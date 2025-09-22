Καραπαπάς: «Δεν πήραμε τη νίκη που αξίζαμε, είδαμε… νέους κανονισμούς (pic)
Ο Κώστας Καραπαπάς έκανε νέα ανάρτηση για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, που ήρθε ισόπαλο με 1-1.
Ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος με 1-1 στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο Κώστας Καραπαπάς προχώρησε σε μια ανάρτηση στα social media μετά το «αιώνιο» ντέρμπι.
Ο εκ των αντιπροέδρων και γενικός διευθυντής της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, μετά τις δύο αναρτήσεις που έκανε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους πράσινους, έστειλε νέο μήνυμα για όσα έγιναν στη Λεωφόρο, τονίζοντας πως ο Ολυμπιακός δεν πήρε μια νίκη που άξιζε ξεκάθαρα.
Ακόμη, ο Καραπαπάς, έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια στο ελληνικό πρωτάθλημα γράφοντας χαρακτηριστικά πως «συνεχίζουμε βήμα-βήμα για το 49ο ιερό μας πρωτάθλημα».
Δείτε την ανάρτηση που έκανε ο Καραπαπάς:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Συνεχίζουμε βήμα-βήμα για το 49ο ιερό μας πρωτάθλημα. Χθες δεν πήραμε τη νίκη που αξίζαμε ξεκάθαρα, είδαμε… νέους κανονισμούς, αλλά συνεχίζουμε ΠΡΩΤΟΙ και ακάθεκτοι», ανέφερε ο Κώστας Καραπαπάς.
- Πρόβλημα στην ΑΕΚ με Ζίνι – Πόσο θα μείνει εκτός…
- Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση Ντιλικινά για την θέση του γκαρντ (pic, vids)
- Το μήνυμα του Αταμάν: «Δημιουργήσαμε ατμόσφαιρα επιπέδου NBA» (pic)
- Η πρόβλεψη του Μίτσιτς για την κατάταξη της Euroleague – Σε ποια θέση έβαλε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό (vid)
- Χάλκινος ο Τσαπατάκης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης (pic)
- Στον τελικό οι Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις