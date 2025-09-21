sports betsson
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Λάτσιο – Ρόμα 0-1: Στους «τζιαλορόσι» το ντέρμπι, ντεμπούτο για τον Τσιμίκα
Ποδόσφαιρο 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:51

Λάτσιο – Ρόμα 0-1: Στους «τζιαλορόσι» το ντέρμπι, ντεμπούτο για τον Τσιμίκα

Η Ρόμα νίκησε 1-0 τη Λάτσιο στο «Derby della Capitale», με τον Κώστα Τσιμίκα να κάνει το ντεμπούτο του για τους «τζαλορόσι».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φαγητό: Takeaway ή… ταβερνάκι; Πότε «παρασύρεσαι» σε υπερκατανάλωση;

Φαγητό: Takeaway ή… ταβερνάκι; Πότε «παρασύρεσαι» σε υπερκατανάλωση;

Spotlight

Στα χρώματα των «τζιαλορόσι» βάφτηκε το ντέρμπι της ιταλικής πρωτεύουσας. Επιστροφή στις νίκες στη Serie A για τη Ρόμα η οποία νίκησε 1-0 τη Λάτσιο στο «Ολίμπικο» για την 4η αγωνιστική, φτάνοντας έτσι τις τρεις νίκες και τους 9 βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Καταστροφικό, αντίθετα, ξεκίνημα για τη Λάτσιο στη σεζόν, καθώς μετά από τέσσερα παιχνίδια μετράει 3 ήττες και ισάριθμους βαθμούς. Το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ρόμα έκανε ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 81ο λεπτό. Επεισοδιακό φινάλε στο παιχνίδι, με δύο αποβολές για τη Λάτσιο.

Οι φιλοξενούμενοι έψαχναν το γκολ καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, κάτι που επίτευξαν στο 38′, όπου εκμεταλλέυτηκαν λάθος από την άμυνα της Λάτσιο, και ο Σουλέ μοίρασε στον Πελεγκρίνι για να κάνει το 1-0. Οι γηπεδούχοι θέλανε να αντιδράσουν στο δεύτερο μισό, ωστόσο ο Σβίλαρ δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα.

Στο δεύτερο μέρος, η Λάτσιο βρέθηκε κοντά στο να ισοφαρίσει, με τον Ντιά να βρίσκεται σε τετ-α-τετ με τον Σβίλαρ, ωστόσο δεν βρήκε την μπάλα όπως ήθελε και αστόχησε. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν για το γκολ, με τον Καστεγιάνος να απειλεί περισσότερο. Στο 85′ ωστόσο, ο Μπελαγιάν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για μαρκάρισμα στον Κονέ, δυσκολεύοντας το έργο της ομάδας του. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η Λάτσιο βρέθηκε ξανά κοντά στο γκολ στο 90+3′, με ένα τρομερό σουτ του Κατάλντι, όμως η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι.

Μετά το σφύριγμα της λήξης που βρήκε τη Ρόμα να πανηγυρίζει, ο Ματέο Γκεντουζί αποβλήθηκε από τον Σιμόνε Σότσα για έντονη διαμαρτυρία.

Οι συνθέσεις

Λάτσιο: Προβεντέλ, Μάρουσιτς, Χίλα, Ρομανιόλι, Ταβάρες (46′ Πελεγκρίνι), Γκεντουζί, Ροβέλα (46′ Κατάλντι), Ντελέ-Μπασιρού (14′ Μπελαγιάν), Πέδρο (79′ Νόσλιν), Ντιά (62′ Καστεγιάνος), Τζακάνι

Ρόμα: Σβίλαρ, Τσελίκ, Μαντσίνι, Εντικά, Ρεντς, Κριστάντε (81′ Ελ Αϊνάουι), Κονέ, Ανχελίνιο (81′ Τσιμίκας), Σουλέ (73′ Μπαλντάνζι), Πελεγκρίνι (73′ Πισίλι), Φέργκιουσον (66′ Ντόβμπικ)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (19/09)

Λέτσε-Κάλιαρι 1-2

Σάββατο (20/09)

Μπολόνια-Τζένοα 2-1
Βερόνα-Γιουβέντους 1-1
Ουντινέζε-Μίλαν 0-3

Κυριακή (21/09)

Λάτσιο-Ρόμα 13:30
Τορίνο-Αταλάντα 16:00
Κρεμονέζε-Πάρμα 16:00
Φιορεντίνα-Κόμο 19:00
Ίντερ-Σασουόλο 21:45

Δευτέρα (22/09)

Νάπολι-Πίζα 21:45

Η επόμενη (5η) αγωνιστική:

Σάββατο (27/09)

Κόμο-Κρεμονέζε 16.00
Γιουβέντους-Αταλάντα 19.00
Κάλιαρι-Ίντερ 21.45

Κυριακή (28/09)

Σασουόλο-Ουντινέζε 13.30
Ρόμα-Βερόνα 16.00
Πίζα-Φιορεντίνα 16.00
Λέτσε-Μπολόνια 19.00
Μίλαν-Νάπολι 21.45

Δευτέρα (29/09)

Πάρμα-Τορίνο 19.30
Τζένοα-Λάτσιο 21.45

Headlines:
Economy
Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαγητό: Takeaway ή… ταβερνάκι; Πότε «παρασύρεσαι» σε υπερκατανάλωση;

Φαγητό: Takeaway ή… ταβερνάκι; Πότε «παρασύρεσαι» σε υπερκατανάλωση;

Business
Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα

LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Άστον Βίλα για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το NovaSports Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το NovaSports Start.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα

LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Άστον Βίλα για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το NovaSports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το NovaSports Start.

Σύνταξη
LIVE: Λάτσιο – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Λάτσιο – Ρόμα

LIVE: Λάτσιο – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 13.30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λάτσιο – Ρόμα για την 4η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ κυριαρχούν στα ντέρμπι: Τα δύο σερί, το 60% των νικών και τα 43 γκολ (vids)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ κυριαρχούν στα ντέρμπι: Τα δύο σερί, το 60% των νικών και τα 43 γκολ (vids)

Αήττητο 7 αγώνων και 3 σερί νίκες έχει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό επί Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να έχει δημιουργήσει γενικά τρομερή παράδοση στα ελληνικά ντέρμπι - Τα «ερυθρόλευκα» στατιστικά της κυριαρχίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού
Σπορ 21.09.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού

Ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Super League, ευρωπαϊκή δράση, φιλικά στο μπάσκετ και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (21/9).

Σύνταξη
Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο στις 21:00, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν για το ελληνικό πρωτάθλημα. - Όλο το πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από σήμα της «Εθνικής Αστυνομίας» της Βουλγαρίας, η οποία, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, πραγματοποίησε εκτενή έλεγχο για τη σεζόν 2024/25.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»
InTalks 21.09.25

Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»

«Πώς αυτός έχει δει το παιδί μου, όταν εγώ δεν το έχω δει;» λέει στο in και συγκλονίζει ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, καταγγέλλοντας με πικρία τη στάση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Σταμάτη, ο οποίος πάντως μιλά για παρανόηση των λεγομένων του. Καταβεβλημένος αλλά παίρνοντας δύναμη από τη συμπαράσταση του κόσμου ο Πάνος Ρούτσι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την απεργία πείνας μέχρι τη δικαίωση του αιτήματός του για εκταφή του παιδιού του.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Eurostat: Η κρυφή ανεργία στην Ευρώπη – Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα
Στοιχεία Eurostat 21.09.25

Η κρυφή πλευρά της ανεργίας στην Ευρώπη - Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα

Στην Ελλάδα η επίσημη ανεργία ανέρχεται σε 8,9% αλλά μεταφράζεται σε 13,2% όταν υπολογιστούν όλοι όσοι δεν έχουν δουλειά ή υποαπασχολούνται και αναγκάζονται να ζουν σε συνθήκες φτωχοποίησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Βατικανό: «Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» – Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα
Αλληλεγγύη 21.09.25

«Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» - Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα

Ο ποντίφικας αναφερόμενος στη Γάζα χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες, σε όλη την Εκκλησία, «που εκφράζουν την αλληλεγγύη με τους αδελφούς και τις αδελφές που υποφέρουν σ' αυτή τη μαρτυρική γη»

Σύνταξη
Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ
Πέντε λέξεις 21.09.25

Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ

Σε ένα δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το 1961, λέγεται ότι η βασίλισσα έδωσε στη Τζάκι Κένεντι μια διακριτική αλλά αποτελεσματική συμβουλή για το πώς να συμπεριφέρεται ως δημόσιο πρόσωπο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα

LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Άστον Βίλα για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το NovaSports Premier League.

Σύνταξη
Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;
Ασφάλεια ή τέλμα; 21.09.25

Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη για πολλά χρόνια μπορεί να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα στην αναζήτηση εργασίας, καθώς αντιμετωπίζουν μια αγορά που έχει αλλάξει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το NovaSports Start.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ
Πολιτική 21.09.25

Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ

«Έχουμε μια συμπεριφορά της ΝΔ απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι στο κράτος Δικαίου, που είναι απολύτως αυταρχική και περιφρονητική» τόνισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Αργολίδα: Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι
Κοντά σε κατοικίες 21.09.25

Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι Αργολίδας

«Παραμένουμε σε επιφυλακή, θα υπάρξει ενημέρωση για κάθε εξέλιξη» αναφέρει ο δήμαρχος Ερμιονίδας, Γιάννης Γεωργόπουλος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη μεγάλη φωτιά

Σύνταξη
Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού – «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»
Ελλάδα 21.09.25

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού - «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι πραγματοποιείται το απόγευμα στην Αθήνα, με  κάλεσμα για συμμετοχή από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.

Σύνταξη
«Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών – Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο
Αναμνήσεις 21.09.25

«Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών - Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο

Ο 85χρονος Πατσίνο μιλάει στον Guardian για την κληρονομιά του συγκινητικού δράματος του 1975, «Σκυλίσια Μέρα», την αγάπη του για το YouTube, τις ψευδείς φήμες για το θάνατό του και τους λόγους για τους οποίους δεν συζητά για πολιτική.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο