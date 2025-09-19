Ποινική δίωξη για απιστία σε εκπρόσωπο του ελληνικού τμήματος του Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι
Το αδίκημα, για το οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη, αφορά το κακούργημα της απιστίας.
- Στο μικροσκόπιο της Moody’s η Ελλάδα – Τι θα φέρει η σημερινή απόφαση
- Καβούρι μπήκε στο αυτί ενός αγοριού - Βίντεο από τη στιγμή που οι γιατροί το βγάζουν ζωντανό
- Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»
- Βουλή: Αυτά είναι τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου για τον Κώστα Καραμανλή
Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη είναι εκπρόσωπος του ελληνικού τμήματος του Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι, ο οποίος ελέγχεται αναφορικά με τη διαχείριση κονδυλίων που δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς που είχαν εγκριθεί από ευρωπαϊκούς φορείς.
Το αδίκημα, για το οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη, αφορά το κακούργημα της απιστίας, ενώ είχε προηγηθεί η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που είχε ξεκινήσει στα μέσα του 2023 μετά την διαβίβαση στην Εισαγγελία, πορίσματος της Αρχής για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος». Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει τότε γνωστά οι αρμόδιοι ελεγκτές της Αρχής είχαν εντοπίσει ενδείξεις σχετικά με μη ορθή διαχείριση των κονδυλίων. Για την υπόθεση εκδόθηκε από την Αρχή, διαταγή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων του ελεγχόμενου προσώπου.
Ο ίδιος ο κατηγορούμενος από την πρώτη στιγμή είχε αρνηθεί όσα του καταλογίζονται, αναφερόμενος σε «εκστρατεία σπίλωσης του».
Τι απαντάει ο ίδιος
Σε δήλωση του ανέφερε πως «οι φερόμενες χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων που δήθεν διατίθενται για άλλους σκοπούς είναι ανύπαρκτες. Το μοναδικό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αφορά την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και είναι αναρτημένο από τη χρηματοδότρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή».
Η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης ανατέθηκε σε τακτικό ανακριτή.
- Γάζα: «Θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη», απειλεί το Ισραήλ και κλείνει οδό διαφυγής
- Το πολιτικό φθινόπωρο της Νέας Δημοκρατίας
- Έρωτας ήταν και πάει: Η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον χώρισαν
- Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Ολυμπιακός – Λεβαδειακός
- Στο μπαρ της ζούγκλας, οι χιμπατζήδες πίνουν δυο ποτάκια την ημέρα
- Ποινική δίωξη για απιστία σε εκπρόσωπο του ελληνικού τμήματος του Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις