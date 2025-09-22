Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Η ανικανότητα του νεοφασισμού
Opinion 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:30

Η ανικανότητα του νεοφασισμού

Δεν είναι μόνοι οι επιτυχίες του απανταχού τραμπισμού τερατώδεις· είναι και οι αποτυχίες του.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΆποψηΓιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Περίπου δύο χρόνια μετά από την άφιξή του στις ΗΠΑ, την Παρασκευή, ο Μ. δέχθηκε ένα απρόσμενο τηλεφώνημα από τον δικηγόρο του, ο οποίος του διεμήνυσε να μη φύγει από τη χώρα γιατί η επανείσοδός του θα κόστιζε 100.000 δολάρια.

Ο Μ. είναι Έλληνας μεταδιδακτορικός ερευνητής, με προχωρημένες σπουδές στα εφαρμοσμένα μαθηματικά, τις οποίες επέκτεινε στα υπολογιστικά συστήματα και από εκεί σε ερευνητικά αντικείμενα που ο γράφων -παρότι πτυχιούχος τμήματος Μαθηματικών και παρά τις επανειλημμένες και φιλότιμες προσπάθειες του Μ. να του εξηγήσει- αδυνατεί να καταλάβει πλήρως.

Ο Μ. είναι ο ορισμός του επιστημονικού δυναμικού πολύ υψηλής εξειδίκευσης. Τόσο εξειδικευμένης που η υποδομή για το ερευνητικό του αντικείμενο είναι διαθέσιμη μόνο στο συγκεκριμένο τμήμα του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Αν κι ο Μ. με τη σειρά του δεν στελέχωνε τη συγκεκριμένη υποδομή, οι επιλογές θα περιορίζονταν σε μία χούφτα επιστημόνων σε όλον τον κόσμο, οι περισσότεροι εκ των οποίων πιθανότατα δεν είναι αμερικάνοι.

Η βίζα με την οποία βρίσκεται στις ΗΠΑ ο Μ., όπως και οι υπόλοιποι πανεπιστημιακοί ερευνητές, αλλά και εργαζόμενοι συνήθως μεγάλων εταιρειών με υψηλή εξειδίκευση, είναι η λεγόμενη H1-B. Θεσπίστηκε το 1990 απαντώντας στην αισιοδοξία της παγκοσμιοποίησης της εποχής και στις ανάγκες της αλματώδους ανάπτυξης Σιλίκον Βάλει, προβλέποντας δηλαδή την προσέλκυση «ταλέντου» απ’ όλον τον κόσμο με αντάλλαγμα ένα ποσό μερικών χιλιάδων δολαρίων από τον εργοδότη.

Την Παρασκευή, ωστόσο, με εκτελεστικό διάταγμα της κυβέρνησης Τραμπ -κι εδώ να αναγνωρίσουμε στον δικηγόρο του Μ. ότι έχει καλά αντανακλαστικά- προστέθηκαν άλλες 100.000 δολάρια κόστος για όποιον εργοδότη επιθυμεί να προσλάβει αυτό το υψηλής εξειδίκευσης δυναμικό. Κι αν αυτή η κίνηση είχε διακηρυγμένο σκοπό να «προστατεύσει τις δουλειές των αμερικανών», το γεγονός ότι 71% των ανθρώπων που κάνουν χρήση της συγκεκριμένης βίζας είναι Ινδοί, καθώς επίσης κι ότι το εκτελεστικό διάταγμα έρχεται τη στιγμή της κλιμάκωσης των τεταμένων διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας για το θέμα των δασμών, προσδίδει στην όλη συνθήκη μια ιδιαίτερη απόχρωση.

Ωστόσο, από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή, η τραγωδία είχε μεταμορφωθεί, έστω προσωρινά, σε κωμωδία. Οι κολοσσοί της Σίλικον Βάλει διεμήνυσαν στους εργαζόμενούς τους να επιστρέψουν αμέσως στη χώρα, ο νομικός κόσμος βρήκε το διάταγμα τόσο διάτρητο που αναπόφευκτα θα καταπέσει στο Ανώτατο Δικαστήριο ή στην πράξη, τα νοσοκομεία και εκατοντάδες άλλες υπηρεσίες εξέφρασαν μαζικά τις ανησυχίες για τη στελέχωσή τους και αυτό που άρχισαν να εκτιμούν αναλυτές που μίλησαν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι ότι οι μεγάλοι της Τεχνολογίας που απασχολούν το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων με βίζες Η1-Β θα βρουν απλά κάποιον τρόπο να εξαιρεθούν.

Συμπτωματικά, την ίδια μέρα που ο Τραμπ εξέδιδε το εν λόγω εκτελεστικό διάταγμα, ο τουρμποφιλελεύθερος Μιλέι στην Αργεντινή αποδείκνυε οριστικά ότι είναι τούρμπο σκέτο, όταν παρά την αδάμαστη αγάπη του για τις αγορές και την ελεύθερη οικονομία, είδε εν μία νυκτί τους επενδυτές να αποχωρούν μαζικά από τη χώρα φοβούμενοι την υποτίμηση του πέσο και αμφισβητώντας τη στοιχειώδη ικανότητά του να προβεί σε συνετές κινήσεις δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής που θα διασφαλίσουν την οικονομική σταθερότητα.

Γενικά, όσο προχωράει ο καιρός, τόσο φθίνει η αντίληψη που πολλοί είχαν ότι αυτό που δείχνει ακατάληπτο στις κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ και τους απανταχού τραμπιστές, είναι κάποια διαβολική λογική που αδυνατούμε να συλλάβουμε. Αντιθέτως, όλο και πιο πολύ φαίνεται ότι «μερικές φορές ένα πούρο είναι απλά ένα πούρο» κατά τη γνωστή ρήση του Σίγκμουντ Φρόιντ, όπου το πούρο εν προκειμένω είναι ένα μείγμα τυχοδιωκτισμού, κουτοπονηριάς και απλοϊκότητας, που γίνεται τρομακτικό μόνο λόγω της θέσης από την οποία μεταμορφώνεται σε πολιτική – τον εκάστοτε κυβερνητικό θώκο που επιτρέπει στην ηλιθιότητα να μεταμορφωθεί σε αδιαμεσολάβητη βία.

Η βία, βέβαια, δεν περιορίζεται σ’ αυτή που ευθέως και εμπρόθετα επιβάλλει το καθεστώς Τραμπ ή οι μιμητές του που εξαπλώνονται πλέον με την ταχύτητα επιθετικού καρκίνου σε όλον τον πλανήτη. Αυτή είναι απλά η πιο θεαματική. Ένα δεύτερο και εξίσου επικίνδυνο επίπεδο βίας θα προκύψει από τις αναπόφευκτες εσωτερικές συγκρούσεις που εμφωλεύουν μέσα σ’ αυτό το τερατώδες συμπίλημα.

Τις βλέπουμε ξανά και ξανά να ξεδιπλώνονται: υποσχέσεις προστατευτισμού συγκρούονται με την επιθυμία για μια αγορά χωρίς όρια· το ρατσιστικό κοινό των ψηφοφόρων τους συχνά είναι το πρώτο που έχει ανάγκη τη φτηνή και απροστάτευτη μεταναστευτική εργασία· ακόμα και οι τεχνολογικοί κολοσσοί που προσκόλλησαν στο άρμα του νεοφασισμού κατά την επάνοδό του ανακαλύπτουν ότι το recruiting τους βασίζεται σε έναν πολύχρωμο κόσμο ελεύθερης κυκλοφορίας ανθρώπων και εμπορευμάτων – οι σημερινοί CEO της Tesla, της Microsoft και της Alphabet μεταξύ άλλων ήρθαν στις ΗΠΑ με τη βίζα H1-B όπως σημείωσαν σκωπτικά οι Times of India.

Την εξάπλωση αυτής της ατζέντας, ωστόσο, έχουν αναλάβει σε πολλά μέρη του κόσμου και οι πιο καθωσπρέπει πολιτικές δυνάμεις, με το μοτίβο να επαναλαμβάνεται απαράλλαχτο: μεγάλη ξενοφοβική διακήρυξη – κακή νομοθέτηση επί της διακήρυξης – διοικητικό φρακάρισμα – κατάπτωση και μαρασμός. Μάλιστα, όπως έχει δείξει το σύνολο της σχετικής βιβλιογραφίας, οι αποτρεπτικές πολιτικές για τη μετανάστευση οδηγούν νομοτελειακά στην αύξηση της παράτυπης μετανάστευσης για εξόχως προφανείς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο της αρχιτεκτονικής του σημερινού συστήματος διακυβέρνησης (εν πολλοίς κοινό με ελάχιστες παραλλαγές στις διάφορες χώρες του κόσμου) που να μην επιτελεί μία διττή λειτουργία. Η μετανάστευση επιδρά διαφορετικά στις κοινωνίες και στην οικονομία. Το διεθνές εμπόριο αυξάνει τον παγκόσμιο πλούτο, αλλά ξεδοντιάζει την προστασία της εργασίας. Η δε παγκόσμια κυκλοφορία του χρήματος έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τα όργανα του Διεθνούς Δικαίου – τα οποία όταν υπονομεύονται, αδυνατούν να διαμεσολαβήσουν και το οικονομικό σκέλος της παγκοσμιοποίησης.

Όχι ότι δεν υπάρχουν δόκιμες και ρεαλιστικές κριτικές ενάντια σε αυτή την διευθέτηση του παγκόσμιου τοπίου. Όμως ο νεοφασισμός δεν ανήκει σε αυτές, τουλάχιστον όχι στην εκλέξιμη εκδοχή του που επιχειρεί να προσεταιριστεί ταυτόχρονα τις πολυεθνικές και τον εθνικισμό. Είναι καταδικασμένος σαν ένας απεχθής Σίσυφος συνέχεια να προσκρούει σε ένα αδιαπραγμάτευτο αριθμητικό αποτύπωμα συρρίκνωσης της οικονομίας, ιδίως τη στιγμή που η τράπουλα του κόσμου ανακατεύεται ξανά και η αχαλίνωτη αισιοδοξία που χαρακτήριζε τον δυτικό καπιταλισμό τη δεκαετία του ‘90 δείχνει εμφανή σημάδια φθοράς.

Αυτό δεν σημαίνει επίσης ότι μία τέτοια ταραχώδης και αντιφατική μεσοβασιλεία θα είναι κατ’ ανάγκη βραχύβια· η μακρά Ιστορία του κόσμου δείχνει ότι η ρευστότητα σε πλανητική κλίμακα είναι μάλλον ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Σημαίνει όμως ότι η ζωή του νεοφιλελεύθερου εθνικισμού στον τομέα της διακυβέρνησης θα είναι καταδικασμένη να παράγει βία, αποτελώντας σε ευτελές επίπεδο μία κακή νομοθέτηση που είτε θα καταπέφτει, είτε θα βρίσκει χώρο διαβρώνοντας περαιτέρω τους μηχανισμούς του κράτους, μέχρι την απόλυτη δυσλειτουργία.

Κι αν οι συνέπειες αυτού του μοντέλου ρητορικής και νομοθέτησης ακούγονται οικείες σε όσους διαμένουν στη σημερινή Ελλάδα, de te fabula narratur που έλεγε κι ένας συμπαθής κύριος με μούσια τον 19ο αιώνα. «Για σένα μιλάει αυτή η ιστορία», ελληνιστί.

Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Nvidia: Eπενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Nvidia: Eπενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας
Editorial 18.09.25

Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας

Ο κυβερνητικός επικοινωνιακός μηχανισμός επιδίδεται σε ιδιαίτερα ευφάνταστες ερμηνείες των δημοσκοπήσεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται
Editorial 17.09.25

Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται

Το Ισραήλ προχώρησε σε χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Γιατί παρά τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, η κυβέρνησή του αισθάνεται ότι έχει ασυλία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί, αλλά μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποτελέσει αντίπαλο δέος στη ΝΔ;
Editorial 15.09.25

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί, αλλά μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποτελέσει αντίπαλο δέος στη ΝΔ;

Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, έχει και ηγέτη, τον Νίκο Ανδρουλάκη, που προσπαθεί πραγματικά, αλλά πρέπει να σκεφτεί πώς θα μπορέσει να πείσει ότι όντως είναι ένα κόμμα εξουσίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ντόναλντ Τραμπ: Πλανητάρχης ή παρατηρητής;
Opinion 12.09.25

Πλανητάρχης ή παρατηρητής;

Φαίνεται πως οι υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνη στα δυο μεγάλα πολεμικά μέτωπα ξεθωριάζουν μέρα με τη μέρα.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Αντικομμουνισμός από τα Lidl
Editorial 12.09.25

Αντικομμουνισμός από τα Lidl

Η «Ομάδα Αλήθειας» αποδεικνύει ότι πίσω από την «κεντρώα» αισθητική της ΝΔ κρύβεται ο πιο παραδοσιακός – σχεδόν γραφικός – αντικομμουνισμός

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μάθε παιδί μου γράμματα
Opinion 11.09.25

Μάθε παιδί μου γράμματα

Tι μήνυμα στέλνει στα παιδιά όμως το δημόσιο σχολείο όπως είναι σήμερα; Τι πρότυπα δημιουργεί και τι παραδείγματα;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν
Πολιτικό αδιέξοδο 10.09.25

Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν

Ο «γόρδιος δεσμός» του προϋπολογισμού στη δημοσιονομικά ασθμαίνουσα Γαλλία, το διευρυνόμενο ρήγμα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής ηγεσίας και η κρίση αξιοπιστίας στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε
Editorial 10.09.25

Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα όταν το «Ακραίο Κέντρο» υποστηρίζει ότι είναι το μόνο που αξίζει να κυβερνά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς» [Βίντεο]
Δηλώσεις Λίβιτ 22.09.25

Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαίν Λέβιτ, ανέφερε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θεωρεί την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ως ανταμοιβή για τη Χαμάς

Σύνταξη
Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»
«Cancel» 22.09.25

Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»

Ο Κάνιε Γουέστ μίλησε για την απόφασή του να υποστηρίξει το κίνημα «Make America Great Again» (MAGA) στο νέο ντοκιμαντέρ «In Whose Name?», κάνοντας λόγο για «σύγχρονη σκλαβιά».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα σε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Ελλάδα 22.09.25

Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα σε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο δράστης έβγαλε καραμπίνα στην εθνική οδό και πυροβόλησε τον οδηγό του εκσκαφέα - Εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Καλάβρυτα μία ημέρα αργότερα

Σύνταξη
Πώς το Ισραήλ, μέρα με την μέρα, χάνει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ
Κόσμος 22.09.25

Πώς το Ισραήλ, μέρα με την μέρα, χάνει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ

Όσο ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται, το Ισραήλ συνεχίζει να χάνει υποστηρικτές στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ, το μόνο πράγμα που την κρατά μακριά από τη μοίρα που υπέστη η Νότια Αφρική κατά το Άπαρτχαϊντ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τάρα Ριντ: Η Αμερικανίδα που κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική κακοποίηση έγινε Ρωσίδα πολίτης
Τάρα Ριντ 22.09.25

Η Αμερικανίδα που κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική κακοποίηση έγινε Ρωσίδα πολίτης

Η Τάρα Ριντ, η οποία είχε κατηγορήσει τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική επίθεση τη δεκαετία του 1990, απέκτησε πρόσφατα ρωσική υπηκοότητα. Η αιτία παραμένει ακόμα ασαφής

Σύνταξη
Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ 
«Είναι Ταλιμπάν» 22.09.25

Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ 

Οι ισχυροί σταρ του Χόλιγουντ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή που καταδικάζει την απόφαση της Disney να αναστείλει επ’ αόριστον την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Η επιστολή είναι και η απάντηση τους στις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ψυχιατρική στην εποχή της τεχνολογίας: Υπάρχει τελικά η «ψύχωση της AI»;
Τεχνητή νοημοσύνη 22.09.25

Υπάρχει τελικά η «ψύχωση της AI»; Η ψυχιατρική στην εποχή της τεχνολογίας

Μια νέα πρόκληση αναδύεται για την ψυχιατρική κοινότητα, καθώς όλο και περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ψυχωτικά συμπτώματα έπειτα από συνομιλίες με chatbots τεχνητής νοημοσύνης (AI psychosis)

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;
Νέα Αριστερά 22.09.25

Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για τον κίνδυνο να χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις, εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Χαμάς: Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα
Κόσμος 22.09.25

Στη δημοσιότητα νέο βίντεο της Χαμάς με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα

Ο νεαρός άνδρας ονομάζεται Αλόν Οχέλ και είναι 24 ετών, εμφανίζεται σε βίντεο της Χαμάς για δεύτερη φορά από τις αρχές του μήνα. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του βίντεο

Σύνταξη
Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης τίμησε τον Αντρέ Βιεϊρίνια στα βραβεία ΠΣΑΠΠ για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο – Βραβεύτηκαν επίσης και οι Νίνης, Ζέκα, Φετφατζίδης.

Σύνταξη
Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι
On Field 22.09.25

Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι

Η αγγλική ομάδα δεν έχει νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές στην Πρέμιερ Λιγκ και μια κίνηση του Ουνάι Έμερι προκάλεσε όργιο φημών, αναφορικά με το μέλλον του Ισπανού στον πάγκο των «χωριατών»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ
Ή άγαλμα ή πρόστιμο 22.09.25

Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ

Το New College της Φλόριντα, το οποίο πριν δύο χρόνια άλλαξε διοίκηση και πήρε συντηρητική κατεύθυνση, ανακοίνωσε ότι θα «τιμήσει» τον Τσάρλι Κερκ με την ανέγερση ενός αγάλματος του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν
Ποδόσφαιρο 22.09.25

LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν για την 5η αγωνιστική της Ligue 1.

Σύνταξη
Το ΑΕΠ αυξάνεται, οι Έλληνες φτωχαίνουν – 4 συν μία 1 ερωταπαντήσεις για τα παράδοξα της ελληνικής οικονομίας
ΕΚΚΕ 22.09.25

Το ΑΕΠ αυξάνεται, οι Έλληνες φτωχαίνουν – 4 συν μία 1 ερωταπαντήσεις για τα παράδοξα της ελληνικής οικονομίας

Γιατί η αύξηση του ΑΕΠ δεν σημαίνει βελτίωση του βιοτικού επιπέδου; Πώς αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο; Ο διευθυντής ερευνών του ΕΚΚΕ μιλάει για τις 4+1 πληγές της ελληνικής οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024
Πρόβλημα δημόσιας υγείας 22.09.25

Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024

Ακόμη μία έρευνα επιβεβαιώνει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη. Η ακραία ζέστη προκαλεί θανάτους, καθώς τα καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο ζεστά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λαοθάλασσα στην Ιταλία για τη Γάζα – Μπλόκο σε δρόμους, λιμάνια και σχολεία
«Μπλόκο σε όλα» 22.09.25

Λαοθάλασσα στην Ιταλία για τη Γάζα – Μπλόκο σε δρόμους, λιμάνια και σχολεία

Από το Μιλάνο έως το Παλέρμο και από τη Ρώμη έως τη Γένοβα και το Λιβόρνο, οι Ιταλοί βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν την πολιτική και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Σύνταξη
Βοιωτία: «Έκανα λάθος» λέει τώρα η 62χρονη – Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της μητέρας της
Ελλάδα 22.09.25

Βοιωτία: «Έκανα λάθος» λέει τώρα η 62χρονη – Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της μητέρας της

Πολλά είναι τα ερωτήματα τόσο για το πώς πέθανε η ηλικιωμένη γυναίκα αλλά και για τον ρόλο άλλων προσώπων γύρω από την 62χρονη που έκρυψε τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψα δίπλα στο σπίτι της

Σύνταξη
Ισραήλ: O στολίσκος Global Sumud Flotilla δεν θα φτάσει ποτέ στη Γάζα, δεν θα το επιτρέψουμε
Υπουργείο Εξωτερικών 22.09.25

Ισραήλ: O στολίσκος Global Sumud Flotilla δεν θα φτάσει ποτέ στη Γάζα, δεν θα το επιτρέψουμε

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, που αποτελείται από δεκάδες σκάφη, σκοπεύει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει τρόφιμα και ανθρωπιστικά εφόδια στον θύλακα

Σύνταξη
