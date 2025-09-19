Ο Νίκος Ζήσης απάντησε για τον Αργυρό: «Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά στην Εθνική αφιλοκερδώς»

Η Εθνική ομάδα επέστρεψε με το χάλκινο μετάλλιο από το Eurobasket 2025, στην πρώτη της μεγάλη επιτυχία μετά από 16 χρόνια. Κατά την επιστροφή της αποστολής από τη Λετονία, οι άνθρωποι της ομάδας θέλησαν να οργανώσουν ένα… παραδοσιακό γλέντι σε νυχτερινό κέντρο, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό πραγματοποιήθηκε τελικά στο κέντρο που εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης, με όσα διαδραματίστηκαν εκεί να γίνονται φυσικά viral.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά, δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν η πρώτη επιλογή της Εθνικής, όμως τελικά η περίπτωσή του απορρίφθηκε όταν ο γνωστός τραγουδιστής ζήτησε ένα τεράστιο ποσό, ύψους 100.000 ευρώ, για να διοργανωθεί στο κέντρο που εμφανίζεται το… πάρτι μεταλλίου της Εθνικής ομάδας μπάσκετ.

Η παρέμβαση του Νίκου Ζήση

Η υπόθεση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον του κοινού όπως ήταν λογικό και ο General Manager και θρύλος της Εθνικής ομάδας, Νίκος Ζήσης, παρενέβη με δημόσια τοποθέτησή του στα social media. Σε αυτή παίρνει το μέρος του Κωνσταντίνου Αργυρού και τονίζει μεταξύ άλλων πως είναι ένας «πραγματικός φίλος της Εθνικής» που «έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς».

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Νίκος Ζήσης:

«Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ. Είναι ο άνθρωπος που στη διάρκεια συναυλίας του σταμάτησε για να παρακολουθήσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της ομάδας μας αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή του. Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς, όμως επειδή εκείνες τις ημέρες βρισκόταν στο εξωτερικό, δεν κατέστη εφικτό. Είναι κρίμα λοιπόν να δέχεται κακόβουλα σχόλια, όταν η πρόθεσή του ήταν μόνο θετική.

Είχαμε όμως την τύχη και τη χαρά, χάρη στον φίλο μας Μανώλη Μούτσο, να βρεθεί δίπλα μας ο Θοδωρής Φέρρης — ένας καλλιτέχνης που όλοι μας εκτιμούμε ιδιαίτερα. Παρότι το πρόγραμμα του ήταν γεμάτο, εκείνη την ημέρα βρέθηκε στην Αθήνα και με μεγάλη προθυμία μας τίμησε στον χώρο του και μας χάρισε μια μοναδική βραδιά με τη φωνή και την παρουσία του.

Ήταν μια στιγμή γιορτής και χαράς για όλους μας, που θέλουμε μόνο να θυμόμαστε με θετικά συναισθήματα».