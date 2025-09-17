Αντιφατικά μηνύματα Κομισιόν: Το Ισραηλινό υπουργείο Άμυνας μπορεί να παίρνει ευρωπαϊκά χρήματα

Τι και αν η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, ανακοινώνει ακόμα και αναστολή της συμφωνίας Σύνδεσης με Ισραήλ και η Κομισιόν καλεί τον ισραηλινό στρατό να σταματήσει την εισβολή στη Γάζα, όλως περιέργως το Ισραηλινό υπουργείο Άμυνας μπορεί να αντλεί κανονικά χρήματα… Ευρωπαίων φορολογούμενων.

Μετά το 2023, το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ έλαβε 100.000 ευρώ από τα προγράμματα «Horizon» -τη ναυαρχίδα των επιστημονικών χρηματοδοτήσεων της ΕΕ- για τη μελέτη της υποθαλάσσιας ασφάλειας, ενώ η ισραηλινή εταιρεία οπλικών συστημάτων Rafael έλαβε 442.750 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του 2024, το in είχε δημοσιεύσει έκθεση εκατοντάδων Ευρωπαίων ακαδημαϊκών που εφιστούσε την προσοχή στις Βρυξέλλες όταν συμπεριλάμβαν ισραηλινές αμυντικές εταιρίες στα Horizon.

Πράγματι, οι επιστήμονες -μεταξύ αυτών και Έλληνες- επιβεβαιώθηκαν και σήμερα παρατηρείται κατάφωρη αντίθεση με τις ακαδημαϊκές αξίες του «Horizon», σύμφωνα με ρεπορτάζ του Eobserver.

Αντί να ακυρωθούν οι παραπάνω επιχορηγήσεις, το Ισραηλινό υπουργείο Άμυνας όχι μόνο μπορεί να τις καρπωθεί, αλλά να συμμετέχει και σε μελλοντικά προγράμματα.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Israel Katz, με ένα φρικιαστικό μήνημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καυχήθηκε προσωπικά για την κατεδάφιση από το Ισραήλ του Ισλαμικού Πανεπιστημίου της Γάζας τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

האוניברסיטה «האיסלאמית» בעזה עולה השמיימה.

מחסלים את מקורות ההסתה והטרור. pic.twitter.com/dSZzbe4Ypp — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 14, 2025



«Το “Ισλαμικό” Πανεπιστήμιο στη Γάζα σηκώνεται στον ουρανό. Εξαλείφουμε τις πηγές υποκίνησης και τρομοκρατίας», είπε ο Κατζ. Η δε εταιρεία Rafael δημοσίευσε επίσης ένα διαφημιστικό των επιτευγμάτων της, δείχνοντας ένα drone της να σκοτώνει έναν άοπλο άνδρα στη Γάζα.

Πρόκειται για μέρος μιας συστηματικής εξάλειψης παλαιστινιακών σχολείων και πολιτιστικών κτηρίων, σύμφωνα με την Εμέκ Σαβέχ, μια ισραηλινή οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών.

Ωστόσο, παρά το νέο ύφος της von der Leyen, η υπηρεσία Τύπου της εξακολουθούσε να μην έχει εξουσιοδότηση να επικρίνει τις αναρτήσεις στο X είτε του Katz είτε της Rafael, όπως αναφέρει το Euobserver.

Rafael, an Israeli arms manufacturer, uses footage of a Palestinian being targeted and killed by a Spike FireFly drone in northern Gaza as a promotional material for its military products. pic.twitter.com/PPc59aOnSh — Quds News Network (@QudsNen) July 12, 2025

Η απάντηση της Κομισιόν για τις ισραηλινές αναρτήσεις σχετικά με τον Κατζ και την κατεδάφιση του πανεπιστημίου στη Γάζα δεν μπορούν παρά να προκαλούν ερωτηματικά.

«Είμαστε ενήμεροι για αυτήν την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», είπε την Τρίτη εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας του «Horizon», το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας και η Rafael μπορούν αμφότεροι να κρατήσουν τα χρήματα των επιχορηγήσεων, προσέθεσε η Κομισιόν.

Παραμένουν επίσης επιλέξιμοι για μελλοντικές επιχορηγήσεις, εφόσον υπογράφουν για κάθε έργο μια δήλωση δεοντολογίας του «Ορίζοντα», δεσμευόμενοι ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν άμεσα τα χρήματα της επιχορήγησης της ΕΕ ή τεχνολογία διπλής χρήσης που συνδέεται με το έργο για τη διάπραξη ανήθικων πράξεων.

«Ναι, η ίδια προσεκτική αξιολόγηση θα εφαρμοζόταν αν οποιαδήποτε από τις δύο αυτές οντότητες υπέβαλλε αίτηση για νέα χρηματοδότηση», είπε την Τρίτη εκπρόσωπος της Επιτροπής στο EUobserver, αναφερόμενος στις συνήθεις διαδικασίες ελέγχου του «Horizon».

«Η Επιτροπή … αναμένει από όλους τους συμμετέχοντες να συμμορφώνονται με το εθνικό, το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε, μιλώντας γενικά.

Άραγε η Κομισιόν συμμορφώνεται με τους ίδιους της τους κανόνες όμως;