yves Saint Laurent Rive Gauche, καθώς και πανωφόρια από τους Roberto Cavalli, Jean Paul Gaultier, Michael Kors και Ralph Rucci.

Υπάρχουν, επίσης, σπάνια κομμάτια από θρύλους της μόδας της Νέας Υόρκης, όπως ο Todd Oldham και ο Willi Smith, τα οποία συλλέχθηκαν όταν η Άπφελ ήταν για δεκαετίες ενεργό μέλος της κοσμικής σκηνής της πόλης.

Η Άπφελ έγινε πραγματικά διάσημη σε ηλικία 84 ετών, μετά την έκθεση που επιμελήθηκε το 2005 στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, με τίτλο Rara Avis: Επιλογές από τη συλλογή της Ίρις Άπφελ.

Η έκθεση αυτή ήταν μόνο η αρχή του ταξιδιού της προς την παγκόσμια αναγνώριση, που περιλάμβανε συνεργασίες με τη MAC Cosmetics, μια σειρά ρούχων για την HSN, ακόμη και μία κούκλα Barbie που δημιουργήθηκε προς τιμήν της.

Μερικά από τα κομμάτια της Άπφελ είχαν ήδη δημοπρατηθεί από τους οίκους Christie’s και Doyle νωρίτερα φέτος, έναντι χιλιάδων ευρώ, αλλά ήταν πολύ ακριβά κομμάτια που δεν μπορούσε να αντέξει κάθε βαλάντιο. Η νέα αυτή πώληση έχει κάτι για κάθε fashionista -ειδικά για εκείνες με μικρό προϋπολογισμό αλλά μεράκι για το στιλ.

Για πολλούς, όπως η Μπελ Μπακστ, η Νάνσι Καβαλιέρε και η Κρίστεν Μπέιτμαν, η Άπφελ ήταν -και παραμένει- μια πολιτισμική δύναμη. «Έψαχνα για ένα μικρό κομμάτι από τη συλλογή της που να ένιωθα ότι ήταν σαν αυτήν για να το πάρω σπίτι μου, γιατί είναι κάτι που θα το λατρεύω και θα το τιμώ», είπε η Μπακστ στην Post.

Η αναμονή έλαβε τέλος και οι λάτρεις της μόδας έχουν πλέον την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα κομμάτι από την τεράστια συλλογή της Ίρις Άπφελ, η οποία αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις νέες γενιές, καθώς η διάθεση ειδών από την προσωπική της συλλογή, που περιλαμβάνει εκατοντάδες ρούχα και εντυπωσιακά κοσμήματα, ξεκίνησε στο Σόχο της Νέας Υόρκης.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θεωρεί ότι οι άνδρες «είναι ένα διασκεδαστικό είδος» – Με την καλή και την κακή έννοια
«Manchild» 23.09.25

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θεωρεί ότι οι άνδρες «είναι ένα διασκεδαστικό είδος» – Με την καλή και την κακή έννοια

«Αισθάνομαι πραγματικά λατρεία για μερικούς από αυτούς. Και πραγματικά μπερδεμένη για κάποιους άλλους» ανέφερε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ σε πρόσφατη συνέντευξη της στην Vogue.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Προφήτες της Αποκάλυψης: Από τον 19ο αιώνα στο TikTok, η εσχατολογική παράνοια αποπλανεί -όταν δεν δολοφονεί
Go Fun 23.09.25

Προφήτες της Αποκάλυψης: Από τον 19ο αιώνα στο TikTok, η εσχατολογική παράνοια αποπλανεί -όταν δεν δολοφονεί

«Καλά νέα: Όλα πρόκειται να τελειώσουν». Αυτή είναι η υπόσχεση μιας ομάδας ευαγγελικών χριστιανών στο TikTok που προετοιμάζονται για τη «μαζική αρπαγή» («rapture»), η οποία υποτίθεται ότι ξεκινάει απόψε, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου. Όμως οι προφήτες της Αποκάλυψης υπήρχαν πολύ πριν από κάθε ψηφιακό αλγόριθμο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μια βραδιά με τη Νατάσσα Μποφίλιου – Ο «μεγάλος κύκλος» που έκλεισε, η συγκίνηση και ο «πατέρας όλων μας» Πάνος Ρούτσι
Κάτι Καίγεται 23.09.25

Μια βραδιά με τη Νατάσσα Μποφίλιου – Ο «μεγάλος κύκλος» που έκλεισε, η συγκίνηση και ο «πατέρας όλων μας» Πάνος Ρούτσι

Η Νατάσσα Μποφίλιου επέλεξε να κλείσει τον «μεγάλο κύκλο» του «Κάτι Καίγεται» στον Λυκαβηττό. Ήταν μια βραδιά που τα είχε όλα. Το in ήταν εκεί!

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ
Μια ανάσα 23.09.25

«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ

Λίγους μήνες μετά την εμπορική επιτυχία του φιλμ The Bodyguard, ο Κέβιν Κόστνερ ονειρευόταν το sequel της ταινίας με ηρωίδα του την ίδια την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Και παραλίγο να τα καταφέρει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μάιλι Σάιρους συνομιλεί με την Πάμελα Άντερσον για την καριέρα της – «Θα είσαι πάντα δημιουργική»
«Σοβαρή δέσμευση» 23.09.25

Η Μάιλι Σάιρους συνομιλεί με την Πάμελα Άντερσον για την καριέρα της – «Θα είσαι πάντα δημιουργική»

Η Μάιλι Σάιρους, η οποία απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας από όταν ήταν παιδί, μίλησε για την καριέρα της σε μια συζήτηση με την Πάμελα Άντερσον.

Σύνταξη
Σάρα Φέργκιουσον: Αντιδράσεις και καθαίρεση από τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν – «Σπουδαίος φίλος»
Δηλητήριο 22.09.25

Σάρα Φέργκιουσον: Αντιδράσεις και καθαίρεση από τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν – «Σπουδαίος φίλος»

Η Σάρα Φέργκιουσον, δούκισσα του Γιορκ και πρώην συζύγος του πρίγκιπα Άντριου έχει προκαλέσει σάλο στη Βρετανία μετά τις αποκαλύψεις των email της στον Τζέφρι Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ρία Ελληνίδου αναστατώνει… με το νέο της video clip «Αλλού Γι’ Αλλού»
Music Stage 22.09.25

Η Ρία Ελληνίδου αναστατώνει… με το νέο της video clip «Αλλού Γι’ Αλλού»

Το τραγούδι μεταφέρεται στο YouTube με ένα κινηματογραφικό music video, που συνδυάζει urban και ethnic αισθητική, με την Ρία Ελληνίδου να αναστατώνει τις αισθήσεις, φορώντας μοναδικά outfits και πλαισιωμένη από χορευτές

Σύνταξη
Κλαούντια Καρντινάλε: Γιατί δεν τολμούσε να παίξει στο θέατρο – Πείστηκε να το κάνει στα 62 της
Εμβληματική καλλιτέχνιδα 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε: Γιατί δεν τολμούσε να παίξει στο θέατρο – Πείστηκε να το κάνει στα 62 της

Η θρυλική Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών στο σπίτι της στη Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» εν πλω για τη Γάζα – Ζωντανά η πορεία του στόλου Flotilla
Διαδραστικός χάρτης 24.09.25

Το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» εν πλω για τη Γάζα - Ζωντανά η πορεία του στόλου Flotilla

Πλώρη για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας έχει βάλει το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο την πορεία του στόλου.

Σύνταξη
Πάτρα: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια
Πάτρα 24.09.25

Βίντεο ντοκουμέντο: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια

Τα τέσσερα κορίτσια στην Πάτρα για ασήμαντη αφορμή εξύβρισαν το 13χρονο παιδί - Έφτασαν στο σημείο να το απειλήσουν ότι αν δεν έκανε ό,τι του ζητούσαν θα το μαχαίρωναν

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»
«Θεραπεία» 23.09.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»

Παρόλο που έχουν περάσει δεκαετίες από όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο πλατό, η εμπειρία που είχε με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ επηρεάζει μέχρι και σήμερα τη σταδιοδρομία της Σκάρλετ Γιόχανσον στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Προσπάθεια να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη – Ο τουρκικός Τύπος για την αναβολή
Εξελίξεις 23.09.25

«Παράθυρο» συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη - Ο τουρκικός Τύπος για την αναβολή και το παρασκήνιο

Διπλωματικές προσπάθειες να βρεθεί «παράθυρο» προκειμένου να γίνει τελικά το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Πώς φτάσαμε στην αιφνιδιαστική αναβολή. Το πρόγραμμα των δύο ανδρών στη μεγαλούπολη των ΗΠΑ και τα σχόλια στον τουρκικό Τύπο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν
«Έτσι τους χτυπήσαμε» 23.09.25

Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Βίντεο με τη δράση ενός εκ των πιο ισχυρών όπλων για βαθιά υπόγεια πλήγματα υψηλής αξίας - Η μυστική αποστολή των B-2 και η επιχείρηση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Σύνταξη
Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο – Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες [βίντεο]
Μία σύλληψη 23.09.25 Upd: 00:12

Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο – Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες [βίντεο]

Η νορβηγική αστυνομία αναφέρει ότι μια χειροβομβίδα εξερράγη στο κέντρο του Όσλο. Ανακάλυψαν επίσης τουλάχιστον μία επιπλέον χειροβομβίδα που είχε ρίξει ο δράστης και δεν εξερράγη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραμπ: Με τη στήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα χαμένα εδάφη
«Καλή τύχη σε όλους!» 23.09.25

Τραμπ: Με τη στήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα χαμένα εδάφη

«Πάνε τώρα τρεισήμισι χρόνια που η Ρωσία διεξάγει χωρίς σαφή κατεύθυνση έναν πόλεμο που μια Πραγματική Στρατιωτική Δύναμη θα τον είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα» υποστήριξε ο Τραμπ

Σύνταξη
Ξεσπά η ιταλική αντιπολίτευση: «Φτάνει με την προπαγάνδα, η Μελόνι αναγνωρίζει ή όχι την Παλαιστίνη;»
Γενική Συνέλευση ΟΗΕ 23.09.25

Ξεσπά η ιταλική αντιπολίτευση: «Φτάνει με την προπαγάνδα, η Μελόνι αναγνωρίζει ή όχι την Παλαιστίνη;»

Στην τοποθέτησή της στα Ηνωμένα Έθνη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μίλησε για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «υπό όρους».

Σύνταξη
Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Eurelectric 23.09.25

Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Το ενεργειακό βαρόμετρο της Eurelectric αναδεικνύει το χάσμα των τιμών ρεύματος εντός της Ευρώπης. Η Ελλάδα στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από τις ακραίες διακυμάνσεις τιμών.

Χρήστος Κολώνας
LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.09.25

LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης για την 6η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ο Γκριμάλντο έμεινε μέχρι να φύγει
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Ο Γκριμάλντο έμεινε μέχρι να φύγει

Ο Γκριμάλντο παραδέχθηκε ότι το καλοκαίρι σκέφτηκε να φύγει από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, όμως παρέμεινε επειδή «τουλάχιστον ένας χρόνος εδώ θα μου κάνει καλό, οπότε θα απολαύσω αυτή τη σεζόν»

Βάιος Μπαλάφας
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θεωρεί ότι οι άνδρες «είναι ένα διασκεδαστικό είδος» – Με την καλή και την κακή έννοια
«Manchild» 23.09.25

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θεωρεί ότι οι άνδρες «είναι ένα διασκεδαστικό είδος» – Με την καλή και την κακή έννοια

«Αισθάνομαι πραγματικά λατρεία για μερικούς από αυτούς. Και πραγματικά μπερδεμένη για κάποιους άλλους» ανέφερε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ σε πρόσφατη συνέντευξη της στην Vogue.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Καταδικάστηκε για όλες τις κατηγορίες ο δεύτερος επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 23.09.25

ΗΠΑ: Καταδικάστηκε για όλες τις κατηγορίες ο δεύτερος επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ

O επίδοξος δολοφόνος του νυν προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καταδικάστηκε σε όλες τις κατηγορίες για αυτό που το δικαστήριο έκρινε ως «απόπειρα δολοφονίας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν πρέπει να είχαν περάσει 20 λεπτά και μου φωνάζει: “Τι έκανες στο παιδί;“»
Θάνατος Παναγιωτάκη 23.09.25

Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν πρέπει να είχαν περάσει 20 λεπτά και μου φωνάζει: “Τι έκανες στο παιδί;“»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου υποστήριξε κλαίγοντας ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στον θάνατο του Παναγιωτάκη και παράλληλα παρουσίασε μια νέα εκδοχή της πολύκροτης υπόθεσης

Σύνταξη
Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
Στο One Channel 23.09.25

Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Δεν θα απολογηθεί η Ελλάδα για την αναβολή αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λίγες ώρες μετά την αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

