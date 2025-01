Αν πρέπει να είσαι τα πάντα για όλους, είσαι τίποτα: Η πλουμιστή Iris Apfel αποθεώνεται από τους Christie’s

«Πάντα αγαπούσα το χρώμα. Ποτέ δεν έπαιξα εκ του ασφαλούς», είχε πει η Iris Apfel, αυτή η αείμνηστη εμβληματική φιγούρα που ενσάρκωσε την έννοια του τολμηρού στιλ και της δημιουργικής ελευθερίας, το 2012. Ήταν μια μόλις από τις αρχές της που ακολούθησε σε μια μεγάλη ζωή γεμάτη μόδα, design και αναπολογητικό στιλ.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά το θάνατο της -η Iris Apfel έφυγε από τη ζωή στα 102 της χρόνια τον Μάρτιο του 2024- ο οίκος Christie’s φιλοξενεί την online δημοπρασία με τίτλο «Unapologetically Iris: The Personal Collection of Iris Apfel», όπου περισσότερα από 200 αντικείμενα από την προσωπική της συλλογή θα διατεθούν προς πώληση.

Η Iris Apfel, το μεγαλύτερο ίσως fashion icon της εποχής μας με τα χαρακτηριστικά τεράστια γυαλιά της, τα γκρίζο-μοβ μαλλιά, τα άπειρα βραχιόλια και περιδέραια και το πάντα κατακόκκινο κραγιόν στα χείλη ήταν μια σταρ του στιλ που έσπασε στερεότυπα, απαντούσε στους κακεντρεχείς με χιούμορ και είχε υπερασπιστεί με πάθος τον τίτλο της «γηραιότερης στάρλετ της μόδας».

Τα αντικείμενα που βγαίνουν σε δημοπρασία από τις 28 Ιανουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου είναι κοσμήματα με τιρκουάζ πέτρες, ζωηρές ενδυματολογικές επιλογές, εμβληματικά γυαλιά οράσεως και διακοσμητικά αντικείμενα, όλα σύμβολα της ανατρεπτικής, πολύχρωμης, στιλιστικής της αίρεσης.

Από ένα λαχανί αγαλματίδιο που την απεικονίζει πάνω σε πατίνι, σε ένα σύνολο Carolina Herrera με πλούσια, θρασύτατη παλέτα ή τα 18 ζεύγη γυαλιών, όλα τα κομμάτια μαρτυρούν με συνέπεια την προσωπικότητα της Apfel και είναι μια ανοιχτή πρόσκληση να αγκαλιάσουμε το στιλ για αυτό που είναι. Τέχνη.

Δημιουργίες υψηλής ραπτικής, όπως ένα φτερωτό παλτό Dior, και κομμάτια που αγόρασε από παζάρια ανά τον κόσμο η συλλογή αποτυπώνει την πρωτοπόρο του μαξιμαλισμού.

«Η συλλογή είναι μια γιορτή χρωμάτων, υφών και στιλ που εκτείνεται σε διάφορες εποχές και γεωγραφίες, δεμένες με ένα παιχνιδιάρικο χιούμορ και πνεύμα» όπως αναφέρει η Elizabeth Siegel, επικεφαλής της δημοπρασίας.

Ο μινιμαλισμός μπορεί να πεθάνει

Η Apfel δεν ήταν σχεδιάστρια ή συλλέκτρια, ήταν πολλά παραπάνω. Επιδραστική φιγούρα που άνοιξε νέους δρόμους για τη μόδα και την αισθητική, συνεργάστηκε με σειρά από ετικέτες, υπερασπίστηκε με συνέπεια το αξίωμα ότι το στιλ δεν έχει ηλικία και ήξερε ότι η μόδα, είναι υπογραφή.

«Η ίδια έλεγε πως το μεγαλύτερο στιλιστικό λάθος είναι να κοιτάς τον καθρέφτη και να βλέπεις κάποιον άλλον» λέει η Spiegel για τη δημοπρασία που αποθεώνει τη ζωή και την κληρονομικά της Apfel που έζησε με αριστοτεχνία και φαντασία εμπέοντας γενιές.

«Δεν έχω κανέναν κανόνα γιατί θα τους έσπαγα», έλεγε η Apfel που απέκτησε φήμη μετά τα 80 της. «Για να βρεις το προσωπικό σου στιλ θα πρέπει να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, να είσαι αυθεντικός, όχι κάποιος που ακολουθεί τα trends και να είσαι ανοιχτός να πάρεις κάποια ρίσκα», έλεγε.

Η Iris Apfel γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 29 Αυγούστου 1921 και μεγάλωσε στην εποχή της Μεγάλης ύφεσης.

Tο πρώτο πράγμα που αγόρασε ήταν μία καρφίτσα που άξιζε 0,65 δολάρια και την είχε αποκτήσει με οικονομίες. Αυτό το αντικείμενο όρισε και το πάθος της για κοσμήματα και αξεσουάρ που την όρισε.

Πολέμιος του μινιμαλισμού, η Apfel λάτρευε τα έντονα, vintage κομμάτια, τα μεγάλα κοσμήματα και τα χρώματα που παγίδευαν το βλέμμα και βέβαια τα χαρακτηριστικά oversized γυαλιά της.

«Πάντα μου άρεσαν τα ασυνήθιστα γυαλιά. Μπορεί να γίνουν ένα ενδιαφέρον αξεσουάρ, ανάλογα το σχήμα του προσώπου. Οπότε, όταν μου είπαν ότι έπρεπε να βάλω γυαλιά, σκέφτηκα, εντάξει ας βάλω γυαλιά» είχε πει. «Βρήκα τα signature γυαλιά ηλίου μου σε παζάρι. Μάλιστα, τα πολύ μεγάλα γυαλιά μου αρέσουν τόσο πολύ, που τα φοράω και χωρίς φακούς, απλώς σαν αξεσουάρ».

«Ποτέ δεν έκανα το αναμενόμενο», έγραψε στην αυτοβιογραφία της.

Μια ζωή γεμάτη layers

Η μητέρα της Iris Apfel διατηρούσε μια μπουτίκ μόδας στη Νέα Υόρκη και πήγαινε την Iris σε εβδομαδιαίες βόλτες στις υπαίθριες αγορές του Μανχάταν.

Ο παππούς της ήταν ράφτης και οι θείες της έραβαν όλες για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ήταν η συλλογή υφασμάτων της γιαγιάς της που έγινε και το πρώτο παιχνίδι της ζωής της.

Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές στην ιστορία τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, δίδαξε τέχνη στο Ουισκόνσιν και έπιασε δουλειά ως δημοσιογράφος μόδας για το Women’s Wear Daily.

Η Apfel παντρεύτηκε τον Carl Apfel τo 1948 -«Ήταν κουλ, τρυφερός κι έμοιαζε με Κινέζο, οπότε δε θα μπορούσα να ζητήσω κάτι καλύτερο»- και συνεργάστηκε μαζί του για να ιδρύσουν την εταιρεία υφασμάτων Old World Weavers, η οποία λειτούργησε επί 50 χρόνια.

Η Old World Weavers ανέλαβε τη διακόσμηση του Λευκού Οίκου επί προεδρίας 9 διαφορετικών Αμερικανών προέδρων και η Apfel υπερασπίστηκε το παρατσούκλι «πρώτη κυρία του υφάσματος».

Όταν ήταν στα ογδόντα της, το στιλ της Apfel κέρδισε επιτέλους τη δέουσα εκτίμηση, όταν τα ρούχα της αποτέλεσαν το θέμα μιας έκθεσης Metropolitan Museum of Art.

Η έκθεση με τίτλο Rava Avis περιελάμβανε κομμάτια από τη ντουλάπα της, δημιουργίες διακεκριμένων σχεδιαστών μόδας της Νέας Υόρκης και του Παρισιού που είχε στην κατοχή της. Η έκθεση έγινε η αφορμή για τη δεύτερη επαγγελματική της πορεία στον κόσμο της μόδας.

Έκλεισε συνεργασίες, έγινε στα 91 της το γηραιότερο cover girl του περιοδικού Dazed & Confused, στα 96 της πόζαρε για τη Vogue, έγινε Barbie και στα 97 της υπέγραψε συμβόλαιο μόντελινγκ με με ένα από τα μεγαλύτερα πρακτορεία μοντέλων, το IMG. Βέβαια είχε ήδη πρωταγωνιστήσει μέχρι τότε σε διάσημες καμπάνιες για μεγάλες εταιρείες όπως η M.A.C., και είχε κάνει δεκάδες εξώφυλλα.

Και στα 101 της σημείωσε την πρώτη της καμπάνια ομορφιάς με το Ciaté London.

Το ταμπεραμέντο και η ατάκα της «More is more and less is a bore» (Το περισσότερο είναι περισσότερο, το λιγότερο είναι βαρετό) παραμένουν αιώνια ενάντια στη φθορά του χρόνου.

Σε μια κουλτούρα που αποθεώνει τη νεότητα, η ευρηματική Apfel έκανε επανάσταση φανταχτερή, επιτυχημένη, διαχρονική.

Η χρωματιστή κυρία Apfel πίστευε ότι είναι προτιμότερο να είσαι ευτυχισμένος παρά καλοντυμένος. Τώρα αν καταφέρεις και τα δύο; Μπράβο σου!

Ακολουθούν μαθήματα ζωής και στιλ με υπογραφή Iris Apfel.

Kρατήστε σημειώσεις:

«Η ζωή είναι γκρίζα και βαρετή, οπότε καλό είναι να διασκεδάζεις όταν ντύνεσαι».

«Όταν δεν ντύνεσαι όπως οι άλλοι, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι όπως οι άλλοι».

«Δεν ντύνομαι για να με κοιτάνε, ντύνομαι για τον εαυτό μου».

«Ντύσου για να το ευχαριστηθείς εσύ. Άκου την εσωτερική μούσα σου και άδραξε την ευκαιρία! Φόρα κάτι που να λέει ‘Είμαι εδώ σήμερα!’».

«Ένα ωραίο προσωπικό στιλ σημαίνει ότι έχεις μεγάλη περιέργεια για αυτό που πραγματικά είσαι».

«Αν δεν μαθαίνεις διαρκώς, δεν θα μεγαλώσεις και θα μαραθείς. Τόσοι πολλοί άνθρωποι μαραίνονται. Σίγουρα, είναι όλο και πιο δύσκολο όσο μεγαλώνεις, αλλά οι νέες εμπειρίες και προκλήσεις το κρατάνε ζωντανό».

«Εμπνέομαι από τα πάντα γύρω μου… Εμπνέομαι από τη ζωή, την αναπνοή μου, το να συναντώ κόσμο, να μιλάω μαζί τους και να κάνω πράγματα, να απορροφάω όλα όσα συμβαίνουν. Πιστεύω ότι αν περισσότεροι άνθρωποι το έκαναν αυτό, θα είχαμε μια πιο ωραία μόδα».

«Δεν βλέπω τίποτα κακό σε μια ρυτίδα. Είναι ένα παράσημο για το κουράγιο σου».

«Να ενδιαφέρεσαι. Αν δεν ενδιαφέρεσαι, δεν έχεις εσύ ενδιαφέρον».

«Δουλεύω πυρετωδώς γιατί θέλω να μείνω ζωντανή. Αν είχα σταματήσει θα είχα φύγει».

«Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ήμουν λιγάκι τρελή, που ίσως ήμουν, αλλά ήταν η αρχή όλων».

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι τα γυαλιά μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη την εμφάνιση, τη διάθεσή σας, την προσωπικότητά σας. Όταν τα φοράτε μπορείτε να εκφραστείτε με πρωτοτυπία. Οι άνθρωποι είναι πολύ ίδιοι σήμερα. Νομίζω ότι είναι απαίσιο. Νομίζω ότι ο Θεός έκανε τους πάντες τόσο διαφορετικούς. Δε μπορώ να φανταστώ γιατί θέλουν όλοι να μοιάζουν μεταξύ τους».

«Ποτέ δεν θέλω να γίνω ο παλιός φίλος. Κατέχω το ρεκόρ της γηραιότερης έφηβη στον κόσμο και σκοπεύω να το διατηρήσω».

«Αν πρέπει να είσαι τα πάντα για όλους τους ανθρώπους, καταλήγεις να μην είσαι τίποτα, ένας κανένας».

«Δεν υπάρχει τίποτα λάθος με τις ρυτίδες. Όταν είστε μεγαλύτεροι, το να προσπαθείτε να δείχνετε χρόνια νεότεροι είναι ανόητο και δεν ξεγελάτε κανέναν. Όταν είσαι εβδομήντα πέντε και κάνεις ανόρθωση προσώπου, κανείς δεν θα πιστεύει ότι είσαι τριάντα».