Καραπαπάς: «Δεν πήραμε τη νίκη που αξίζαμε, είδαμε… νέους κανονισμούς (pic)

Ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος με 1-1 στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο Κώστας Καραπαπάς προχώρησε σε μια ανάρτηση στα social media μετά το «αιώνιο» ντέρμπι.

Ο εκ των αντιπροέδρων και γενικός διευθυντής της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, μετά τις δύο αναρτήσεις που έκανε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους πράσινους, έστειλε νέο μήνυμα για όσα έγιναν στη Λεωφόρο, τονίζοντας πως ο Ολυμπιακός δεν πήρε μια νίκη που άξιζε ξεκάθαρα.

Ακόμη, ο Καραπαπάς, έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια στο ελληνικό πρωτάθλημα γράφοντας χαρακτηριστικά πως «συνεχίζουμε βήμα-βήμα για το 49ο ιερό μας πρωτάθλημα».

Δείτε την ανάρτηση που έκανε ο Καραπαπάς:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos Karapapas (@karapapas)

«Συνεχίζουμε βήμα-βήμα για το 49ο ιερό μας πρωτάθλημα. Χθες δεν πήραμε τη νίκη που αξίζαμε ξεκάθαρα, είδαμε… νέους κανονισμούς, αλλά συνεχίζουμε ΠΡΩΤΟΙ και ακάθεκτοι», ανέφερε ο Κώστας Καραπαπάς.