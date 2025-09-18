O πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος του παγωτού: Χωρίς τον Tζέρι τα Βen & Jerry’s λόγω (και) του Παλαιστινιακού

Αν υπήρχε ένα διεθνές brand με σαφείς προοδευτικές θέσεις για τα φλέγοντα ζητήματα της εποχής μας, αυτό δεν ήταν άλλο από τα παγωτά Ben & Jerry’s.

Κάτι τέτοιο έχει πάψει να ισχύει εδώ και καιρό, και πλέον επιβεβαιώνεται και επισήμως. Με μια συγκινητική ανοιχτή επιστολή, ο Τζέρι Γκρινφιλντ, συνιδρυτής της δημοφιλούς εταιρείας παγωτών, αποχώρησε από τη θέση του ως «πρεσβευτής του brand», καταγγέλλοντας φίμωση από την πολυεθνική Unilever.

Eίχε προηγηθεί μια έντονη διαμάχη και δημόσια αντιπαράθεση, που έφτασε και στα δικαστήρια, για τη στάση της Ben & Jerry’s στο Παλαιστινιακό ζήτημα και τις προσπάθειες της Unilever να την παρακάμψει.

After 47 years, Jerry has made the difficult decision to step down from the company we built together. I’m sharing his words as he resigns from Ben & Jerry’s. His legacy deserves to be true to our values, not silenced by @MagnumGlobal #FreeBenAndJerrys pic.twitter.com/EZXGRjs76a — Ben Cohen (@YoBenCohen) September 17, 2025

Αποχώρηση με βαριά καρδιά

«Με ραγισμένη καρδιά αποφάσισα ότι δεν μπορώ πλέον, με καθαρή συνείδηση, και μετά από 47 χρόνια, να παραμείνω υπάλληλος της Ben & Jerry’s», έγραψε ο 74άχρονος Γκρίνφιλντ, στην ανοιχτή επιστολή που εξηγεί τους λόγους επιστολή αποχώρησης από την εταιρεία.

«Το να υπερασπίζεσαι αξίες όπως η δικαιοσύνη, η ισότητα και η συλλογική ανθρωπιά, είναι σήμερα πιο σημαντικά από ποτέ. Όμως η Ben & Jerry’s έχει σιωπήσει και παραγκωνιστεί από φόβο μήπως ενοχλήσει εκείνους που βρίσκονται στην εξουσία».

Την επιστολή του Τζέρι μοιράστηκε στο Χ ο συνεργάτης και φίλος του Μπεν Κοέν, επίσης μάχιμος ακτιβιστής υπέρ των κοινωνικών δικαιωμάτων και της ειρήνης. Μάλιστα πέρυσι ο Κοέν είχε συλληφθεί μετά από παρέμβασή του στη Γερουσία των ΗΠΑ, όπου κατήγγειλε τη γενοκτονία στη Γάζα.

H ιστορία των παγωτών Βen & Jerry’s

Η Ben & Jerry’s ιδρύθηκε πριν 47 χρόνια στο Βερμόντ των ΗΠΑ, από δύο αδερφικούς φίλους τον Μπεν Κοέν και τον Τζέρι Γκρίνφιλντ. Το δίδυμο Μπεν και Τζέρι διακρίθηκε για τον πολιτικό ακτιβισμό του και την θαρραλέα στάση του υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι ιδέες τους δεν έμειναν «στα χαρτιά», αλλά συμπεριλαμβάνουν και τον τρόπο παραγωγής, προώθησης και διακίνησης των παγωτών Ben & Jerry’s.

To 2000 η εταιρεία εξαγοράστηκε από την πολυεθνική Unilever, όμως στο συμβόλαιο εξαγοράς υπήρχε ρήτρα ότι διατηρεί την ανεξαρτησία της στη λήψη αποφάσεων επί της κοινωνικής αποστολής του brand, μέσω ανεξάρτητης επιτροπής.

Το 2021 η Βen & Jerry’s ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις πωλήσεις στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, μια κίνηση που οδήγησε ορισμένους να αποχωρήσουν από τη μητρική εταιρεία με έδρα το Λονδίνο.

Οι Γκρίνφιλντ και Κοέν έγραψαν τότε στους New York Times ότι υποστήριζαν την κίνηση αυτή. Η Unilever προσπάθησε να παρακάμψει την αποφασή απόσυρσης από τα κατεχόμενα, μεταπωλώντας το παράρτημα στο Ισραήλ σε τοπικό «franchisee». Ακολούθησαν αγωγές από την Ben & Jerry’s κατά της Unilever, πρώτα για το θέμα της μεταπώλησης της ισραηλινής θυγατρικής και μετά για τις προσπάθειες φίμωσης και διάλυσης του συμβουλίου κοινωνικής αποστολής. Νωρίτερα φέτος, η Unilever ζήτησε να απορριφθούν οι περισσότερες από τις αξιώσεις της υπόθεσης, αλλά δεν έχει ακόμα εκδοθεί δικαστική απόφαση.

Μοναχική φωνή η Ben & Jerry’s

Τους τελευταίους μήνες, η Ben & Jerry’s υπήρξε μια μοναχική φωνή μεταξύ των γνωστών εμπορικών σημάτων που μίλησαν για θέματα όπως η Γάζα και η στάση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στη μετανάστευση, ενώ άλλες αμερικανικές εταιρείες απομακρύνονται από τις δεσμεύσεις τους για την ισότητα και τη συμπερίληψη και τα στελέχη τους αποφεύγουν σε μεγάλο βαθμό να σχολιάσουν τις πολιτικές του Λευκού Οίκου.

Τον περασμένο μήνα, η Microsoft απέλυσε τέσσερις εργαζόμενους για διαμαρτυρίες σχετικά με τους δεσμούς της εταιρείας με το Ισραήλ, μεταξύ των οποίων δύο που κατέλαβαν για λίγο το γραφείο του προέδρου της εταιρείας.

Ένας εκπρόσωπος της Unilever και της Magnum Ice Cream Co (σήμα στο οποίο ανήκουν και τα παγωτά Ben & Jerry’s) δήλωσε ότι «διαφωνεί με την άποψη του Γκρίνφιλντ και έχει επιδιώξει να εμπλέξει και τους δύο συνιδρυτές σε μια εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της ισχυρής θέσης της Ben & Jerry’s στον κόσμο, η οποία βασίζεται σε αξίες».

Known for activism on Gaza and human rights, Greenfield says corporate control has stifled the company’s ability to take a stand on global issues pic.twitter.com/duAK45hcYp — Nitin Singh 🍃 (@Kohlliers) September 17, 2025

Ακτιβισμός και παγωτό

Η Ben & Jerry’s συνδυάζει από καιρό την πώληση παγωτού με τον ακτιβισμό, λανσάροντας το 2019 το παγωτό «Justice Remixed» με γεύση κανέλα και σοκολάτα για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη φυλετική δικαιοσύνη, και το 2009 μετονομάζοντας το Chubby Hubby σε «Hubby Hubby» για να υποστηρίξει τον γάμο των ομοφυλοφίλων. Το 2020 τάχθηκε υπέρ του κινήματος Βlack Live Matters, με αφορμή τη δολοφονία του αφροαμερικανού Tζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς.

Η αποχώρηση του Γκρινφιλντ έρχεται σε μια στιγμή που οι ιδρυτές της Ben & Jerry’s ζητούν τη δική τους απόσχιση πριν από την προγραμματισμένη εισαγωγή της Magnum Ice Cream στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τον Νοέμβριο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Κοέν πραγματοποίησε διαμαρτυρία στο Λονδίνο, καθώς η νέα Magnum Ice Cream Company παρουσίασε τα σχέδιά της για ανάπτυξη, απαιτώντας από την Unilever να «απελευθερώσει την Ben & Jerry’s» για να προστατεύσει τις κοινωνικές της αξίες. Το αίτημά του απορρίφθηκε από τον νέο CEO της Magnum. Ο Κοέν όμως δεν παραιτήθηκε.

Ο συντροφό τους, ο Γκρίνφιλντ δήλωσε ότι θα συνεχίσει τον κοινωνικό του αγώνα από έξω, καθώς δεν μπορούσε να το κάνει από μέσα.

«H Ben & Jerry’s ήταν πάντα κάτι περισσότερο από παγωτό, ήταν ένας τρόπος να διαδώσουμε την αγάπη και να προσκαλέσουμε άλλους στον αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο», είπε.

πηγή φωτό: Luigi Novi – Wikicommons