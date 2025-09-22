ΟΗΕ: ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον όλων, ενώ η Παλαιστίνη γίνεται το κέντρο του κόσμου

Η Παλαιστίνη και αναγνώρισή της ως κράτους –στην όποια μορφή του- θα βρίσκεται στο επίκεντρο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, δύο βασικοί πρωταγωνιστές ενός δράματος που ιστορεί πολλές δεκαετίες βρίσκονται εναντίον όλων –σχεδόν- των υπόλοιπων χωρών. Το ρήγμα είναι ορατό.

ΗΠΑ και Ισραήλ αντιδρούν στις ανακοινώσεις αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης, που έχουν ήδη φτάσει τις 150 και έως το βράδυ της Δευτέρας θα είναι περισσότερες. Την Κυριακή, Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία και Πορτογαλία διέβησαν τον Ρουβίκωνα, σήμερα θα ακολουθήσουν η Γαλλία και οι Ανδόρα, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Σαν Μαρίνο. Χώρες που είναι δηλωμένοι σύμμαχοι του Ισραήλ. Επίσης, η Σινγκαπούρη, ανακοίνωσε κυρώσεις κατά κορυφαίων υπουργών του Ισραήλ και ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι σύντομα θα προχωρήσει και σε αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης.

Όπως επισημαίνει και ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, ο προέδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι ο μόνος σημαντικός παγκόσμιος ηγέτης που εξακολουθεί να στέκεται στο πλευρό του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η μεταστροφή Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, μετά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Στόχος του, σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται Ισραηλινούς αξιωματούχους, είναι να πάρει «πράσινο φως» για να προχωρήσει σε προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών. Του μεγαλύτερου μέρους ή ακόμη και ολόκληρης της Δυτικής Όχθης. Έτσι, θα κάνει ακόμη ένα βήμα προς τον κύριο στόχο του: να «σκοτώσει» κάθε ελπίδα για τη δημιουργία Κράτους της Παλαιστίνης.

Αν και η κυβέρνηση Τραμπ φοβάται να δώσει, έστω φανερά, την έγκρισή της για να υλοποιήσει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τα σχέδιά του, για να μην πληγούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ, έχει υπάρξει μεγάλη μεταστροφή στη στάση του Αμερικανού προέδρου στο Μεσανατολικό.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποστηρίξει μια λύση δύο κρατών. Επίσης, είχε παρουσιάσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο που περιελάμβανε παλαιστινιακό κράτος. Σχέδιο που πάντως προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και απορρίφθηκε και από τα δύο μέρη. Μετά την επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023, όμως, δήλωσε ότι «η κατάσταση έχει αλλάξει». Και σιγά σιγά έφτασε να μιλά για «μετεγκατάσταση» (βλέπε εκτοπισμό) των Παλαιστινίων από τη Γάζα, ώστε να μετατραπεί σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Πλέον, η κυβέρνηση Τραμπ έχει υιοθετήσει την πιο αντιπαλαιστινιακή στάση στην ιστορία των ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει την ίδια τη λέξη «Παλαιστίνιος» ως προσβολή. Ωστόσο, όπως σημειώνει το Axios, αφήνει τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, να δηλώνει την εναντίωση των ΗΠΑ στις αναγνωρίσεις Κράτους της Παλαιστίνης.

Με την πίεση της διπλωματίας

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έχει δώσει εντολή στους Αμερικανούς διπλωμάτες σε όλο τον κόσμο να ασκήσουν πιέσεις σε χώρες. Στόχος, να μην αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος και να μη συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής που έχουν συγκαλέσει απόψε η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία για το Μεσανατολικό.

Ωστόσο, τονίζει το Axios, που επικαλείται Ευρωπαίους και Αμερικανούς διπλωμάτες, η επιτυχία των προσπαθειών αυτών ήταν «μηδέν».

Και αυτό γιατί ο άνευ προηγουμένου αδυσώπητος πόλεμος αδυσώπητος πόλεμος που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα και οι επιθέσεις σε άλλες χώρες δεν επιτρέπουν υποχωρήσεις. Οι πολιτικές του Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν καταστήσει το Ισραήλ πιο απομονωμένο παγκοσμίως από ποτέ.

Στην παρούσα φάση, βέβαια, Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι εντός της κυβέρνησης Τραμπ δεν υπάρχει διάθεση για ισραηλινές προσαρτήσεις. Και πως ο Μάρκο Ρούμπιο είπε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι οι ΗΠΑ θα προτιμούσαν να επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, στην απελευθέρωση των ομήρων και στη συμφωνία για ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα.

Κλίμα ψυχρότητας

Οι συνέπειες των κινήσεων της αμερικανικής και της ισραηλινής κυβέρνησης αναφορικά με την Παλαιστίνη θα φανούν κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κάποιες ήδη είναι ορατές.

Η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σε μια πρωτοφανή προσπάθεια αποκλεισμού των εκπροσώπων των Παλαιστινίων από τον ΟΗΕ. Ανακάλεσε τις βίζες του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, και της αντιπροσωπείας του. Στόχος, να αποτρέψει την παρέμβασή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, για τον φόβο ότι θα μπορούσε να ανακηρύξει την Παλαιστίνη ως κράτος. Ωστόσο, στην ουσία απέτυχε. Η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών ψήφισε να του επιτρέψει να απευθυνθεί στον ΟΗΕ μέσω βίντεο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόνλαντ Τραμπ, στην ομιλία του στον ΟΗΕ, το πρωί της Τρίτης, θα αναφερθεί στον πόλεμο στη Γάζα. Επίσης, έχει προσκαλέσει ηγέτες αραβικών χωρών στον Λευκό Οίκο πριν συναντήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Δύο Άραβες αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «θέλει να λάβει τα σχόλιά μας και την υποστήριξή μας για το σχέδιο των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο και στη συνέχεια να το προωθήσει».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μιλήσει την Παρασκευή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το Axios εκτιμά ότι πιθανόν θα τύχει ψυχρής υποδοχής.