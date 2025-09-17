magazin
17.09.2025 | 17:01
Μεγάλη φωτιά στην Κεφαλονιά – Μήνυμα του 112 για εκκένωση τριών οικισμών
Ζαν Μισέλ Μπασκιά Χ Albino & Preto: Το ίδρυμα του καλλιτέχνη συνεργάζεται με το brand για μια νέα συλλογή
Culture Live 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:30

Ζαν Μισέλ Μπασκιά Χ Albino & Preto: Το ίδρυμα του καλλιτέχνη συνεργάζεται με το brand για μια νέα συλλογή

To ίδρυμα Μπασκιά συνεργάζεται με τον οίκο μόδας Albino & Preto για μια νέα συλλογή που αντλεί έμπνευση από τα εμβληματικά έργα του

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Spotlight

Η γοητεία του Ζαν Μισέλ Μπασκιά εξακολουθεί να εμπνέει, με το brand Albino & Preto να συνεργάζεται με το ίδρυμα του καλλιτέχνη για μια νέα συλλογή που αντλεί αισθητική από τα εμβληματικά έργα του.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Albinoandpreto.europe (@albinoandpretoeurope)


Η σειρά περιλαμβάνει στολές Ζίου Ζίτσου (gi και nogi), καθώς και κομμάτια για καθημερινή χρήση, όπου αποτυπώνονται στοιχεία της χαρακτηριστικής εικαστικής γλώσσας του Ζαν Μισέλ Μπασκιά.

Η κυκλοφορία της συνέπεσε με την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, στις 10 Σεπτεμβρίου, με περιορισμένα κομμάτια να είναι ήδη διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του brand. Η συλλογή παραπέμπει σε μοτίβα που ο καλλιτέχνης ενσωμάτωνε συχνά στα έργα του, όπως ονόματα λαβών και κινήσεων.


Το ίδρυμα του Ζαν Μισέλ Μπασκιά έχει δημιουργήσει κατά καιρούς συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες μόδας – χαρακτηριστικό παράδειγμα η περσινή συνεργασία με την H&M για μια capsule συλλογή εμπνευσμένη από τη δουλειά του.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία συνδέεται με την έκθεση «King Pleasure» του 2022, που οργανώθηκε από τις αδελφές του και έφερε στο φως έργα, σχέδια και αρχειακό υλικό που είχαν παραμείνει αθέατα.


Αναδυόμενος στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’80, ο Μπασκιά άφησε ένα σύντομο αλλά έντονο αποτύπωμα στην τέχνη. Παρά τον πρόωρο θάνατό του, το έργο του εξακολουθεί να συγκινεί, ενώ οι πίνακές του φτάνουν σε τιμές-ρεκόρ στις δημοπρασίες.

Σήμερα, το παλιό στούντιό του στεγάζει το Atelier Jolie της Αντζελίνα Τζολί, έναν δημιουργικό χώρο που φιλοξενεί τεχνίτες και ράφτες από όλο τον κόσμο, δίνοντας φωνή σε καλλιτέχνες που συχνά μένουν στο περιθώριο.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε η πτώση, με υψηλό τζίρο και πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε η πτώση, με υψηλό τζίρο και πακέτα

Economy
Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Χρυσός Χάρι Πότερ: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο κλαμπ των εκατομμυριούχων -αλλά δεν είναι και Ντάνιελ Ράντκλιφ
Παιχνίδι του θρόνου 17.09.25

H είδηση για τα 23,2 εκατομμύρια ευρώ που θα λάβει ο Τιμοτέ Σαλαμέ για την επόμενη ταινία του επαναφέρει στο προσκήνιο έναν ακόμα πιο εντυπωσιακό προκάτοχο στο θρόνο των εκατομμυριούχων νέων: τον Χάρι Πότερ/Ντάνιελ Ράντκλιφ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» – Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ
Ωραίος τύπος 17.09.25

Διαδήλωσε ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, υποστήριξε τους Μαύρους Πάνθηρες, διαμαρτυρήθηκε για τα δικαιώματα των ζώων, κατέληξε στη φυλακή μετά από μια καθιστική διαμαρτυρία για το κλίμα – και πρωταγωνίστησε στις ταινίες Babe, LA Confidential και Succession. Ο Τζέιμς Κρόμγουελ εξηγεί πώς έγινε ο απόλυτος ακτιβιστής-ηθοποιός.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συνάντηση των τριών μεγάλων: Το βράδυ όπου «ένωσαν τις δυνάμεις τους» οι Μητρόπουλος, Καζαντζάκης και Θεοδωράκης
Μαγική βραδιά 17.09.25

Με μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στους δημιουργούς Δημήτρη Μητρόπουλο, Νίκο Καζαντζάκη και Μίκη Θεοδωράκη ολοκλήρωσε τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη.

Σύνταξη
Από την Ιλλυρική στη σύγχρονη Αλβανία – Σπάνιο μαυσωλείο Ρωμαίου ευγενούς ήρθε στο φως
Culture Live 17.09.25

Αρχαιολόγοι στην Αλβανία ανακάλυψαν το πρώτο ρωμαϊκό μαυσωλείο της χώρας, που ανήκε σε πολίτη ανώτερης τάξης πριν από 1.700 χρόνια, με ελληνικές επιγραφές, αφιέρωση στον Δία και χρυσά κεντήματα

Σύνταξη
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Ο θρήνος για τον θάνατο των δύο γιων του – «Το πένθος είναι ανυπολόγιστο»
«Μπαμπάς» 17.09.25

Οι οικογενειακές τραγωδίες στη ζωή του Ρόμπερτ Ρέντφορντ τον τραυμάτισαν για πάντα. «Το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο είναι όταν τα παιδιά σου έχουν προβλήματα» είχε πει σε μια σπάνια εξομολόγηση για το μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κλαίω χωρίς σταματημό»: Σπαρακτικά αντίο των Μέριλ Στριπ και Τζέιν Φόντα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Αιώνιος έρωτας»
Ατόφια αγάπη 16.09.25

Η  απώλεια του Ρόμπερτ Ρέντφορντ συγκλόνισε τον κόσμο του κινηματογράφου όμως για τη Μέριλ Στριπ και ειδικότερα για τη Τζέιν Φόντα, ο χαμός του αγαπημένου της συμπρωταγωνιστή και φίλου ήταν μια εξαιρετικά προσωπική απώλεια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Βιβλία, όχι bots» και δωρεά εκατομμυρίων για τους ωκεανούς: Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος έχει αναλογική καρδιά
The Good Life 16.09.25

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, γνωστή για την καριέρα της στη δημοσιογραφία και, πιο πρόσφατα, για τον γάμο της με τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Τζεφ Μπέζος, κάνει μια αναπάντεχη δήλωση. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»
Οδηγός ζωής 16.09.25

Η είδηση του θανάτου του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, του ηθοποιού, ακτιβιστή και σκηνοθέτη, βύθισε στη θλίψη τον κόσμο των δημιουργών αλλά η σοφία του παραμένει λαμπερή πυξίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Έχω πολύ χαμηλή άποψη για τους κυνικούς. Νομίζω ότι είναι η αρχή του θανάτου»
Σοβαρός 16.09.25

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο γίγαντας του αμερικανικού κινηματογράφου, πέθανε σε ηλικία 89 ετών. O ηθοποιός που έγινε σκηνοθέτης και ακτιβιστής, κατάφερε σοβαρά θέματα όπως ο θρήνος και η πολιτική διαφθορά να βρουν απήχηση στο ευρύ κοινό, σε μεγάλο βαθμό χάρη στη δική του διασημότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία
Culture Live 16.09.25

Η κυβέρνηση Τραμπ αφαιρεί τη φωτογραφία The Scourged Back, που δείχνει τις ουλές πρώην σκλάβου, από εθνικά πάρκα, στο πλαίσιο εκστρατείας περιορισμού «αρνητικών» εικόνων της ιστορίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανός βουλευτής – Ο Ζελένσκι ικανός να εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ
Τι υποστηρίζει 17.09.25

Ο Ντμίτροκ, ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην ουκρανική πολιτική σκηνή, σπέρνει «ζιζάνια» για τους τρόπους και τις μεθόδους του καθεστώτος Ζελένσκι.

Σύνταξη
ΠΟΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει 40% την αξία του παγκόσμιου εμπορίου έως το 2040
Κίνδυνοι και ευκαιρίες 17.09.25

Ο ΠΟΕ τονίζει ότι η ανάπτυξη πρέπει να γίνει χωρίς αποκλεισμούς. Καλεί να θεσπιστούν πολιτικές που «γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσμα, επενδύουν στις δεξιότητες και διατηρούν ανοιχτό εμπορικό περιβάλλον».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη με ευθύνη Μητσοτάκη
Στοιχεία ΟΟΣΑ 17.09.25

«Η πτώση του εισοδήματος συμβαίνει ενώ συνεχίζεται η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης μέσω της διατήρησης των υψηλών συντελεστών στους έμμεσους φόρους», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
H «ερωτευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ – Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να αρέσει
Σωστός σε όλα 17.09.25

Ο μύθος λέει ότι ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έπρεπε να «αποκρούσει» μερικές από τις πιο διάσημες γυναίκες του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένης της Τζέιν Φόντα και της «ερωτευμένης» Μπάρμπρα Στρέιζαντ. Ακόμη και η Μέριλ Στριπ παραδέχτηκε ότι ήταν «τελείως ερωτευμένη» μαζί του στα γυρίσματα του «Πέρα από την Αφρική».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνθήματα κατά του Αλαφούζου στη Λεωφόρο
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Οργή από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, που κατά τη διάρκεια του αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson κόντρα στην Athens Kallithea, φώναξε συνθήματα κατά του ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιάννης Αλαφούζου.

Σύνταξη
Περισσότεροι από τους μισούς θανάτους από ζέστη στην Ελλάδα αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή
Φονικό κλίμα 17.09.25

Το 59% των νεκρών από θερμοπληξία θα είχε γλιτώσει τη ζωή του σε έναν κόσμο χωρίς κλιματική αλλαγή, υπολογίζει βρετανική μελέτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πλήγμα στο MAGA κίνημα – Χάνει έναν ισχυρό πόλο πίεσης από και προς τον Τραμπ
Αναζητείται «διάδοχος» 17.09.25

Το κίνημα MAGA, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, έχασε μία από τις σημαντικότερες μορφές του. Είχε την ισχύ να επιβάλει τις απαιτήσεις του κινήματος στους νομοθέτες και να ελέγχει τους οπαδούς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αντιδράσεις Σιμόπουλου για τις αλλαγές στο ΔΣ της ΔΕΘ: «Αποσύρετε τη διάταξη – Δυσκολεύομαι να στηρίξω την κυβέρνηση»
Βουλή 17.09.25

Συνεχίζεται η εσωκομματική γκρίνια στο κυβερνητικό στρατόπεδο, με τον βουλευτή Θεσσαλονίκης Στράτο Σιμόπουλο να ζητά από το ΥΠΟΙΚ να πάρει πίσω διάταξη που αλλάζει τη σύνθεση του ΔΣ της ΔΕΘ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Athens Kallithea
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Athens Kallithea. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Athens Kallithea για την 1η αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Βήμα πρόκρισης στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με πέναλτι του Μορόν (vid)
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Νίκη που μπορεί να αποδειχθεί «κλειδί» για την είσοδό του στην πρώτη 4άδα της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson (ώστε να προκριθεί απευθείας στους «8») πέτυχε ο Άρης με 1-0 στο Αγρίνιο

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χρυσός Χάρι Πότερ: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο κλαμπ των εκατομμυριούχων -αλλά δεν είναι και Ντάνιελ Ράντκλιφ
Παιχνίδι του θρόνου 17.09.25

H είδηση για τα 23,2 εκατομμύρια ευρώ που θα λάβει ο Τιμοτέ Σαλαμέ για την επόμενη ταινία του επαναφέρει στο προσκήνιο έναν ακόμα πιο εντυπωσιακό προκάτοχο στο θρόνο των εκατομμυριούχων νέων: τον Χάρι Πότερ/Ντάνιελ Ράντκλιφ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι οδηγούνται ως «πρόβατα επί σφαγήν» από το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη – Έξαρση ευλογιάς
«Ανεπαρκή μέτρα» 17.09.25

«Η κρίση δεν πλήττει μόνο τους κτηνοτρόφους αλλά και τους καταναλωτές. Το κρέας, το γάλα και η φέτα ακριβαίνουν συνεχώς, με αυξήσεις που φτάνουν σε διψήφια ποσοστά», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Θεατής ο Βρούτσης στο σκάνδαλο της ΔΕΑΒ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Η ΔΕΑΒ αποφάσισε να κλείσει γήπεδα για ένα μπουκάλι, ωστόσο την ίδια ώρα δεν τιμωρεί τον Παναθηναϊκό με κλείσιμο της Λεωφόρου, παρόλο που οι οπαδοί του πέταξαν καθίσματα σε ποδοσφαιριστές...

Βάιος Μπαλάφας
Στην Ουάσινγκτον ο Κικίλιας – Με ποιους αξιωματούχους της κυβέρνησης ΗΠΑ και μέλη του Κογκρέσου θα συναντηθεί
Σημαντικές επαφές 17.09.25

Το θέμα της ενέργειας θα βρεθεί στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει στις ΗΠΑ ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ θα παραστεί και σε δεξίωση προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Σύνταξη
Συμφωνία για τα ορυκτά: ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν τη συνεισφορά τους στο κοινό ταμείο ύψους 150 εκατ.
Πόλεμος στην Ουκρανία 17.09.25

Ουκρανία και ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα θεσμεύσουν από 75 εκατ. δολάρια. Τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν στο κοινό ταμείο που προβλέπει η συμφωνία για τα ορυκτά μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
«Στην ζωή μου υπήρχαν περισσότερα σκοτάδια παρά φως»: Η Αθηνά Οικονομάκου για την καριέρα και την προσωπική της ζωή
Buongiorno 17.09.25

«Στα πάντα είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Όσο νομίζεις ότι φταίνε οι άλλοι, νομίζω δεν βοηθάει και δεν καταλήγει κάπου», είπε μεταξύ άλλων η Αθηνά Οικονομάκου σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μείζον πολιτικό ζήτημα με τις άδειες των ιδιωτικών ΑΕΙ – Άλλα κατέθεσαν στο ΣτΕ, άλλα λένε στη Βουλή
«Δώστε άμεσα εξηγήσεις» 17.09.25

Για ένα «τεράστιο ζήτημα ηθικής και πολιτικής τάξεως, αλλά και θέμα εγκυρότητας και νομιμότητας της όλης διαδικασίας», κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με τις άδειες των ιδιωτικών πανεπιστημίων

Σύνταξη
Η μάξι Burberry γκαμπαρντίνα της Μελάνια Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο και η λατρεία στην υπερβολή
Καρό και (όχι) ψηλοτάκουνα 17.09.25

Η Μελάνια Τραμπ φόρεσε το πιο βρετανικό της outfit και μαύρα γυαλιά ηλίου, ξεκινώντας για το τριήμερο ταξίδι στην Αγγλία, κρατώντας τον σύζυγό της από το χέρι. Για την επόμενη εμφάνισή της επέλεξε ένα δραματικό, μεγάλο καπέλο, παρόμοιο με εκείνο της ορκομωσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί ακόμα, λέει η Κουμουνδούρου – «Τα ψέματα Βούλτεψη για τους ανασφάλιστους»
Ασφαλιστικό 17.09.25

Η Σοφία Βούλτεψη υποστήριξε ότι με νόμο της ΝΔ, το 2014, επετεύχθη η δυνατότητα εισαγωγής ανασφάλιστων στα νοσοκομεία, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλεί «νέτο σκέτο ψέμα», καθώς η σχετική ΚΥΑ «ουδέποτε εφαμόσθηκε», όπως τονίζει

Σύνταξη
Ρωσία: Εργαστηριακές εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε στη φυλακή
Αλεξέι Ναβάλνι 17.09.25

Η Γιούλια Ναβάλνι έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το ρωσικό κράτος για τη δολοφονία του συζύγου της, κατηγορίες που το Κρεμλίνο έχει απορρίψει ως αβάσιμες.

Σύνταξη
