Ένας άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία μιας 17χρονης influencer στο σπίτι της στο Πακιστάν, μετά από επανειλημμένες απορρίψεις των ερωτικών του προτάσεων, παραπέμφθηκε επίσημα σε δίκη.

Η δολοφονία της Σάνα Γιουσάφ τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους προκάλεσε κατακραυγή σε ολόκληρη τη χώρα και αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την ασφάλεια των γυναικών, αφού σύμφωνα με το Al Jazeera ορισμένα σχόλια στο διαδίκτυο – παράλληλα με τα συλλυπητήρια – την κατηγόρησαν για τον ίδιο της τον θάνατό.

Ο 22χρονος κατηγορούμενος, Ουμάρ Χαγιάτ, επίσης influencer στο TikTok, δήλωσε αθώος σε δικαστήριο της πρωτεύουσας Ισλαμαμπάντ το Σάββατο, όταν ξεκίνησε επίσημα η δίκη.

«Όλες οι κατηγορίες που μου αποδίδονται είναι αβάσιμες και ψευδείς», δήλωσε ο Χαγιάτ στον δικαστή Μουχάμαντ Αφζάλ Μαγκόκα.

Το δικαστήριο ανέβαλε την ακροαματική διαδικασία έως τις 25 Σεπτεμβρίου, οπότε θα ακούσει τους μάρτυρες και θα διατυπώσει επίσημα τις κατηγορίες, σύμφωνα με την εφημερίδα The Express Tribune του Πακιστάν.

A TikToker named Sana Yousaf was murdered in her own home in Islamabad, Pakistan, by her cousin after she rejected his marriage proposal. She was just 17. She was just a child. And Muslim men are celebrating the murder, claiming she was “spreading obscenity” by being active on… pic.twitter.com/nW4xf5FskT — Shimorekato (@iam_shimorekato) June 3, 2025

Το κίνητρο της δολοφονίας

Η Γιουσάφ είχε πάνω από ένα εκατομμύριο ακόλουθους στα social media, συμπεριλαμβανομένου του TikTok, όπου μοιραζόταν βίντεο από τα αγαπημένα της καφέ, προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας και παραδοσιακές ενδυμασίες.

Το TikTok είναι εξαιρετικά δημοφιλές στο Πακιστάν, εν μέρει λόγω της προσβασιμότητάς του σε έναν πληθυσμό με χαμηλά επίπεδα αλφαβητισμού.

Οι γυναίκες έχουν βρει τόσο κοινό όσο και εισόδημα στην εφαρμογή, κάτι που είναι σπάνιο σε μια χώρα όπου λιγότερο από το ένα τέταρτο των γυναικών συμμετέχει στην επίσημη οικονομία.



Σύμφωνα με την αστυνομία, η Γιουσάφ πυροβολήθηκε από κοντινή απόσταση μέσα στο σπίτι της.

Ο Χαγιάτ φέρεται να μπήκε στο σπίτι της, άνοιξε πυρ και στη συνέχεια έφυγε από τον τόπο του εγκλήματος.

Η αστυνομία χαρακτήρισε τη δολοφονία ως «φρικτή και εν ψυχρώ», ισχυριζόμενη ότι ο Χαγιάτ σκότωσε τη Γιουσάφ αφού αυτή απέρριψε επανειλημμένα τις ερωτικές του προτάσεις του.

Οι κατηγορίες εναντίον του κατηγορουμένου περιλαμβάνουν φόνο και αφαίρεση του κινητού τηλεφώνου του θύματος σε μια προσπάθεια να εξαφανίσει τα αποδεικτικά στοιχεία της επανειλημμένης απόρριψής του από αυτήν, σύμφωνα με την αγγλόφωνη εφημερίδα Dawn του Πακιστάν, η οποία επικαλείται δήλωση του Γενικού Επιθεωρητή του Ισλαμαμπάντ, Σαγιέντ Αλί Νασίρ Ριζβί.

Ο μισογυνισμός και οι γυναικοκτονίες στο Πακιστάν

Ορισμένα σχόλια σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μοιράζονταν την είδηση της δολοφονίας της Γιουσάφ εκδηλώνουν την γνώμη ότι ήταν δικαιολογημένη σε μια κοινωνία όπου οι κώδικες τιμής υπαγορεύουν τον τρόπο συμπεριφοράς των γυναικών. «Ό,τι σπείρεις, θα θερίσεις», έγραψε ένας χρήστης.

17-year-old TikToker Sana Yousaf was mercilessly shot dead in Islamabad. Pakistani social media comments are celebrating this killing. Her crime was making Tik Tok reels according to these Jihadis. https://t.co/TmF51QFMSd pic.twitter.com/T7IW7ZzrNh — #𝕎𝕒𝕣 ℍ𝕠𝕣𝕚𝕫𝕠𝕟 (@WarHorizon) June 3, 2025



Η βία κατά των γυναικών είναι διαδεδομένη στο Πακιστάν, σύμφωνα με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της χώρας, και οι περιπτώσεις γυναικών που δέχονται επίθεση μετά την απόρριψη προτάσεων γάμου, δυστυχώς, δεν είναι σπάνιες.

Το 2021, η 27χρονη Νουρ Μουκαντάμ αποκεφαλίστηκε από τον πακιστανό-αμερικανό φίλο της, Ζαχίρ Τζάφερ, μετά την απόρριψη της πρότασης γάμου του, σε μια υπόθεση που προκάλεσε ευρεία οργή.