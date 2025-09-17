Ζαν Μισέλ Μπασκιά Χ Albino & Preto: Το ίδρυμα του καλλιτέχνη συνεργάζεται με το brand για μια νέα συλλογή

Η γοητεία του Ζαν Μισέλ Μπασκιά εξακολουθεί να εμπνέει, με το brand Albino & Preto να συνεργάζεται με το ίδρυμα του καλλιτέχνη για μια νέα συλλογή που αντλεί αισθητική από τα εμβληματικά έργα του.

Η σειρά περιλαμβάνει στολές Ζίου Ζίτσου (gi και nogi), καθώς και κομμάτια για καθημερινή χρήση, όπου αποτυπώνονται στοιχεία της χαρακτηριστικής εικαστικής γλώσσας του Ζαν Μισέλ Μπασκιά.

Η κυκλοφορία της συνέπεσε με την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, στις 10 Σεπτεμβρίου, με περιορισμένα κομμάτια να είναι ήδη διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του brand. Η συλλογή παραπέμπει σε μοτίβα που ο καλλιτέχνης ενσωμάτωνε συχνά στα έργα του, όπως ονόματα λαβών και κινήσεων.

Το ίδρυμα του Ζαν Μισέλ Μπασκιά έχει δημιουργήσει κατά καιρούς συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες μόδας – χαρακτηριστικό παράδειγμα η περσινή συνεργασία με την H&M για μια capsule συλλογή εμπνευσμένη από τη δουλειά του.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία συνδέεται με την έκθεση «King Pleasure» του 2022, που οργανώθηκε από τις αδελφές του και έφερε στο φως έργα, σχέδια και αρχειακό υλικό που είχαν παραμείνει αθέατα.

Αναδυόμενος στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’80, ο Μπασκιά άφησε ένα σύντομο αλλά έντονο αποτύπωμα στην τέχνη. Παρά τον πρόωρο θάνατό του, το έργο του εξακολουθεί να συγκινεί, ενώ οι πίνακές του φτάνουν σε τιμές-ρεκόρ στις δημοπρασίες.

Σήμερα, το παλιό στούντιό του στεγάζει το Atelier Jolie της Αντζελίνα Τζολί, έναν δημιουργικό χώρο που φιλοξενεί τεχνίτες και ράφτες από όλο τον κόσμο, δίνοντας φωνή σε καλλιτέχνες που συχνά μένουν στο περιθώριο.