Αιματηρή συμπλοκή στο Άργος Ορεστικό – Αλλοδαπός μαχαίρωσε 23χρονο ομοεθνή του
Η άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στη λαϊκή αγορά προκαλώντας πανικό - Ο δράστης τράπηκε σε φυγή αλλά εντοπίστηκε λίγο αργότερα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού.
Σοβαρό αιματηρό επεισόδιο με τραυματία έναν 23χρονο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου στο Άργος Ορεστικό, στην περιοχή όπου διεξάγεται η λαϊκή αγορά της πόλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας αλλοδαπός άνδρας 24 ετών επιτέθηκε με μαχαίρι, σε έναν 23χρονο ομοεθνή του, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο Άργος Ορεστικό.
Άγρια συμπλοκή
Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι δύο άνδρες φέρονται να λογομάχησαν έντονα, με την κατάσταση να κλιμακώνεται και τον δράστη να τραυματίζει σοβαρά τον 23χρονο.
Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός. Το θύμα σοβαρά τραυματισμένο, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού, απ’ όπου σε μικρό χρονικό διάστημα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.
Ο 23χρονος φέρει τραύματα στην κοιλιακή χώρα αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Εντοπίστηκε ο δράστης
Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει το σημείο της επίθεσης και συλλέγουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Ο δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού.
Η έρευνα για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην αιματηρή συμπλοκή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
