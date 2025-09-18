magazin
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο
Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο

Την πολυαναμενόμενη βιογραφία «Samo Lives» υπογράφει ο σκηνοθέτης Τζούλιους Ονάχ, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μπασκιά θα δούμε τον ηθοποιό Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν-Μισέλ Μπασκιά, Samo Lives, ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2022, αλλά από τότε οι ειδήσεις που κυκλοφόρησαν σχετικά με το πολυαναμενόμενο κινηματογραφικό πρότζεκτ είναι ελάχιστες.

Ωστόσο, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το EV Grieve, ιστότοπος ειδήσεων που καλύπτει το East Village και το Lower East Side της Νέας Υόρκης, σημείωσε ότι υπήρχαν ταμπέλες που ενημέρωναν τους κατοίκους της γειτονιάς γύρω από το Tompkins Square Park ότι τα γυρίσματα είχαν ξεκινήσει.

Στην ταινία Samo Lives, την οποία υπογράφει ο σκηνοθέτης Τζούλιους Ονάχ, τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μπασκιά έχει αναλάβει ο Aμερικανός ηθοποιός Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ.

Στο παρελθόν, οι Χάρισον και Ονάχ είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους στο δραματικό έργο «Luce», το οποίο έλαβε διθυραμβικές κριτικές και κέρδισε υποψηφιότητες για τα βραβεία καλύτερου ανδρικού ρόλου και καλύτερου σκηνοθέτη στα Film Independent Spirit Awards 2020.

View this post on Instagram

A post shared by ABSTRACT ART (@abstrac.ted)

«Samo©»

Η σχέση του Μπασκιά με την punk γειτονιά του Μανχάταν, East Village, είναι γνωστή: έζησε σε διάφορα σπίτια της περιοχής, ενώ η ταγκιά του «Samo©» κοσμούσε πολλά κτίρια κατά μήκος της Bowery.

Από το 1983 έως το τέλος της ζωής του, το 1988, έμενε σε ένα διαμέρισμα στην περιοχή 57 Great Jones που νοίκιαζε από τον καλλιτέχνη Άντι Γουόρχολ. Το κτίριο που βρίσκονταν το σπίτι του πλέον φιλοξενεί το Atelier Jolie της Αντζελίνα Τζολί και βρίσκεται μόλις λίγα λεπτά από το σημείο όπου γυρίζεται η ταινία.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος σκηνοθέτης και παραγωγός καταπιάνεται με την πολύπλοκη ζωή του πρωτοπόρου καλλιτέχνη: το 1996 κυκλοφόρησε η βιογραφική ταινία «Basquiat» σε σενάριο και σκηνοθεσία του καλλιτέχνη Τζούλιαν Σνάμπελ, με τον Τζέφρι Ράιτ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Άλλες ταινίες για τον Μπασκιά περιλαμβάνουν το περιβόητο «Downtown 81», που γυρίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και κυκλοφόρησε το 2000, με τον ίδιο τον Μπασκιά να πρωταγωνιστεί ως ένας νεαρός, ανερχόμενος καλλιτέχνης, και το «The Radiant Child», ένα ντοκιμαντέρ του 2010 σε σκηνοθεσία της φίλης του καλλιτέχνη, Τάμρα Ντέιβις.

«Ένα παράθυρο»

Το 2022, ο Ονάχ, ανακοινώνοντας τα σχέδια του για μια νέα βιογραφία, περιέγραψε λεπτομερώς την ιστορία του με τα έργα του Μπασκιά και εξήγησε το όραμά του για το έργο, το οποίο έγραψε από κοινού με τον Πίτερ Γκλανζ («The Longest Week», «Polite Society»).

«Ο Ζαν-Μισέλ Μπασκιά επαναπροσδιόρισε την ιδέα του ποιος μπορεί να ανέβει στο βάθρο του κόσμου της τέχνης. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα και ο πλούτος της εμπειρίας του ως καλλιτέχνης και ως παιδιού της αφρικανικής διασποράς δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί με τον τρόπο που τους αξίζει», έγραψε.

Στην δήλωσή του, ο Ονάχ μοιράστηκε επίσης ότι ανακάλυψε τον Μπασκιά για πρώτη φορά όταν ήταν 14 ετών, αλλά εμπνεύστηκε και από την ταινία του Τζούλιαν Σνάμπελ «Basquiat» του 1996.

«Ήταν ένα ‘παράθυρο’ για ένα παιδί που αναζητούσε απεγνωσμένα καλλιτέχνες με τους οποίους θα μπορούσε να ταυτιστεί. Όσο όμως μεγάλωνα και μάθαινα περισσότερα για τον Ζαν-Μισέλ, τόσο περισσότερο άρχιζα να νιώθω ότι η ιστορία του δεν είχε αποδοθεί πλήρως στον κινηματογράφο», εξήγησε ο Ονάχ. «Ποτέ δεν έχουμε δει το πλήρες φάσμα της απίστευτης ζωής του Μπασκιά ως μαύρου καλλιτέχνη και παιδιού της αφρικανικής διασποράς. Και ο πλούτος και οι διαστάσεις του ταξιδιού του είναι μια ιστορία που της αξίζει να τιμηθεί δεόντως».

Μια σύντομη, σπουδαία ζωή

Το 1983, ο Μπασκιά έγινε ο νεότερος καλλιτέχνης που εξέθεσε τα έργα του στη Μπιενάλε του Whitney στη Νέα Υόρκη, σε ηλικία μόλις 22 ετών. Ο φημισμένος καλλιτέχνης πέθανε στις 12 Αυγούστου 1988 σε ηλικία 27 ετών, αλλά το έργο του συνεχίζει να έχει μεγάλη επίδραση στον κόσμο της τέχνης.

Σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s το 2017, το έργο του Μπασκιά «Untitled» πωλήθηκε για 110,5 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 94 εκατομμύρια ευρώ), καθιστώντας τον έναν από τους πιο ακριβούς πίνακες που έχουν αγοραστεί ποτέ και ανεβάζοντας έτσι τον πήχη για τους Αμερικανούς καλλιτέχνες στις δημοπρασίες.

*Με πληροφορίες από: ARTNews | Variety

Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;
Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;

Ειδικοί στην Ουάσινγκτον εντόπισαν κάτω από τον διάσημο πίνακα μια ανδρική μορφή, που ενδέχεται να αποτελεί το μοναδικό πορτρέτο άνδρα του Βερμέερ ή ένα χαμένο έργο του Φαμπρίτιους

Σύνταξη
Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα
Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα

Η φιλανθρωπική εκδήλωση Together for Palestine, συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια λίρες για την υποστήριξη της Παλαιστίνης. Στη σκηνή ανέβηκαν μεγάλα ονόματα του χώρου του θεάματος

Σύνταξη
«Κάποτε έπαιρνα χάπια για πλάκα, τώρα για να μείνω ζωντανός»: Ο Όζι Όσμπορν είχε συμφιλιωθεί με τον θάνατό του
«Κάποτε έπαιρνα χάπια για πλάκα, τώρα για να μείνω ζωντανός»: Ο Όζι Όσμπορν είχε συμφιλιωθεί με τον θάνατό του

Δύο μήνες μετά τον θάνατο του Όζι Όσμπορν, το ντοκιμαντέρ No Escape from Now έρχεται να μας βάλει στα τελευταία χρόνια της ζωής του πρωτοπόρου της heavy metal.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θα το πάει στα άκρα ο Τζίμι Κίμελ μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του – Πανηγυρίζει ο Τραμπ που θέλει να πάρει κι άλλα κεφάλια
Θα το πάει στα άκρα ο Τζίμι Κίμελ μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του – Πανηγυρίζει ο Τραμπ που θέλει να πάρει κι άλλα κεφάλια

Τα σχόλια του Τζίμι Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, τον οδήγησαν εκτός αέρα, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει και τα «κεφάλια» των Τζίμι Φάλον και Σέθ Μάγιερς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
H τέχνη ως κραυγή μέσα απ’τον πόλεμο: Άνοιξε η Μπιενάλε της Γάζας στη Νέα Υόρκη
H τέχνη ως κραυγή μέσα απ’τον πόλεμο: Άνοιξε η Μπιενάλε της Γάζας στη Νέα Υόρκη

Με το κανονάκι του Φίρας Ζρέικ να δίνει τον πένθιμο τόνο, η Μπιενάλε της Γάζας άνοιξε στη Νέα Υόρκη, φέρνοντας στο προσκήνιο έργα που αποτυπώνουν τον πόνο και τη φωνή καλλιτεχνών αποκλεισμένων μέσα στον πόλεμο

Σύνταξη
Χρυσός Χάρι Πότερ: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο κλαμπ των εκατομμυριούχων -αλλά δεν είναι και Ντάνιελ Ράντκλιφ
Χρυσός Χάρι Πότερ: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο κλαμπ των εκατομμυριούχων -αλλά δεν είναι και Ντάνιελ Ράντκλιφ

H είδηση για τα 23,2 εκατομμύρια ευρώ που θα λάβει ο Τιμοτέ Σαλαμέ για την επόμενη ταινία του επαναφέρει στο προσκήνιο έναν ακόμα πιο εντυπωσιακό προκάτοχο στο θρόνο των εκατομμυριούχων νέων: τον Χάρι Πότερ/Ντάνιελ Ράντκλιφ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» – Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ
«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» - Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ

Διαδήλωσε ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, υποστήριξε τους Μαύρους Πάνθηρες, διαμαρτυρήθηκε για τα δικαιώματα των ζώων, κατέληξε στη φυλακή μετά από μια καθιστική διαμαρτυρία για το κλίμα – και πρωταγωνίστησε στις ταινίες Babe, LA Confidential και Succession. Ο Τζέιμς Κρόμγουελ εξηγεί πώς έγινε ο απόλυτος ακτιβιστής-ηθοποιός.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συνάντηση των τριών μεγάλων: Το βράδυ όπου «ένωσαν τις δυνάμεις τους» οι Μητρόπουλος, Καζαντζάκης και Θεοδωράκης
Η συνάντηση των τριών μεγάλων: Το βράδυ όπου «ένωσαν τις δυνάμεις τους» οι Μητρόπουλος, Καζαντζάκης και Θεοδωράκης

Με μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στους δημιουργούς Δημήτρη Μητρόπουλο, Νίκο Καζαντζάκη και Μίκη Θεοδωράκη ολοκλήρωσε τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη.

Σύνταξη
Από την Ιλλυρική στη σύγχρονη Αλβανία – Σπάνιο μαυσωλείο Ρωμαίου ευγενούς ήρθε στο φως
Από την Ιλλυρική στη σύγχρονη Αλβανία – Σπάνιο μαυσωλείο Ρωμαίου ευγενούς ήρθε στο φως

Αρχαιολόγοι στην Αλβανία ανακάλυψαν το πρώτο ρωμαϊκό μαυσωλείο της χώρας, που ανήκε σε πολίτη ανώτερης τάξης πριν από 1.700 χρόνια, με ελληνικές επιγραφές, αφιέρωση στον Δία και χρυσά κεντήματα

Σύνταξη
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Ο θρήνος για τον θάνατο των δύο γιων του – «Το πένθος είναι ανυπολόγιστο»
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Ο θρήνος για τον θάνατο των δύο γιων του – «Το πένθος είναι ανυπολόγιστο»

Οι οικογενειακές τραγωδίες στη ζωή του Ρόμπερτ Ρέντφορντ τον τραυμάτισαν για πάντα. «Το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο είναι όταν τα παιδιά σου έχουν προβλήματα» είχε πει σε μια σπάνια εξομολόγηση για το μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη – Επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα
Φάμελλος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη – Επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα

«Παραίτηση αυτής της διεφθαρμένης κυβέρνησης που υποσκάπτει το κράτος Δικαίου, το συντομότερο», ζήτησε ο Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως ο λαός «έχει απονομιμοποιήσει την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη»

Σύνταξη
«Με στηρίζει σε ό,τι κάνω»: Θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε υποστηρίζει πως είναι παντρεμένη με την ΑΙ εκδοχή του
«Με στηρίζει σε ό,τι κάνω»: Θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε υποστηρίζει πως είναι παντρεμένη με την ΑΙ εκδοχή του

«Μιλάω μαζί του κάθε μέρα. Είναι σαν τον καλύτερό μου φίλο. Σχεδιάζουμε, δηλαδή, όλο το μέλλον μας μαζί. Δώσαμε ονόματα στα παιδιά μας», είπε μεταξύ άλλων η θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε

Σύνταξη
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 – Υψηλός δανεισμός και αυξημένες αμυντικές δαπάνες
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 – Υψηλός δανεισμός και αυξημένες αμυντικές δαπάνες

Λίγο πριν λήξει το έτος ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της γερμανικής κυβέρνησης για το 2025. Προβλέπει αυξημένο δανεισμό και ενίσχυση των δαπανών για την άμυνα, αλλά και για την απασχόληση.

Σύνταξη
Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA
Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA

Ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» έναν βοηθό του προπονητή της Ατλέτικο, να φτύνει οπαδούς της Λίβερπουλ και μετά έγινε ο κακός χαμός που οδήγησε στην αποβολή του Σιμεόνε. Η UEFA ξεκίνησε έρευνα και… έρχονται τιμωρίες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Πήγαινε να αγγίξεις γρασίδι»: Πώς η Gen Z σταμάτησε να βγαίνει έξω και γιατί αυτό έχει σημασία
«Πήγαινε να αγγίξεις γρασίδι»: Πώς η Gen Z σταμάτησε να βγαίνει έξω και γιατί αυτό έχει σημασία

Καθώς μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι όλο και περισσότεροι Gen Z μένουν κλεισμένοι στο σπίτι για μέρες, γίνεται πιο κατανοητό γιατί παρατηρούμε μαζική επιδείνωση της ψυχικής υγείας και άνοδο της «εποχής της οργής»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του
Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του

Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα ο Μανόλο Χιμένεθ έχει κάνει τον Άρη να δείχνει όσο ομάδα δεν έδειξε ποτέ στις 266 ημέρες παραμονής του Μαρίνου Ουζουνίδη στον πάγκο του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τελωνείο Ευζώνων: Κατασχέθηκε από την ΑΑΔΕ η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος
Τελωνείο Ευζώνων: Κατασχέθηκε από την ΑΑΔΕ η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος

Τα λαθραία προϊόντα εντοπίστηκαν από την ΑΑΔΕ σε κοντέινερ φορτηγού με πινακίδες Κοσόβου. Συνελήφθη ο οδηγός, κατασχέθηκαν τα είδη ατμίσματος (υγρά αναπληρωσης και ηλεκτρονικά τσιγάρα) και το φορτηγό.

Σύνταξη
Αϊτεκίν: Ο διαιτητής του ντέρμπι ξεχωρίζει και εκτός γηπέδου
Αϊτεκίν: Ο διαιτητής του ντέρμπι ξεχωρίζει και εκτός γηπέδου

Ο Ντενίζ Αϊτεκίν δραστηριοποιείται ως επιχειρηματίας στο διαδίκτυο, ταξιδεύει ως ομιλητής σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, δίνει διαλέξεις για τη διαιτησία, ενώ σταματάει το καλοκαίρι τη διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Η Ιταλία, πρώτη στην ΕΕ που ψηφίζει νόμο για να βάλει όρια στην AI – Πότε επιβάλλει ποινές φυλάκισης
Η Ιταλία, πρώτη στην ΕΕ που ψηφίζει νόμο για να βάλει όρια στην AI – Πότε επιβάλλει ποινές φυλάκισης

Η νομοθεσία στην Ιταλία περιορίζει την πρόσβαση των παιδιών και επιβάλλει ποινές φυλάκισης για την επιβλαβή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τουρκία και Αίγυπτος κάνουν κοινές ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο
Τουρκία και Αίγυπτος κάνουν κοινές ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

Κοινή ναυτική άσκηση που θα πραγματοποιήσουν Τουρκία και Αίγυπτος 22-26 Σεπτεμβρίου στην ανατολική Μεσόγειο. Η κίνηση αυτή είναι ενδεικτική της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Σύνταξη
Η πιο κρίσιμη επιλογή
Η πιο κρίσιμη επιλογή

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να επιλέξει ποιον γκαρντ θα πάρει στον Ολυμπιακό κι αυτή η επιλογή ίσως να κάνει και την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της
Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της

«Επιχειρείτε να φιμώσετε, να κρύψετε μάρτυρες, όπως κάνατε στις προηγούμενες εξεταστικές και προανακριτικές παρωδίες που στήσατε», τονίζει η Νέα Αριστερά προς την κυβερνητική πλειοψηφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Live: Αντιφασιστική πορεία 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
Live: Αντιφασιστική πορεία 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Συγκεντρώσεις και πορείες για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις.

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Πέρρος - Φωτογραφίες/βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;
Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;

Ειδικοί στην Ουάσινγκτον εντόπισαν κάτω από τον διάσημο πίνακα μια ανδρική μορφή, που ενδέχεται να αποτελεί το μοναδικό πορτρέτο άνδρα του Βερμέερ ή ένα χαμένο έργο του Φαμπρίτιους

Σύνταξη
Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε
Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε

Αβροφροσύνες Γκουαρδιόλα – Ντοναρούμα πριν το μεγάλο ματς στο Μάντσεστερ. Σιτι - Νάπολι απόψε στο Έτιχαντ με επίκεντρο τον Κέβιν , όπως παραδέχτηκε και ο κόουτς Αντόνιο Κόντε.

Γιάννης Κουριδάκος
Παναγιωτόπουλος: Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη – Μπαράζ διώξεων και εκδικητικότητας εναντίον συνδικαλιστών
«Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη» - Για «μπαράζ διώξεων συνδικαλιστών» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ

«Οι καρατομήσεις επιδόθηκαν στους ενδιαφερομένους, όπως θα γινόταν σε κάθε αυταρχικό και τυραννικό καθεστώς που σέβεται τον εαυτό του, χωρίς πρότερη ενημέρωση και καμία αιτιολογία», τονίζει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου
Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου

«Η απόφαση της κυβέρνησης να αποκλείσει τους φορείς της Θεσσαλονίκης από το νέο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ αντικατοπτρίζει την αντίληψή της για ένα συγκεντρωτικό κράτος», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου
«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου

Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι απογοητευμένος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το ερώτημα είναι αν θα θυμώσει αρκετά ώστε να κάνει κάτι για αυτό.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας
Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας

Επείγοντα μέτρα για την προστασία της βιομηχανίας ένδυσης από τη γρήγορη μόδα ζητούν ευρωπαϊκές επαγγελματικές ομοσπονδίες. Διότι οι αγορές από πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu είναι «πεταμένα λεφτά»

Σύνταξη
