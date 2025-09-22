Νέα προϊσταμένη στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας η Ζωή Σμυρλή

Νέα προϊσταμένη στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας εξελέγη με την ψήφο των συναδέλφων της η εισαγγελέας εφετών Ζωή Σμυρλή.

Η εισαγγελέας συγκέντρωσε την πλειοψηφία των ψήφων των συναδέλφων της.

Η συνυποψηφία της Βασιλική Κρίνα δεν εξελέγη.

Γιατί έγιναν τώρα οι εκλογές

Οι εκλογές διεξήχθησαν λόγω της προαγωγής στον Άρειο Πάγο (Εισαγγελία Αρείου Πάγου) του μέχρι πρότινος προϊσταμένου, Γεώργιου Κατζίδη.