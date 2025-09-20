Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης μίλησε για την σχέση που είχε με τον εκλιπόντα πατέρα του, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα στάδια της πορείας του ο σπουδαίος τραγουδιστής και συνθέτης, δηλώνοντας «περήφανος που κουβαλάει το όνομα του».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» της ΕΡΤ, ο γιος του τραγουδιστή, αναφέρθηκε στο πως είναι να μεγαλώνεις με έναν «τρυφερό πατέρα», ο οποίος παρόλο που είναι ξενυχτισμένος λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν «χαλάει χατίρι».

Πιο συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης είπε: «Μιλάμε για τον πιο τρυφερό πατέρα του κόσμου. Όταν μου ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι και ας ήταν ξενυχτισμένος από τις πολλές υποχρεώσεις που είχε. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι και στο σπίτι να μην ήμουν, με έπαιρνε στις τρεις το πρωί να μιλήσουμε. Οι αγαπημένες μας στιγμές ήταν τέσσερις-πέντε το πρωί που γύρναγα, όταν μέναμε ακόμα μαζί, έπαιρνε το μπουζούκι και τραγουδούσαμε. Είμαι τόσο περήφανος που κουβαλάω το όνομα του».

«Του έλεγαν ότι γκαρίζει»

Σε ότι αφορά τις δυσκολίες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπος ο πατέρας του, όταν έκανε τα πρώτα του βήματα στον χώρο της μουσικής, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, αποκάλυψε: «Στην αρχή τον πατερούλη μου δεν τον αφήναν να τραγουδήσει, του έλεγαν ότι γκαρίζει».

«Έπαιζε μπουζούκι και έδινε τα τραγούδια του σε άλλους τραγουδιστές. Ήταν ένας εξαιρετικός συνθέτης με πολύ μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του. Κι όπως είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης ότι ο τραγουδιστής Μπιθικώτσης επισκίασε τον συνθέτη Μπιθικώτση», πρόσθεσε.