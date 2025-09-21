Λάτσιο – Ρόμα 0-1: Στους «τζιαλορόσι» το ντέρμπι, ντεμπούτο για τον Τσιμίκα

Στα χρώματα των «τζιαλορόσι» βάφτηκε το ντέρμπι της ιταλικής πρωτεύουσας. Επιστροφή στις νίκες στη Serie A για τη Ρόμα η οποία νίκησε 1-0 τη Λάτσιο στο «Ολίμπικο» για την 4η αγωνιστική, φτάνοντας έτσι τις τρεις νίκες και τους 9 βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Καταστροφικό, αντίθετα, ξεκίνημα για τη Λάτσιο στη σεζόν, καθώς μετά από τέσσερα παιχνίδια μετράει 3 ήττες και ισάριθμους βαθμούς. Το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ρόμα έκανε ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 81ο λεπτό. Επεισοδιακό φινάλε στο παιχνίδι, με δύο αποβολές για τη Λάτσιο.

Οι φιλοξενούμενοι έψαχναν το γκολ καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, κάτι που επίτευξαν στο 38′, όπου εκμεταλλέυτηκαν λάθος από την άμυνα της Λάτσιο, και ο Σουλέ μοίρασε στον Πελεγκρίνι για να κάνει το 1-0. Οι γηπεδούχοι θέλανε να αντιδράσουν στο δεύτερο μισό, ωστόσο ο Σβίλαρ δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα.

Στο δεύτερο μέρος, η Λάτσιο βρέθηκε κοντά στο να ισοφαρίσει, με τον Ντιά να βρίσκεται σε τετ-α-τετ με τον Σβίλαρ, ωστόσο δεν βρήκε την μπάλα όπως ήθελε και αστόχησε. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν για το γκολ, με τον Καστεγιάνος να απειλεί περισσότερο. Στο 85′ ωστόσο, ο Μπελαγιάν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για μαρκάρισμα στον Κονέ, δυσκολεύοντας το έργο της ομάδας του. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η Λάτσιο βρέθηκε ξανά κοντά στο γκολ στο 90+3′, με ένα τρομερό σουτ του Κατάλντι, όμως η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι.

Μετά το σφύριγμα της λήξης που βρήκε τη Ρόμα να πανηγυρίζει, ο Ματέο Γκεντουζί αποβλήθηκε από τον Σιμόνε Σότσα για έντονη διαμαρτυρία.

Οι συνθέσεις

Λάτσιο: Προβεντέλ, Μάρουσιτς, Χίλα, Ρομανιόλι, Ταβάρες (46′ Πελεγκρίνι), Γκεντουζί, Ροβέλα (46′ Κατάλντι), Ντελέ-Μπασιρού (14′ Μπελαγιάν), Πέδρο (79′ Νόσλιν), Ντιά (62′ Καστεγιάνος), Τζακάνι

Ρόμα: Σβίλαρ, Τσελίκ, Μαντσίνι, Εντικά, Ρεντς, Κριστάντε (81′ Ελ Αϊνάουι), Κονέ, Ανχελίνιο (81′ Τσιμίκας), Σουλέ (73′ Μπαλντάνζι), Πελεγκρίνι (73′ Πισίλι), Φέργκιουσον (66′ Ντόβμπικ)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (19/09)

Λέτσε-Κάλιαρι 1-2

Σάββατο (20/09)

Μπολόνια-Τζένοα 2-1

Βερόνα-Γιουβέντους 1-1

Ουντινέζε-Μίλαν 0-3

Κυριακή (21/09)

Λάτσιο-Ρόμα 13:30

Τορίνο-Αταλάντα 16:00

Κρεμονέζε-Πάρμα 16:00

Φιορεντίνα-Κόμο 19:00

Ίντερ-Σασουόλο 21:45

Δευτέρα (22/09)

Νάπολι-Πίζα 21:45

Η επόμενη (5η) αγωνιστική:

Σάββατο (27/09)

Κόμο-Κρεμονέζε 16.00

Γιουβέντους-Αταλάντα 19.00

Κάλιαρι-Ίντερ 21.45

Κυριακή (28/09)

Σασουόλο-Ουντινέζε 13.30

Ρόμα-Βερόνα 16.00

Πίζα-Φιορεντίνα 16.00

Λέτσε-Μπολόνια 19.00

Μίλαν-Νάπολι 21.45

Δευτέρα (29/09)

Πάρμα-Τορίνο 19.30

Τζένοα-Λάτσιο 21.45