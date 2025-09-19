La Liga: Αυτά είναι τα μισθολογικά όρια των ομάδων (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο μισθολογικό όριο στη La Liga, συγκεκριμένα στα 761 εκατ. ευρώ, το οποίο αυξήθηκε κατά 6,1 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο στοιχείο, όπως και τα υπόλοιπα που θα ακολουθήσουν προκύπτει από τη δημοσίευση των επικαιροποιημένων μισθολογικών ορίων της La Liga για τη σεζόν που ξεκίνησε (2025/26).

Η Μπαρτσελόνα έχει μείωση ύψους 112 εκατ. ευρώ σε σχέση με το μισθολογικό της όριο τον Ιανουάριο. Αυτό αντιστοιχεί σε πτώση 24%, από τα 463 εκατ. ευρώ στα 351 εκατ. ευρώ, ένα στοιχείο που ίσως εξηγεί τις πιο συγκρατημένες δαπάνες τους.

Ένα άλλο συμπέρασμα έχει σχέση με την Σεβίλλη που ήταν από τις ομάδες με τη μεγαλύτερη άνοδο, όμως εξακολουθεί να έχει σοβαρά θέματα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία από τη La Liga, είχε την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση μισθολογικού ορίου, ύψους 21,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται μόλις στα 22,14 εκατ. ευρώ. Πέρυσι είχε και πάλι το χαμηλότερο όριο, κάτω από το 1 εκατ. ευρώ. Για να διορθώσει την κατάσταση αναγκάστηκε να πουλήσει βασικούς παίκτες, όπως τον Νόντι Λουκεμπάκιο και τον Λοΐκ Μπαντέ, αλλά πιθανότατα εξακολουθεί να υπερβαίνει κατά πολύ το μισθολογικό της όριο.

Οι νεοφώτιστες ομάδες βρίσκονται παραπάνω, συγκεκριμένα οι Λεβάντε (35,5 εκατ. ευρώ), Έλτσε (40,5 εκατ. ευρώ) και Αλαβές (41 εκατ. ευρώ). Οι ομάδες της La Liga με τη μεγαλύτερη μείωση ήταν η Μπαρτσελόνα (112 εκατ. ευρώ), η Ρεάλ Μπέτις (34,2 εκατ. ευρώ), η Ρεάλ Σοσιεδάδ (31,9 εκατ. ευρώ) και η Χιρόνα (23,5 εκατ. ευρώ), με τις δύο τελευταίες να μένουν εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η ομάδα της La Liga με τη μεγαλύτερη άνοδο ήταν η Εσπανιόλ (χωρίς να υπολογίζονται οι νεοφώτιστες), με αύξηση 51,2 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Βιγιαρεάλ (+37,2 εκατ. ευρώ), η Σεβίλλη (+21,5 εκατ. ευρώ) και η Αθλέτικ Μπιλμπάο (+21 εκατ. ευρώ).

Η Μπαρτσελόνα ίσως να είχε μεγαλύτερο μισθολογικό όριο, χάρη στη συμφωνία ύψους 100 εκατ. ευρώ για την εκμίσθωση VIP θέσεων για περίοδο 30 ετών, στα τέλη Δεκεμβρίου. Ωστόσο, μετά την απόφαση των ελεγκτών της Crowe να αφαιρέσουν τη συμφωνία από τους λογαριασμούς της μέχρι να θεωρηθεί έγκυρη, κάτι που συνέβη τον Απρίλιο, αυτά τα έσοδα εξαφανίστηκαν από το μισθολογικό όριο της Μπαρτσελόνα.

Τα όρια αυτά αφορούν τους μισθούς των ποδοσφαιριστών της πρώτης ομάδας της La Liga, του προπονητικού τιμ, τις απολαβές συνεργατών, ανθρώπων των ακαδημιών και άλλων τομέων ενός συλλόγου. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται πάγιες απολαβές, ατομικά μπόνους, ασφαλιστικές εισφορές, συλλογικά πριμ, έξοδα μεταγραφών και οι ετήσιες αποσβέσεις της αξίας των ποδοσφαιριστών στα λογιστικά βιβλία κάθε συλλόγου. Γίνεται υπολογισμός σε σχέση με τα έσοδα από μεταγραφές, χορηγίες, εμπορικά δικαιώματα και με τα μελλοντικά έσοδα από ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι ομάδες της La Liga δεν πρέπει να εξαντλήσουν το όριο. Για όσες ομάδες το ξεπερνούν υπάρχουν αντίστοιχες κυρώσεις από τις ισπανικές ποδοσφαιρικές αρχές.