Λαοθάλασσα στην Ιταλία για τη Γάζα – Μπλόκο σε δρόμους, λιμάνια και σχολεία

Μία από τις μεγαλύτερες πανεθνικές διαμαρτυρίες για τη Γάζα πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία, την ώρα που στη Νέα Υόρκη και στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πολλές χώρες αναγνωρίζουν Κράτος της Παλαιστίνης.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε περισσότερες από 75 πόλεις. Σχολεία έκλεισαν, δρόμοι μπλόκαρα και λιμάνια δεν λειτούργησαν. Οι πολίτες φώναξαν την αντίθεση στην απόφαση της κυβέρνησής του να μην αναγνωρίσει Παλαιστινιακό Κράτος.

When governments are complicit in genocide, the people must rise‼ Massive respect to the people of Italy— this is how you protest to pressure leaders to cut ties with Israel’s 🇮🇱genocidal regime. 📍Milan, Italy: «Block Everything»

General Strike to Cut Ties with Israel

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να είναι αντιπαραγωγικό να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης πριν από την εγκαθίδρυσή του. «Εάν κάτι που δεν υπάρχει αναγνωριστεί στα χαρτιά, το πρόβλημα θα μπορούσε να φαίνεται ότι έχει λυθεί ενώ θα παραμένει άλυτο», έχει δηλώσει.

24ωρη απεργία

Το κάλεσμα των συνδικάτων για 24ωρη απεργία σε όλη την Ιταλία, σε ένδειξη αλληλεγγύης με τον λαό στη Γάζα, βρήκε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Κατήγγειλαν την «αδράνεια της ιταλικής και της ευρωπαϊκής ηγεσίας» για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή.

Από το Μιλάνο μέχρι το Παλέρμο, Ιταλοί ξεχύθηκαν στους δρόμους. Στη Γένοβα και το Λιβόρνο, οι λιμενεργάτες μπλόκαραν τα λιμάνια, καθώς πιστεύουν ότι χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσος σταθμός για τη μεταφορά όπλων στο Ισραήλ.

BREAKING: Italy is holding a powerful 24-hour national strike demanding an end to Italian arms sales to Israel, sanctions, to ending the genocide and justice for Palestine. Footage from the top of Termini station in Rome.

Στη Ρώμη, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Termini, κουνώντας παλαιστινιακές σημαίες και φωνάζοντας «ελεύθερη Παλαιστίνη». Οι συμμετέχοντες επισήμαναν ότι ο πληθυσμός στη Γάζα «εξοντώνεται» και θύμισαν την έκθεση του ΟΗΕ που μιλάει για γενοκτονία εκ μέρους του Ισραήλ.

«Δεν είμαστε αντισημίτες – είμαστε ενάντια στη γενοκτονία»

«Δεν είμαστε αντι-Εβραίοι ή αντισημίτες», δήλωσε η Αλεσάντρα, μια διαδηλώτρια στην εφημερίδα La Repubblica. «Και έχουμε κουραστεί από τα μέσα ενημέρωσης και τους πολιτικούς που εκμεταλλεύονται αυτή την παρεξήγηση. Είμαστε ενάντια σε μια κυβέρνηση που διαπράττει γενοκτονία ενώ η διεθνής κοινότητα κοιτάζει αλλού».

Η Φεντερίκα Κασίνο, 52 ετών, μίλησε για τα παιδιά που σκοτώθηκαν και νοσοκομεία που καταστράφηκαν στη Γάζα. «Η Ιταλία μιλάει αλλά δεν κάνει τίποτα», είπε.

Η Τζόρτζια Μελόνι εκφράζει κατά καιρούς ανησυχίες για την ισραηλινή επίθεση, αλλά η ακροδεξιά κυβέρνησή της τηρεί επιφυλακτική στάση απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα. Ο υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, υποβάθμισε τον αντίκτυπο των διαδηλώσεων τη Δευτέρα. Είπε ότι ήταν απλώς «πολιτική κινητοποίηση ακροαριστερών συνδικαλιστών».

Συλλήψεις στο Μιλάνο

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι 50.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση στο Μιλάνο. Στην Μπολόνια ξεπέρασαν τις 10.000.

Ωστόσο στο Μιλάνο υπήρξε ένταση, όταν δεκάδες διαδηλωτές ντυμένοι στα μαύρα και οπλισμένοι με κλομπ προσπάθησαν να σπάσουν την κύρια είσοδο του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης. Συνελήφθησαν 10 άτομα, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία τραυματίστηκαν 60 αστυνομικοί.

Πέταξαν βόμβες καπνού, μπουκάλια και πέτρες στην αστυνομία, η οποία απάντησε με σπρέι πιπεριού.

Στην Μπολόνια η αστυνομία χρησιμοποίησε αντλίες νερού για να διαλύσει τους διαδηλωτές που απέκλεισαν κεντρικό δρόμο.