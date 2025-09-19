Βουλή: Αυτά είναι τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου για τον Κώστα Καραμανλή

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του δικαστικού συμβουλίου που θα κρίνει την τύχη του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή στην υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, κλήρωσε πριν από λίγο η Ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Καραμανλής εγκαλείται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και ειδικότερα της κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2021 έως και τις 28.2.2023, κατά παράβαση του άρθρου 40 παρ.3 του νόμου 4974/2022 και προς τον σκοπό πρόκλησης οικονομικής βλάβης στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ”», κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Στην κλήρωση που έγινε με τον κλασικό τρόπο των σφαιριδίων με κάλπη αναδείχθηκαν πέντε τακτικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου, τρεις από τον Άρειο Πάγο και δύο από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Συγκεκριμένα, κληρώθηκαν η κα Μπλέτα Στυλιανή (ΑΠ), ο κ. Γιαρένης Ηλίας (ΑΠ), η κα Νάκου Κωνσταντίνα (ΑΠ), η κα Σδράκα Αγορίτσα (ΣτΕ) και ο κ. Σύμπλης Ιωάννης (ΣτΕ).

Αναπληρωματικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου αναδείχθηκαν τρεις δικαστικοί, δύο από τον ΑΠ και ένας από το ΣτΕ. Συγκεκριμένα, κληρώθηκαν ο κ. Αποστολόπουλος Ιωάννης (ΑΠ), η κα Γκουδή-Νινέ Παναγιώτα (ΑΠ) και ο κ. Σπαχής Οδυσσέας (ΣτΕ)

Τέλος, εκ της της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, αναδείχθηκε ως ασκούσα καθήκοντα Εισαγγελέα του Δικαστικού Συμβουλίου η κα Ζάκα Παγώνα και ως αναπληρωτής της ο κ. Σοφουλάκης Κωνσταντίνος.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την εισαγωγή του λεγόμενου μοντέλου Τριαντόπουλος, το δικαστικό συμβούλιο θα κάνει όλα αυτά που δεν έκανε η προκαταρκτική επιτροπή της βουλής, δηλαδή τις απαραίτητες ανακριτικές πράξεις και τη συλλογή των εγγράφων.