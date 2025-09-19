Ρέλβας ενόψει ΑΕΛ: «Να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών και να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι»

Ο Φιλίπε Ρέλβας μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για το ματς της ΑΕΚ με την ΑΕΛ και για το γεγονός ότι η Ένωση δεν έχει δεχτεί ακόμη γκολ στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρέλβας:

Για τις δυσκολίες τους αγώνα απέναντι στην ΑΕΛ:

«Είναι αλήθεια, το ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που έχει την υποστήριξη του κόσμου της στην έδρα της. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι γιατί ξέρουμε ότι κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Γνωρίζουμε ότι ο αντίπαλος θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Εμείς πρέπει να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών μας και να πάρουμε αυτά που ζητάμε», ανέφερε αρχικά ο Ρέλβας.

Για το γεγονός ότι έχουν κρατήσει το «μηδέν» στην άμυνα:

«Η αλήθεια είναι ότι είμαστε χαρούμενοι που δεν έχουμε δεχθεί γκολ ακόμη. Αυτό είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Η θέση μου μπορεί να είναι στο κέντρο της άμυνας μαζί με κάποιον άλλο συμπαίκτη μου, όμως αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της άμυνας. Θεωρώ πως όταν όλη η ομάδα αμύνεται καλά, είναι πιο εύκολο και για εμάς τους αμυντικούς να μπορέσουμε να κρατήσουμε το μηδέν. Και φυσικά, όταν η ομάδα κερδίζει, όλοι μαζί βοηθάμε και στην επίθεση. Οπότε, πρέπει να συνεχίσουμε το ίδιο».

Για τη βαθμολογία του πρωταθλήματος:

«Θεωρώ, ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να κοιτάμε τον βαθμολογικό πίνακα. Πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς, είναι να κοιτάξουμε τη δική μας δουλειά. Είμαστε φυσικά πολύ χαρούμενοι που έχουμε πάρει αυτές τις νίκες μέχρι στιγμής. Όμως, επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ νωρίς για να κοιτάμε τη βαθμολογία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάμε τη δική μας δουλειά και να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε στη συνέχεια», κατέληξε ο Ρέλβας.