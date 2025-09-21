Πανδαισία: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
Δείτε γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Premier League, Bundesliga, La Liga και Serie A.
Πλούσιο θέαμα χάρισαν στους λάτρεις της «στρογγυλής θεάς» οι ομάδες σε Premier League, Bundesliga, La Liga και Serie A.
Στην Premier League, η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ κέρδισε εντός έδρας την Έβερτον με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν η νικήτρια στο ντέρμπι με την Τσέλσι, με την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ να επικρατεί με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Ισοπαλία στο «Τερφ Μουρ» ανάμεσα σε Μπέρνλι και Νότιγχαμ Φόρεστ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Διπλό για την Λιντς στην έδρα της Γουλβς με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Εκτός έδρας νίκη και για την Κρίσταλ Πάλας απέναντι στην Γουέστ Χαμ (δείτε εδώ τα highlights)
Ματσάρα, αλλά χωρίς νικητή στο Άμεξ, με την Μπράιτον να έρχεται 2-2 με την Τότεναμ (δείτε εδώ τα highlights).
Στο παιχνίδι που έκλεισε το σημερινό πρόγραμμα, η Φούλαμ κέρδισε με 3-1 την Μπρέντφορντ (δείτε εδώ τα highlights)
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Premier League:
Λίβερπουλ – Έβερτον 2-1
Γουλβς – Λιντς 1-3
Γουέστ Χαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2
Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1
Μπράιτον – Τότεναμ 2-2
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι 2-1
Φούλαμ – Μπρέντφορντ 3-1
21/09 16:00 Σάντερλαντ – Άστον Βίλα
21/09 16:00 Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ
21/09 18:30 Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης (6ης) αγωνιστικής:
Σάββατο 27/09
Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)
Τσέλσι-Μπράιτον (17:00)
Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ (17:00)
Λιντς-Μπόρνμουθ (17:00)
Μάντσετσερ Σίτι-Μπέρνλι (17:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Σάντερλαντ (19:30)
Τότεναμ-Γουλβς (22:00)
Κυριακή 28/09
Άστον Βίλα-Φούλαμ (16:00)
Νιουκάστλ-Άρσεναλ (18:30)
Δευτέρα 29/09
Έβερτον-Γουέστ Χαμ (22:00)
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (21/9) με τις αναμετρήσεις: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα (16:00), Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ (16:00) και Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι (18:30)
Στην Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου διέλυσε εκτός έδρας την Χόφενχαϊμ με 4-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Φράιμπουργκ ήταν σαρωτική στη Βρέμη και επικράτησε με 3-0 της Βέρντερ (δείτε εδώ τα highlights).
Διπλό της Μάιντς στην έδρα της Άουγκσμπουργκ με 4-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Εντός έδρας νίκη για το Αμβούργο απέναντι στην Χάιντενχαϊμ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Στο βραδινό παιχνίδι, η Λειψία κέρδισε με 3-1 την Κολωνία (δείτε εδώ τα highlights)
Στο χθεσινό ματς, η Στουτγκάρδη νίκησε με 2-0 την Ζανκτ Πάουλι (δείτε εδώ τα highlights).
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (21/9), με τα παιχνίδια: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ουνιόν Βερολίνου (16:30), Λεβερκούζεν-Γκλάντμπαχ (18:30) και Ντόρτμουντ-Βόλφσμπουργκ (20:30).
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:
Παρασκευή (19/09)
Στουτγκάρδη-Ζανκτ Πάουλι 2-0
Σάββατο (20/09)
Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ 0-3
Άουγκσμπουργκ-Μάιντς 1-4
Χόφενχαϊμ-Μπάγερν Μονάχου 1-3
Αμβούργο-Χάιντενχαϊμ 2-1
Λειψία-Κολωνία 3-1
Κυριακή (21/09)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)
Λεβερκούζεν-Γκλάντμπαχ (18:30)
Ντόρτμουντ-Βόλφσμπουργκ (20:30)
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης (5ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή (26/09)
Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης (21:30)
Σάββατο (27/09)
Μάιντς – Ντόρτμουντ (16:30)
Βόλφσμπουργκ – Λειψία (16:30)
Ζανκτ Πάουλι – Λεβερκούζεν (16:30)
Χάιντενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ (16:30)
Γκλάντμπαχ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:30)
Κυριακή (28/09)
Φράιμπουργκ – Χόφενχαϊμ (16:30)
Κολωνία – Στουτγκάρδη (18:30)
Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο (20:30)
Στη La Liga, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε εύκολα με 2-0 της Εσπανιόλ και έκανε το 5Χ5 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Λεβάντε διέλυσε εκτός έδρας την Ζιρόνα με 4-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα επικράτησε εκτός έδρας της Αλαβές με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Εντός έδρας νίκη για την Βιγιαρεάλ απέναντι στην Οσασούνα με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Στο τελευταίο χρονικά ματς του Σαββάτου (20/9), η Βαλένθια νίκησε με 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο (δείτε εδώ τα highlights)
Στο παιχνίδι που έγινε χθες, η Μπέτις νίκησε με 3-1 την Σοσιεδάδ (δείτε εδώ τα highlights).
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται αύριο (21/9) με τα παιχνίδια: Ράγιο Βαγεκάνο – Θέλτα (15:00), Μαγιόρκα – Ατλέτικο Μαδρίτης (17:15), Έλτσε – Οβιέδο (19:30) και Μπαρτσελόνα – Χετάφε (22:00).
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα:
Μπέτις-Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-1
Χιρόνα-Λεβάντε 0-4
Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ 2-0
Αλαβές-Σεβίλλη 1-2
Βιγιαρεάλ-Οσασούνα 2-1
Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0
21/9
15:00 Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα
17:15 Μαγιόρκα-Ατλέτικο Μαδρίτης
19:30 Έλτσε-Οβιέδο
22:00 Μπαρτσελόνα-Χετάφε
Η βαθμολογία:
Επόμενη αγωνιστική:
23/9
20:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο-Χιρόνα
20:00 Εσπανιόλ-Βαλένθια
22:30 Λεβάντε-Ρεάλ Μαδρίτης
22:30 Σεβίλλη-Βιγιαρεάλ
24/9
20:00 Χετάφε-Αλαβές
22:30 Ατλέτικο Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο
22:30 Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μαγιόρκα
25/9
20:30 Οσασούνα-Έλτσε
22:30 Οβιέδο-Μπαρτσελόνα
Στη Serie A, η Γιουβέντους γκέλαρε στην έδρα της Βερόνα, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1.
Η Μπολόνια νίκησε με 2-1 την Τζένοα.
Στο παιχνίδι που έκλεισε το σημερινό πρόγραμμα, η Μίλαν μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ουντινέζε (3-0).
Στο χθεσινό παιχνίδι, η Κάλιαρι κέρδισε εκτός έδρας την Λέτσε με 2-1.
Η αγωνιστική συνεχίζεται αύριο (21/9) με τις αναμετρήσεις: Λάτσιο – Ρόμα (13:30), Τορίνο – Αταλάντα (16:00), Κρεμονέζε – Πάρμα (16:00), Φιορεντίνα – Κόμο (19:00) και Ίντερ – Σασουόλο (21:45), ενώ ολοκληρώνεται την Δευτέρα (22/9) με το Νάπολι – Πίζα (21:45).
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Λέτσε – Κάλιαρι 1-2
Μπολόνια – Τζένοα 2-1
Βερόνα – Γιουβέντους 1-1
Ουντινέζε – Μίλαν 0-3
21/9 13:30 Λάτσιο – Ρόμα
21/9 16:00 Τορίνο – Αταλάντα
21/9 16:00 Κρεμονέζε – Πάρμα
21/9 19:00 Φιορεντίνα – Κόμο
21/9 21:45 Ίντερ – Σασουόλο
22/9 21:45 Νάπολι – Πίζα
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (5η) αγωνιστική:
Σάββατο (27/09)
Κόμο-Κρεμονέζε 16.00
Γιουβέντους-Αταλάντα 19.00
Κάλιαρι-Ίντερ 21.45
Κυριακή (28/09)
Σασουόλο-Ουντινέζε 13.30
Ρόμα-Βερόνα 16.00
Πίζα-Φιορεντίνα 16.00
Λέτσε-Μπολόνια 19.00
Μίλαν-Νάπολι 21.45
Δευτέρα (29/09)
Πάρμα-Τορίνο 19.30
Τζένοα-Λάτσιο 21.45
