Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο

Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν-Μισέλ Μπασκιά, Samo Lives, ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2022, αλλά από τότε οι ειδήσεις που κυκλοφόρησαν σχετικά με το πολυαναμενόμενο κινηματογραφικό πρότζεκτ είναι ελάχιστες.

Ωστόσο, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το EV Grieve, ιστότοπος ειδήσεων που καλύπτει το East Village και το Lower East Side της Νέας Υόρκης, σημείωσε ότι υπήρχαν ταμπέλες που ενημέρωναν τους κατοίκους της γειτονιάς γύρω από το Tompkins Square Park ότι τα γυρίσματα είχαν ξεκινήσει.

Στην ταινία Samo Lives, την οποία υπογράφει ο σκηνοθέτης Τζούλιους Ονάχ, τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μπασκιά έχει αναλάβει ο Aμερικανός ηθοποιός Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ.

Στο παρελθόν, οι Χάρισον και Ονάχ είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους στο δραματικό έργο «Luce», το οποίο έλαβε διθυραμβικές κριτικές και κέρδισε υποψηφιότητες για τα βραβεία καλύτερου ανδρικού ρόλου και καλύτερου σκηνοθέτη στα Film Independent Spirit Awards 2020.

«Samo©»

Η σχέση του Μπασκιά με την punk γειτονιά του Μανχάταν, East Village, είναι γνωστή: έζησε σε διάφορα σπίτια της περιοχής, ενώ η ταγκιά του «Samo©» κοσμούσε πολλά κτίρια κατά μήκος της Bowery.

Από το 1983 έως το τέλος της ζωής του, το 1988, έμενε σε ένα διαμέρισμα στην περιοχή 57 Great Jones που νοίκιαζε από τον καλλιτέχνη Άντι Γουόρχολ. Το κτίριο που βρίσκονταν το σπίτι του πλέον φιλοξενεί το Atelier Jolie της Αντζελίνα Τζολί και βρίσκεται μόλις λίγα λεπτά από το σημείο όπου γυρίζεται η ταινία.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος σκηνοθέτης και παραγωγός καταπιάνεται με την πολύπλοκη ζωή του πρωτοπόρου καλλιτέχνη: το 1996 κυκλοφόρησε η βιογραφική ταινία «Basquiat» σε σενάριο και σκηνοθεσία του καλλιτέχνη Τζούλιαν Σνάμπελ, με τον Τζέφρι Ράιτ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Άλλες ταινίες για τον Μπασκιά περιλαμβάνουν το περιβόητο «Downtown 81», που γυρίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και κυκλοφόρησε το 2000, με τον ίδιο τον Μπασκιά να πρωταγωνιστεί ως ένας νεαρός, ανερχόμενος καλλιτέχνης, και το «The Radiant Child», ένα ντοκιμαντέρ του 2010 σε σκηνοθεσία της φίλης του καλλιτέχνη, Τάμρα Ντέιβις.

«Ένα παράθυρο»

Το 2022, ο Ονάχ, ανακοινώνοντας τα σχέδια του για μια νέα βιογραφία, περιέγραψε λεπτομερώς την ιστορία του με τα έργα του Μπασκιά και εξήγησε το όραμά του για το έργο, το οποίο έγραψε από κοινού με τον Πίτερ Γκλανζ («The Longest Week», «Polite Society»).

«Ο Ζαν-Μισέλ Μπασκιά επαναπροσδιόρισε την ιδέα του ποιος μπορεί να ανέβει στο βάθρο του κόσμου της τέχνης. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα και ο πλούτος της εμπειρίας του ως καλλιτέχνης και ως παιδιού της αφρικανικής διασποράς δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί με τον τρόπο που τους αξίζει», έγραψε.

Στην δήλωσή του, ο Ονάχ μοιράστηκε επίσης ότι ανακάλυψε τον Μπασκιά για πρώτη φορά όταν ήταν 14 ετών, αλλά εμπνεύστηκε και από την ταινία του Τζούλιαν Σνάμπελ «Basquiat» του 1996.

«Ήταν ένα ‘παράθυρο’ για ένα παιδί που αναζητούσε απεγνωσμένα καλλιτέχνες με τους οποίους θα μπορούσε να ταυτιστεί. Όσο όμως μεγάλωνα και μάθαινα περισσότερα για τον Ζαν-Μισέλ, τόσο περισσότερο άρχιζα να νιώθω ότι η ιστορία του δεν είχε αποδοθεί πλήρως στον κινηματογράφο», εξήγησε ο Ονάχ. «Ποτέ δεν έχουμε δει το πλήρες φάσμα της απίστευτης ζωής του Μπασκιά ως μαύρου καλλιτέχνη και παιδιού της αφρικανικής διασποράς. Και ο πλούτος και οι διαστάσεις του ταξιδιού του είναι μια ιστορία που της αξίζει να τιμηθεί δεόντως».

Μια σύντομη, σπουδαία ζωή

Το 1983, ο Μπασκιά έγινε ο νεότερος καλλιτέχνης που εξέθεσε τα έργα του στη Μπιενάλε του Whitney στη Νέα Υόρκη, σε ηλικία μόλις 22 ετών. Ο φημισμένος καλλιτέχνης πέθανε στις 12 Αυγούστου 1988 σε ηλικία 27 ετών, αλλά το έργο του συνεχίζει να έχει μεγάλη επίδραση στον κόσμο της τέχνης.

Σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s το 2017, το έργο του Μπασκιά «Untitled» πωλήθηκε για 110,5 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 94 εκατομμύρια ευρώ), καθιστώντας τον έναν από τους πιο ακριβούς πίνακες που έχουν αγοραστεί ποτέ και ανεβάζοντας έτσι τον πήχη για τους Αμερικανούς καλλιτέχνες στις δημοπρασίες.

*Με πληροφορίες από: ARTNews | Variety