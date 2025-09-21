Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Χωρίς Παιδεία η Ελλάδα είναι έρμαιο των πολιτικάντηδων
Opinion 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:00

Χωρίς Παιδεία η Ελλάδα είναι έρμαιο των πολιτικάντηδων

Στραγγαλίζεται χρηματοδοτικά η Παιδεία και χάνεται το αύριο. Κάτω και από την Ουγγαρία η Ελλάδα.

Ελένη Στεργίου
ΆποψηΕλένη Στεργίου
Δε δύναται κοινωνία όρθια, σκεπτόμενη και γόνιμη ως προς τις ιδέες δίχως η Πολιτεία να επενδύει στην καλλιέργεια του νου, μέσα από την Παιδεία. Όμως, αυτή η χώρα στην οποία ζούμε, αυτό το κράτος –  η παρούσα κυβέρνηση – δείχνει να υπονομεύει τις προϋποθέσεις για σωστή ανατροφή των παιδιών, καθώς η Παιδεία στην Ελλάδα ασφυκτιά χρηματοδοτικά. Αν λοιπόν δεν υπάρχει κάποιο συντονισμένο σχέδιο καταστροφής του πνεύματος της νέας γενιάς, τότε απλώς η έλλειψη ικανότητας της κυβέρνησης μας οδηγεί στο απόλυτο σκοτάδι.

Κοινωνία η οποία δεν έχει βάση την Παιδεία είναι κάστρο στην άμμο και εύκολα μπορεί να παρασυρθεί από πολιτικάντηδες, όταν έρθει η ώρα της λαϊκής ετυμηγορίας στην κάλπη.   Όταν η πολιτεία δεν διασφαλίζει καθολική και ποιοτική δημόσια Παιδεία  – χωρίς εισοδηματικούς περιορισμούς-  εύκολα παρασύρεται από δημαγωγούς. Δεν υπάρχει άμυνα, δεν υπάρχει φίλτρο.

«Η εκπαίδευση και η μόρφωση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αλλάξουμε τον κόσμο» (Νέλσον Μαντέλα).

Είναι τραγική ειρωνεία να υπερηφανεύεται μία πολιτική ηγεσία για τη μερική βελτίωση δεικτών ανάπτυξης, ενώ την ίδια ώρα στραγγαλίζεται η δημόσια παιδεία. Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ αποδεικνύουν όχι μόνο τη φτώχεια αυτής της χώρας, αλλά και την έλλειψη οράματος της πολιτικής ηγεσίας.

Παιδεία, Δικαιοσύνη και Υγεία: οι δείκτες αυτοί δείχνουν αν μία κοινωνία πάει μπροστά ή πίσω. Και δυστυχώς στην Ελλάδα τα στοιχεία δεν είναι θετικά.

Η Ελλάδα είναι τελευταία στην Ευρώπη στη χρηματοδότηση της Παιδείας

Επενδύει στην εκπαίδευση το 3,9% του ΑΕΠ, ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 4,7%. Για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δαπανά 6.420 δολ./μαθητή και βρίσκεται στην τελευταία θέση της ΕΕ. Μάλιστα, προτελευταία είναι η Ουγγαρία που δαπανά 10.000 δολ. Επίσης, οι δημόσιες δαπάνες για την Παιδεία ανέρχονται σε 4.497 δολ./φοιτητή, έναντι μέσου όρου του ΟΟΣΑ 15.102 δολ. 

Σύμφωνα με την έκθεση, σε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ οι μισθοί των δασκάλων έχουν αυξηθεί από το 2015 κατά μέσο όρο 14,6%, ενώ στην Ελλάδα μόλις 1,4%! Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης της Έρευνας & Ανάπτυξης), η δημόσια δαπάνη στην Ελλάδα είναι 4.497 δολ. ανά φοιτητή, πολύ κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 15.102 δολάρια.

Ο ετήσιος αριθμός διδακτικών ωρών για την υποχρεωτική διδασκαλία στην Ελλάδα στην πρωτοβάθμια είναι 718 ώρες, στη δευτεροβάθμια 791 ώρες. Και στις δύο περιπτώσεις είναι κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που είναι 804 ώρες και 909 ώρες αντίστοιχα.

Η χώρα είναι εκτός μνημονίου από το 2018. Αν δεν είναι από αμέλεια η απουσία στρατηγικής για τη βελτίωση της δημόσιας Παιδείας,  τότε είναι από πρόθεση.  Η Ελλάδα κινδυνεύει να καταδικαστεί σε μια διαρκή υστέρηση απέναντι στις υπόλοιπες χώρες και οι συνέπειες της κυβερνητικής στρατηγικής αφορούν ολόκληρη την κοινωνία. 

Πεθαίνω σαν χώρα (υστερόγραφο για την Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025)
De cultus politicus 08.09.25

Πεθαίνω σαν χώρα (υστερόγραφο για την Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025)

Όχι μόνο δεν υπάρχει όραμα να ελπίζει ο έλληνας σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον, αλλά δεν υπάρχει καν συζήτηση λες και μεταβλήθηκε το σύστημα σε ένα σύνολο στρουθοκαμήλων

Κάτων ο νεωτερικός
Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη
Editorial 08.09.25

Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη υπηρέτησε το αφήγημά του. Όχι την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ούτε – πολύ περισσότερο – την ελληνική κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
