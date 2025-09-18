Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Καθοριστική για την ποιότητα της θεραπείας του καρκίνου η συμμετοχή των ασθενών
Υγεία 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:00

Καθοριστική για την ποιότητα της θεραπείας του καρκίνου η συμμετοχή των ασθενών

Η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην αντιμετώπιση του καρκίνου, περιλαμβάνει την προσέγγιση από την πλευρά των ασθενών – Ποια είναι τα κενά που χρειάζονται αντιμετώπιση

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΚείμενοΆννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Vita.gr
Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Spotlight

Καθώς η θεραπεία του καρκίνου εξελίσσεται ραγδαία μέσω των ιατρικών εξελίξεων, η αξία της περίθαλψης με επίκεντρο τον ασθενή αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο και στην κλινική πρακτική τόσο από τους ασθενείς, τους συλλόγους τους, όσο και από το ευρύτερο σύστημα υγείας.

Παρά την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση, η επίτευξη αυτού του είδους της περίθαλψης παραμένει μια πρόκληση με πολλά εμπόδια που περιορίζουν τη καλύτερη δυνατή συμμετοχή των ασθενών στη διαδρομή τους για την αντιμετώπιση του καρκίνου.

Πρόσφατη έκθεση της IQVIA με τίτλο «Βελτιστοποίηση της περίθαλψης ασθενών με καρκίνο», εξετάζει τρία βασικά στοιχεία της ασθενοκεντρικής περίθαλψης και προτείνει εφαρμόσιμες στρατηγικές για τα τρέχοντα εμπόδια – με τελικό στόχο την ενίσχυση της εμπλοκής των ασθενών και τη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων.

Υπάρχει σημαντικό κενό στην κατανόηση των κλινικών οδηγιών θεραπείας από πλευράς ασθενών και φροντιστών

Καρκινικά κύτταρα

Ειδικότερα, η έκθεση αξιολογεί:

  • Την ευαισθητοποίηση των ασθενών απέναντι στις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες που απευθύνονται στους ίδιους τους ασθενείς·
  • Την εμπλοκή των ασθενών και των φροντιστών τους σε κρίσιμα σημεία λήψης αποφάσεων κατά την παροχή της περίθαλψης και
  • Την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων για την θεραπεία των ασθενών, από κοινού με τους ίδιους.

Βασικά ευρήματα

Αναλύοντας την επικοινωνία των ασθενών με τους υγειονομικούς, αλλά και τις απόψεις των ειδικών υπεράσπισης ασθενών, διαπιστώθηκε σημαντικό κενό στην κατανόηση από πλευράς ασθενών και φροντιστών των κλινικών οδηγιών για τη θεραπεία του ασθενή, παρότι οι γιατροί χρησιμοποιούν συνήθως αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες για να ενημερώνουν τους ασθενείς και τους φροντιστές σχετικά με τις συστάσεις και τις αποφάσεις θεραπείας τους.

Για την ακρίβεια, κατά τη διάρκεια της έρευνας απουσίαζαν συγκεκριμένες αναφορές στις απαντήσεις ασθενών σχετικά με τις κατευθυντήριες οδηγίες θεραπείας.

Αυτή η έλλειψη κατανόησης, μπορεί να εκτρέψει τους ασθενείς από τους στόχους θεραπείας, με αποτέλεσμα αυξημένο κόστος περίθαλψης, οικονομική επιβάρυνση των ασθενών, εμπόδια στη συζήτηση με τον θεράποντα γιατρό και πιθανή επιδείνωση των ανισοτήτων στη θεραπεία του καρκίνου.

Όμως κατά τη διάρκεια της περίθαλψης των ασθενών με καρκίνο, υπάρχουν στιγμές όπου απαιτείται πιο ενεργή επικοινωνία μεταξύ ασθενών και υγειονομικών, χωρίς να κατακλύζονται οι ασθενείς με πληροφορίες.

Πρόσθετη έρευνα της IQVIA υπογραμμίζει ότι οι ασθενείς θέλουν να συμμετέχουν ενεργά στη περίθαλψή τους. Ωστόσο, η συμμετοχή των ασθενών και των φροντιστών σε βασικές αποφάσεις κατά μήκος της διάρκεια της θεραπείας, μπορεί να είναι δύσκολη.

Η έλλειψη συμμετοχής του ασθενούς και του φροντιστή μπορεί να οδηγήσει σε παράλειψη σημείων λήψης αποφάσεων και ανησυχία των ασθενών, χαμένες ευκαιρίες για έγκαιρη παρέμβαση, αυξημένο οικονομικό βάρος, άγχος και υποβάθμιση της ποιότητα ζωής των ασθενών, καθώς και κατακερματισμένη διαδρομή περίθαλψης.

Αυτά τα εμπόδια, σύμφωνα με τους ασθενείς, αλλάζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας τους στο σύστημα υγείας.

Παράλληλα, η αδυναμία κατανόησης των κοινωνικών παραγόντων της υγείας από τους κλινικούς γιατρούς μπορούν να εμποδίσουν σημαντικά τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Πολλοί κλινικοί γιατροί μπορεί να μην συνειδητοποιούν πλήρως τον αντίκτυπο αυτών των παραγόντων στην ποιότητα της φροντίδας, η οποία είναι απαραίτητη για την εξατομίκευση της θεραπείας και τη διευκόλυνση ουσιαστικών συζητήσεων με τους ασθενείς.

Από την πλευρά των υγειονομικών, η κοινή λήψη αποφάσεων αντιμετωπίζει επίσης σημαντικά εμπόδια, καθώς οι επαγγελματίες υγείας αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια, κυρίως λόγω χρονικών περιορισμών και περιορισμένων πόρων, ενώ η κοινή λήψη απόφασης, προσθέτει επιπλέον φόρτο εργασίας και μειώνει την αποτελεσματικότητα.

Επιπλέον, η εστίαση του συστήματος υγείας στην αποτελεσματικότητα και την απόδοση μπορεί επίσης να επισκιάσει τις ασθενοκεντρικές αρχές της φροντίδας στην κοινή λήψη αποφάσεων.

Συστάσεις

Αυτά τα κενά στην περίθαλψη απαιτούν προσοχή και συζήτηση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

Η έκθεση προτείνει τις παρακάτω συστάσεις των ειδικών για την υπέρβαση των υφιστάμενων εμποδίων:

Ενίσχυση της ενημέρωσης των ασθενών για τις κατευθυντήριες οδηγίες με:

  • Ανάπτυξη και δημοσίευση δεδομένων σχετικά με την ευαισθητοποίηση των ασθενών σχετικά με την τεκμηριωμένη περίθαλψη και την αξία της,
  • Παροχή προσβάσιμων εκπαιδευτικών πηγών, φιλικών προς τον χρήστη,
  • Ενθάρρυνση των επαγγελματιών υγείας να επικοινωνούν προληπτικά.

Διασφάλιση ενεργούς συμμετοχής των ασθενών με:

  • Ενεργή αναγνώριση βασικών σημείων λήψης αποφάσεων και αντιμετώπιση των ανησυχιών των ασθενών
  • Διασφάλιση ότι η κοινή λήψη αποφάσεων υποστηρίζεται από ιδρύματα και διαδικασίες σε όλο το σύστημα περίθαλψης
  • Αντιμετώπιση των κοινωνικών παραγόντων που καθορίζουν την υγεία και βελτίωση της παιδείας των ασθενών στην υγεία.

Ενίσχυση της κοινής λήψης αποφάσεων και ενσωμάτωση της μέτρησης των βιωμάτων των ασθενών στην πορεία τους στο σύστημα υγείας με:

  • Καλύτερη επίγνωση του χρόνου και της ανάγκης για συνεργασία
  • Μείωση του κατακερματισμού των υπηρεσιών υγείας στην πορεία του ασθενή στο σύστημα υγείας για πιο εύκολη αναθεώρηση και επανάληψη των σχεδίων θεραπείας
  • Ενσωμάτωση ψηφιακών βοηθημάτων τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων
  • Ενσωμάτωση της κοινής λήψης αποφάσεων και των σχετικών μετρήσεων για την παρακολούθηση του βιώματος των ασθενών κατά τη περίθαλψή τους.

Οι ασθενείς και οι φροντιστές χρειάζεται να κατανοήσουν ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες προς τους ασθενείς για τον καρκίνο, υπάρχουν. Και οι ίδιοι, μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά στην παρεχόμενη περίθαλψη ως ενημερωμένοι ενδιαφερόμενοι.

Το σύστημα υγείας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ασθενείς και οι φροντιστές τους είναι επαρκώς προετοιμασμένοι και συμμετέχουν σε βασικές αποφάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας τους με τον καρκίνο, για να είναι αρκετά δυνατοί και να πετύχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα από την περίθαλψή τους.

Οι μετρήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της ενημέρωσης που παίρνουν οι ασθενείς για την περίθαλψή τους βάσει κατευθυντήριων οδηγιών, ενώ η απομάκρυνση των ασθενών από τη συμμετοχή τους στην απόφαση για την θεραπεία τους, μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην περίθαλψή τους, οδηγώντας τελικά σε χειρότερη ποιότητα ζωής και αποτελέσματα για τους ασθενείς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Φέτα: Σε διαρκή απειλή από την επιδημία της ευλογιάς

Φέτα: Σε διαρκή απειλή από την επιδημία της ευλογιάς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

World
Fed: Πώς απομονώθηκε ο εκλεκτός του Τραμπ

Fed: Πώς απομονώθηκε ο εκλεκτός του Τραμπ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Υγεία
Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν
Ύπουλη άγνοια 16.09.25

Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν

Μεγάλη διεθνής μελέτη αποκαλύπτει ότι σχεδόν οι μισοί από τους ασθενείς με διαβήτη δεν ξέρουν ότι πάσχουν από τη νόσο, με τους νεαρούς ενηλίκους να αποτελούν τα κύρια «θύματα».

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες
Έρευνα ΠΟΥ 15.09.25

Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες

Το 10% του πληθυσμού της Ελλάδας και το 32% των φτωχότερων νοικοκυριών αντιμετωπίζει καταστροφικές δαπάνες υγείας. Τι αποκαλύπτει έρευνα Ελλήνων επιστημόνων για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί: Συναγερμός μετά την κατάργησή τους στις ΗΠΑ
«Η ανησυχία είναι μεγάλη» 15.09.25

Συναγερμός μετά την κατάργηση των υποχρεωτικών εμβολιασμών στις ΗΠΑ

Οι επιδημικές εξάρσεις που αναμένονται και γιατί δεν θα περιοριστούν εντός των ΗΠΑ - «Μια πιθανή παύση θα μας πήγαινε δεκαετίες πίσω, καταγράφοντας πολλά θύματα και αναπήρους από τις επιδημίες»

Μάρθα Καϊτανίδη
Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας
Υγεία 14.09.25

Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας

Έχετε δει τον άνθρωπο με το καπέλο; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν την αλήθεια πίσω από τον Hat Man, την φιγούρα που εμφανίζεται συχνά κατά τη διάρκεια του ύπνου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι δομές υποστήριξης
Υγεία 13.09.25

Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι δομές υποστήριξης

Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει γενετικούς και γονιδιακούς παράγοντες, ενός ή και των δύο γονέων, που σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς είναι να δυνατό να ευθύνονται για τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού.

Σύνταξη
Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Candidozyma auris 12.09.25

Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Τι είπε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης για τον επικίνδυνο μύκητα Candidozyma auris - Τι χρειάζεται να κάνουμε για να προστατευτούμε

Σύνταξη
Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη
Εξετάσεις από νωρίς 12.09.25

Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη

Επτάχρονα παιδιά με υψηλή συστολική ή διαστολικής αρτηριακή πίεση - ακόμη και αν δεν εμφανίζουν υπέρταση - αντιμετωπίζουν ως και 50% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια μετά τα 50 έτη τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η Ελλάδα στον πάτο της ΕΕ σε αριθμό εργαζομένων στην Υγεία – Ποιες χώρες πρωτοστατούν
Κόσμος 10.09.25

Η Ελλάδα στον πάτο της ΕΕ σε αριθμό εργαζομένων στην Υγεία – Ποιες χώρες πρωτοστατούν

Μια νέα μελέτη της Eurostat δείχνει ότι η Ιρλανδία έχει τον υψηλότερο αριθμό νοσηλευτών ανά ασθενή στην ΕΕ. Οι περισσότεροι από αυτούς τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας είναι γυναίκες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία
Εκσυγχρονισμός 09.09.25

Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία

Μόλις 50 εκατ. ευρώ προβλέπονται για το ταμείο καινοτομίας επί κλειστών προυπολογισμών 1,4 δις. ευρώ, όταν το μνημονιακό 2018 είχαν δοθεί επιπλέον 30 από τα 83 εκατ. ευρώ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το ξεχωριστό μήνυμα των Νταβίντ Λουίζ – Ροντινέι: «Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας»
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Το ξεχωριστό μήνυμα των Νταβίντ Λουίζ – Ροντινέι: «Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας»

Καλοί φίλοι και συμπαίκτες, ο Νταβίντ Λουίζ και ο Ροντινέι έστειλαν ένα ξεχωριστό ποδοσφαιρικό μήνυμα μετά το Ολυμπιακός - Πάφος που τους βρήκε αντίπαλους για μόνο 90 λεπτά.

Σύνταξη
Φέτα: Ο αντίκτυπος από την επιδημία της ευλογιάς – Οι εκτιμήσεις της αγοράς
Εκτιμήσεις της αγοράς 18.09.25

Σοβαρός ο κίνδυνος για τη φέτα λόγω της ευλογιάς - Πότε θα γίνει εμφανές το πρόβλημα

Oι επιχειρήσεις έχουν τυροκομήσει τη γαλακτοπαραγωγή των προηγούμενων μηνών και υπάρχουν αποθέματα - Τους επόμενους μήνες η τιμή στη φέτα θα πιεστεί, ενώ εμφανής θα είναι ο αντίκτυπος από το 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας
Editorial 18.09.25

Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας

Ο κυβερνητικός επικοινωνιακός μηχανισμός επιδίδεται σε ιδιαίτερα ευφάνταστες ερμηνείες των δημοσκοπήσεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Pulse Poll: Smalls Gains for Ruling ND
English edition 18.09.25

Pulse Poll: Smalls Gains for Ruling ND

Center-right party continues to field a double-digit lead over its closest rival, while gaining half a percentage point since the last poll by the same firm

Σύνταξη
Εθνοκάθαρση σε φάσεις – Εφιαλτικός αγώνας επιβίωσης για τους άμαχους Παλαιστίνιους στην ισοπεδωμένη Γάζα
Αέναη φρίκη 18.09.25

Εθνοκάθαρση σε φάσεις – Εφιαλτικός αγώνας επιβίωσης για τους άμαχους Παλαιστίνιους στην ισοπεδωμένη Γάζα

Υπό μαζικό βίαιο εκτοπισμό προς το νότο, οι άμαχοι Παλαιστίνιοι στη Γάζα βρίσκονται αντιμέτωποι με θάνατο και ανθρωπιστική καταστροφή, διεθνή ημίμετρα κατά του Ισραήλ και ένα αβέβαιο μέλλον

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κυρ. Μητσοτάκης: Μπροστά στην εξάντληση των κυβερνητικών επιχειρημάτων επιστρατεύει τον μπαμπούλα νέων μνημονίων
Πολιτική 18.09.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Μπροστά στην εξάντληση των κυβερνητικών επιχειρημάτων επιστρατεύει τον μπαμπούλα νέων μνημονίων

Την απειλή δημοσιονομικού εκτροχιασμού επισείει ο Κυρ. Μητσοτάκης, έχοντας εξαντλήσει τα κυβερνητικά επιχειρήματα μπροστά στη χαμηλή απήχηση των εξαγγελιών του στους πολίτες. Η στροφή απέναντι στον Αλ. Τσίπρα και η συνέχιση της τακτικής του φλερτ προς το ΠΑΣΟΚ. «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός» τονίζει, και ξορκίζει τα σενάρια για συγκυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι
Ελάχιστη πρόοδος 18.09.25

Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι

Οι Βρυξέλλες έχουν υλοποιήσει μόλις το 11% των συστάσεων του πρώην προέδρου της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, με την ανταγωνιστικότητα να παραμένει ζητούμενο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις
Διπλωματία 18.09.25

Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις

Η τουρκική navtex για το ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις και η προσπάθεια σύνδεσης της αιφνιδιαστικής άσκησης ετοιμότητας που διέταξε το ΓΕΕΘΑ, με την αναγγελία των επιστημονικών ερευνών του τουρκικού σκάφους ήταν μία από τις «δυσάρεστες εκπλήξεις» του ΚΥΣΕΑ, που βάρυνε το κλίμα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χρυσή Αυγή: Τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα
Ελλάδα 18.09.25

Χρυσή Αυγή: Τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και, έπειτα από την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου, μόνο Κασιδιάρης, Ρουπακιάς και Λαγός παραμένουν στη φυλακή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πώς θα παγιδευτεί ο λύκος στον Μαρμαρά και ποιο είναι το μέλλον του – «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση»
Επίθεση Λύκου 18.09.25

Πώς θα παγιδευτεί ο λύκος στον Μαρμαρά και ποιο είναι το μέλλον του – «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο θανάτωσης του - Ανησυχία στον δήμο Σιθωνίας- Τι λέει στο in o προϊστάμενος του Τμήματος Aγριας Ζωής και Θήρας στη Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ και ο υπεύθυνος τύπου στην «Καλλιστώ»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΕΚΤ: Εκτός συλλογικών συμβάσεων εργασίας οι εννιά στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα  το γ’ τρίμηνο του 2025
Ανακοίνωση ΕΚΤ 18.09.25

Καταρρέουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα - Δραματικά τα στοιχεία για το γ' τρίμηνο του 2025

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο μισθών της ΕΚΤ, μόλις το 8,6% των εργαζομένων στην Ελλάδα θα καλύπτονται απο Συλλογικές Συμβάσεις ως το τέλος του Σεπτέμβρη. Τι ζητάει η ΓΣΕΕ για τις ΣΣΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας
Διεθνής Οικονομία 18.09.25

«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας

Σε μία εποχή που η τεχνολογία αναπτύσσεται ιλιγγιωδώς και οι κακές ειδήσεις μας περικυκλώνουν, αναδύεται ένα νέο είδος οικονομίας: Η «οικονομία του άγχους»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»
Βίντεο 18.09.25

Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»

Ο Στίβεν Κολμπέρ κέρδισε το πρώτο του Emmy μετά την ακύρωση της εκπομπής του από το CBS. «Ειλικρινά, έπρεπε να μας είχαν κόψει εδώ και χρόνια», σχολίασε με χιούμορ ο κωμικός και παρουσιαστής

Σύνταξη
Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα
Γεωπολιτικό παιχνίδι 18.09.25

Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν δύο διαφορετικά σενάρια. Είτε ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να πλήξει την οικονομία της ΕΕ είτε αναζητά δικαιολογία για μην τιμωρήσει τη Ρωσία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο