Νέα προϊσταμένη στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας η Ζωή Σμυρλή
Γιατί διεξήχθησαν τώρα εκλογές
Νέα προϊσταμένη στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας εξελέγη με την ψήφο των συναδέλφων της η εισαγγελέας εφετών Ζωή Σμυρλή.
Η εισαγγελέας συγκέντρωσε την πλειοψηφία των ψήφων των συναδέλφων της.
Η συνυποψηφία της Βασιλική Κρίνα δεν εξελέγη.
Γιατί έγιναν τώρα οι εκλογές
Οι εκλογές διεξήχθησαν λόγω της προαγωγής στον Άρειο Πάγο (Εισαγγελία Αρείου Πάγου) του μέχρι πρότινος προϊσταμένου, Γεώργιου Κατζίδη.
