Πανδαισία: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)

Πλούσιο θέαμα χάρισαν στους λάτρεις της «στρογγυλής θεάς» οι ομάδες σε Premier League, Bundesliga, La Liga και Serie A.

Στην Premier League, η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ κέρδισε εντός έδρας την Έβερτον με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν η νικήτρια στο ντέρμπι με την Τσέλσι, με την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ να επικρατεί με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Ισοπαλία στο «Τερφ Μουρ» ανάμεσα σε Μπέρνλι και Νότιγχαμ Φόρεστ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό για την Λιντς στην έδρα της Γουλβς με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Εκτός έδρας νίκη και για την Κρίσταλ Πάλας απέναντι στην Γουέστ Χαμ (δείτε εδώ τα highlights)

Ματσάρα, αλλά χωρίς νικητή στο Άμεξ, με την Μπράιτον να έρχεται 2-2 με την Τότεναμ (δείτε εδώ τα highlights).

Στο παιχνίδι που έκλεισε το σημερινό πρόγραμμα, η Φούλαμ κέρδισε με 3-1 την Μπρέντφορντ (δείτε εδώ τα highlights)

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Premier League:

Λίβερπουλ – Έβερτον 2-1

Γουλβς – Λιντς 1-3

Γουέστ Χαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2

Μπέρνλι – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

Μπράιτον – Τότεναμ 2-2

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι 2-1

Φούλαμ – Μπρέντφορντ 3-1

21/09 16:00 Σάντερλαντ – Άστον Βίλα

21/09 16:00 Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ

21/09 18:30 Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι

Το πρόγραμμα της επόμενης (6ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 27/09

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)

Τσέλσι-Μπράιτον (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ (17:00)

Λιντς-Μπόρνμουθ (17:00)

Μάντσετσερ Σίτι-Μπέρνλι (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Σάντερλαντ (19:30)

Τότεναμ-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 28/09

Άστον Βίλα-Φούλαμ (16:00)

Νιουκάστλ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 29/09

Έβερτον-Γουέστ Χαμ (22:00)

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (21/9) με τις αναμετρήσεις: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα (16:00), Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ (16:00) και Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Στην Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου διέλυσε εκτός έδρας την Χόφενχαϊμ με 4-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Φράιμπουργκ ήταν σαρωτική στη Βρέμη και επικράτησε με 3-0 της Βέρντερ (δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό της Μάιντς στην έδρα της Άουγκσμπουργκ με 4-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Εντός έδρας νίκη για το Αμβούργο απέναντι στην Χάιντενχαϊμ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Στο βραδινό παιχνίδι, η Λειψία κέρδισε με 3-1 την Κολωνία (δείτε εδώ τα highlights)

Στο χθεσινό ματς, η Στουτγκάρδη νίκησε με 2-0 την Ζανκτ Πάουλι (δείτε εδώ τα highlights).

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (21/9), με τα παιχνίδια: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ουνιόν Βερολίνου (16:30), Λεβερκούζεν-Γκλάντμπαχ (18:30) και Ντόρτμουντ-Βόλφσμπουργκ (20:30).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (19/09)

Στουτγκάρδη-Ζανκτ Πάουλι 2-0

Σάββατο (20/09)

Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ 0-3

Άουγκσμπουργκ-Μάιντς 1-4

Χόφενχαϊμ-Μπάγερν Μονάχου 1-3

Αμβούργο-Χάιντενχαϊμ 2-1

Λειψία-Κολωνία 3-1

Κυριακή (21/09)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Λεβερκούζεν-Γκλάντμπαχ (18:30)

Ντόρτμουντ-Βόλφσμπουργκ (20:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (5ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (26/09)

Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης (21:30)

Σάββατο (27/09)

Μάιντς – Ντόρτμουντ (16:30)

Βόλφσμπουργκ – Λειψία (16:30)

Ζανκτ Πάουλι – Λεβερκούζεν (16:30)

Χάιντενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ (16:30)

Γκλάντμπαχ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:30)

Κυριακή (28/09)